Gasteizko epaitegi batek berretsi du taxiek guardiak egin behar dituztela, "interes orokorragatik"
Udal dekretu berriaren aurka 65 taxilarik jarritako helegitea atzera bota du epaileak. Udalak argitu du dekretu hori egun etenda dagoela, baina dagoeneko lanean ari dela indarrean jartzeko.
Gasteizko epaitegi batek atzera bota du taxilari-talde batek guardiak egiteko betebeharra bertan behera uzteko eskatu zuen kautelazko neurria, baita neurri hori ez betetzeak izan ditzakeen ondorioak ere, udal-dekretu berriak ezartzen duen bezala, herritarren "interes orokorra gailentzen" delako.
65 taxilarik guardien dekretuaren aurka aurkeztutako errekurtsoaren ebazpenaren berri eman du Espazio Publikoko Udal Sailak.
Udalak adierazi duenez, taxilariek alegatutako lan- eta ekonomia-kalteak "ezin dira, une honetan, interes orokorraren gainetik jarri".
Gainera, epaiak berariaz adierazten du interes orokor hori herritarren mugikortasuna eta taxi-zerbitzua bermatzean datzala, "bereziki eskari handiena dagoen uneetan".
Gasteizko Udalaren balorazioa
Beatriz Artolazabal zinegotzi jeltzaleak zuzentzen duen sailak "positibotzat" jo du epailearen erabakia, "kautelazko fase honetan, herritarrek gehien behar dutenean taxi-zerbitzu egokia bermatzeko beharra bermatzen duelako".
Azkenik, Udalak argitu du, bide administratibotik, dekretua "etenda" dagoela , eta iragarri du lanean ari dela haren eraginkortasuna itzultzeko. "Beharrezko txostenak ditugu, eta laster jakinaraziko dugu ALHAOn", adierazi dute udal iturriek.
20 taxi-lizentzia berri
Era berean, Artolazabalek taxi-lizentzien kopurua handitzeko dekretua sinatu du asteazken honetan, eta lizentzia horiek lehiaketa publiko bidez emateko prozedura abian jarri du. Horrenbestez, Arabako hiriburua 194 lizentziatik 214ra igaroko da.
Udalak ohar batean adierazi duenez, dekretuaren sinadurak aukera ematen du orain lehiaketa publikoa aurrera ateratzeko behar den tramitazioa hasteko.
Ildo horretan, azaldu du taxi-lizentzien kopurua 194an mantendu dela duela ia bi hamarkadatik, eta aldi horretan Gasteizko biztanleria 2007an 232.000 biztanle ingurukoa izatetik gaur egun 265.000 inguru izatera igaro dela.
Zure interesekoa izan daiteke
LGS propioa borrokatzea eta sektore publikoa hobetzeko mobilizazio indartsuak egitea, ELAren urteko lehentasunak
Torres lehendakariordearen Elkarrizketa Sozialerako Legea bertan behera uzteko eskatuko dio sindikatuak lehendakariari, "ELA eta LAB zigortzeko erabili nahi delako".
Irailaren 17an eta 18an mobilizazio gehiago egingo dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek
ELAk deituta, grebalariek hainbat protesta ekintza egingo dituzte zinema jaialdiaren inaugurazio egunean eta bezperan. Sindikatuak salatu du negoziazio mahaia "blokeatuta" dagoela eta Aldundiari "berehala esku hartzeko" eskatu dio.
Etxebizitza eskaria biztanleria baino zazpi aldiz gehiago hazi da Euskadin
Egoera horri irtenbidea emate aldera, bi sailburuek aurreratu dute Eusko Jaurlaritzak "etxebizitza hutsen aurka" borrokatuko duela; alde batetik, zerga fiskalekin, eta bestetik, merkatura ateratzen ez diren etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergan errekargua jarrita.
Etxebizitza % 10 garestitu da Euskadin eta % 9,5 Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan
Apirila eta ekaina bitartean, bigarren eskuko etxebizitzen prezioa % 11,2 igo zen Euskadin eta % 12,9 Nafarroan.
Volkswagenek 50.000 lanpostu gehiago murriztuko ditu, erdiak Alemanian eta gainerakoak Europan
Volkswagen taldeak krisia bizi du, Txinako fabrikatzaileek Europan lehia gogortu, Txinan salmentak jaitsi eta AEBko muga-zergen ondorioz.
Lehorteak kaltetutako nekazarientzako laguntzak iragarri ditu Frantziak
Nekazarien ordezkariak datorren astean bilduko dira Frantziako Nekazaritza Ministerioarekin, euren eskaerak helarazteko. Lehortearen eta beroaren eragina arlo ekonomikoan nabaritzen ari da, baina baita fisikoan eta mentalean ere.
Ardogile bat hil da Lantziegoko upategi batean izandako istripuan
Ezbeharra 12:20 aldera jazo da, eta gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan dute beharginaren bizia salbatu.
Zaballako sei funtzionariok kea arnasteagatik izandako lesioak "prebentzio gabezi larrien" ondorio izan ziren
ELAk jakinarazi duenez, Lan Ikuskaritzaren txosten batek "kausa-ondorio erlazio argia ezartzen du Administrazioaren omisioen eta lan-istripuaren artean".
Zerga-erreforma berriak langileen artean desberdintasunak ekarriko dituela salatu du ELAk
Euskadi Irratian egindako elkarrizketan Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak kritika gogorra egin dio EAJk eta PSEk aste honetan iragarritako zerga-erreformarako akordioari, enpresen mesedetarako egin dela esanez.