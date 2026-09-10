Suizidioa Prebenitzeko Munduko Eguna

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2.000 pertsonak baino gehiagok eman dute izena Osakidetzaren Bizi programan, suizidioa prebenitzeko

Osasun Sailak ekimen berriak jarri ditu martxan Euskadin suizidioaren aurrean, hala nola familiei eta irakasleei zuzendutako online prestakuntza bat, alerta-seinaleak garaiz detektatzeko. Suizidio-saiakera berrien jarraipen-protokoloak, berriz, 4.000 pertsona inguru artatu ditu jada.

Suicidio suizidioa
Artxiboko argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

2.000 pertsonak baino gehiagok eman dute izena Osakidetzak suizidioa prebenitzeko martxan duen Bizi programan. Datuok argitaratu ditu Osasun Sailak Suizidioa Prebenitzeko Mundu Eguna dela eta, eta hala, berretsi egin du "hautemate goiztiarrarekin eta kalteberatasun-egoeran dauden adingabeei

Helburu hori oinarri hartuta, Osakidetzak, Osasun Eskolaren bitartez, nerabeei eta gazteei zuzendutako online ikastaro berri bat abiaraziko du urteko azken hiruhilekoan, Bizi prestakuntza-programaren barruan. Prestakuntza hori irakasleei, gizarte-langileei eta familiei ere bideratuta dago, eta alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko beharrezko tresnak emango dizkie.

Osagarri gisa, osasun-sare publikoak iSUPERA-A ikerketa-proiektua martxan du Gipuzkoako osasun mentaleko zentroetan, aurretik krisiak edo saiakerak izan dituzten adingabeekin. Gaur egungo helburua da protokolo hori Osakidetzaren ohiko praktika klinikoan txertatzea eta nerabeek tratamendu espezializatuak jasotzeko aukera zabaltzea, gertakari berriak saihesteko.

Era berean, euskal sareak abian du 2022tik CISR kodea (Oraintsuko Suizidio Saiakeraren Kodea). Protokolo honi esker, Euskadin arrisku-egoeran dauden 4.000 pertsona inguru identifikatu eta horien jarraipen espezializatua egin ahal izan da jada.

Osasun Sailetik azaldu dutenez, jarduera horiek guztiak Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategiaren baitan kokatzen dira, eta "erakundeen erantzuna optimizatzeko Euskal Osasun Itunaren helburuetan aurrera egiten dute".

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