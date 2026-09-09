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Gasteizko epaitegi batek berretsi du taxiek guardiak egin behar dituztela, "interes orokorragatik"

Udal dekretu berriaren aurka 65 taxilarik jarritako helegitea atzera bota du epaileak. Udalak argitu du dekretu hori egun etenda dagoela, baina dagoeneko lanean ari dela indarrean jartzeko.

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko epaitegi batek atzera bota du taxilari-talde batek guardiak egiteko betebeharra bertan behera uzteko eskatu zuen kautelazko neurria, baita neurri hori ez betetzeak izan ditzakeen ondorioak ere, udal-dekretu berriak ezartzen duen bezala, herritarren "interes orokorra gailentzen" delako.

65 taxilarik guardien dekretuaren aurka aurkeztutako errekurtsoaren ebazpenaren berri eman du Espazio Publikoko Udal Sailak. 

Udalak adierazi duenez, taxilariek alegatutako lan- eta ekonomia-kalteak "ezin dira, une honetan, interes orokorraren gainetik jarri".

Gainera, epaiak berariaz adierazten du interes orokor hori herritarren mugikortasuna eta taxi-zerbitzua bermatzean datzala, "bereziki eskari handiena dagoen uneetan".

Gasteizko Udalaren balorazioa

Beatriz Artolazabal zinegotzi jeltzaleak zuzentzen duen sailak "positibotzat" jo du epailearen erabakia, "kautelazko fase honetan, herritarrek gehien behar dutenean taxi-zerbitzu egokia bermatzeko beharra bermatzen duelako".

Azkenik, Udalak argitu du, bide administratibotik, dekretua "etenda" dagoela , eta iragarri du lanean ari dela haren eraginkortasuna itzultzeko. "Beharrezko txostenak ditugu, eta laster jakinaraziko dugu ALHAOn", adierazi dute udal iturriek. 

20 taxi-lizentzia berri

Era berean, Artolazabalek taxi-lizentzien kopurua handitzeko dekretua sinatu du asteazken honetan, eta lizentzia horiek lehiaketa publiko bidez emateko prozedura abian jarri du. Horrenbestez, Arabako hiriburua 194 lizentziatik 214ra igaroko da.

Udalak ohar batean adierazi duenez, dekretuaren sinadurak aukera ematen du orain lehiaketa publikoa aurrera ateratzeko behar den tramitazioa hasteko.

Ildo horretan, azaldu du taxi-lizentzien kopurua 194an mantendu dela duela ia bi hamarkadatik, eta aldi horretan Gasteizko biztanleria 2007an 232.000 biztanle ingurukoa izatetik gaur egun 265.000 inguru izatera igaro dela.

 

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