Más de 2000 personas se han inscrito en el programa Bizi de Osakidetza para prevenir el suicidio

Más de 2000 personas se han inscrito ya en el programa Bizi de Osakidetza para la prevención del suicidio. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha hecho públicos estos datos con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada que han aprovechado para "reafirmar su compromiso con la detección precoz y el acompañamiento de menores en situación de vulnerabilidad".

Para reforzar esta estrategia, Osakidetza lanzará a través de Osasun Eskola un nuevo curso online enfocado en adolescentes y jóvenes durante el último trimestre del año, dentro del programa formativo Bizi. Esta formación está diseñada específicamente para profesores, trabajadores sociales y familias, "dotándoles de las herramientas necesarias para identificar señales de alerta tempranas".

De forma complementaria, la red sanitaria pública desarrolla en Gipuzkoa el proyecto de investigación iSUPERA-A. Este programa de intervención psicológica especializada ya se aplica en los centros de salud mental del territorio con menores que han sufrido crisis o tentativas previas. El objetivo actual es incorporar este protocolo a la práctica clínica habitual de Osakidetza y ampliar el acceso de los adolescentes a tratamientos especializados para evitar nuevos episodios.

Asimismo, la red vasca cuenta desde 2022 con el Código de Intento de Suicidio Reciente (CISR). Este protocolo sanitario ha permitido identificar y ofrecer un seguimiento especializado a cerca de 4000 personas en situación de riesgo en Euskadi.

Según explican desde el Departamento de Sañud, todas estas actuaciones se integran en la Estrategia de Salud Mental de Euskadi y "avanzan en los objetivos del Pacto Vasco de Salud para optimizar la respuesta institucional" ante estas situaciones.