Petrolioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Brent upelak 100 dolarren langa gainditu du, uztailetik lehen aldiz, AEBren eta Iranen arteko eraso berrien ondorioz

Europan erreferentzia den Brent petrolio-upelak ia % 13ko igoera izan du hilabete honetan, eta duela urtebete baino % 50 garestiagoa da.

imagen de una estacion petrolifera

EITB

Azken eguneratzea

Europan erreferentzia den Brent petrolioaren prezioa % 2tik gora igo da, upel bakoitzeko 100 dolarren langa gaindituta. Maila hori ez zen uztailaren 23tik gainditzen, eta Estatu Batuetan erreferentzia den West Texas Intermediate (WTI) petrolio gordinaren kostua ere % 2 garestitu da, upeleko 94,90 dolarreraino, AEBren eta Iranen arteko eraso berriren ondoren.

Brent upelaren prezioak ia % 13ko igoera izan du hilabete honetan, eta duela urtebete baino % 50 garestiagoa da. Ekialde Hurbileko tentsioak gogortu egin dira, eta horren ondorioz, hornidura etetearen beldur dira berriro ere, eta horrek gorantz bultzatzen ditu petrolio gordinaren prezioak.
  
AEBko Armada astearte honetan adierazi duenez, Irango bost petrolio-ontzi "suntsitu" ditu errepresalian, Errepublika Islamikoak azken egunetan AEBetako Armadaren gerraontzi bat misil balistikoekin erasotzeko egindako saiakerengatik.

Horien inguruan, CENTCOMek baieztatu du "milioika dolarretan baloratutako sare klandestino baten parte" zirela, eta Guardia Iraultzailea eta "eskualdeko aliatuak" finantzatzen ari zirela. Horren ostean, indar estatubatuarrak esan du Teheranek ez duela ontzi horiek "defendatzeko baliabiderik".
  
AEBen "ekintza oldarkorrei" erantzuteko, "petroliontzi eta ontzi irandarren" aurka misilez egindako erasoa iragarri du Irango Guardia Iraultzaile Islamikoak.

Brentak 120 dolarrak gainditu ditu, 2022tik izan duen preziorik altuena
Petrolio Iran Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X