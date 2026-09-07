Irailaren 17an eta 18an mobilizazio gehiago egingo dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileek
ELAk deituta, grebalariek hainbat protesta ekintza egingo dituzte zinema jaialdiaren inaugurazio egunean eta bezperan. Sindikatuak salatu du negoziazio mahaia "blokeatuta" dagoela eta Aldundiari "berehala esku hartzeko" eskatu dio.
Gipuzkoako adinekoen egoitzetako eta eguneko zentroetako beharginek mobilizazio gehiago egingo dituzte irailaren 17an eta 18an, Donostian, "hitzarmenaren negoziazioaren "blokeoa" salatzeko". Protesta ekintzek Zinemaldia edukiko dute ardatz, eta zinema jaialdiaren lehen egunerako eta bezperarako antolatu dituzte mobilizazioak. ELAk salatu du hitzarmena berritzeko negoziazio mahaia ez atzera ez aurrera dagoela ekainetik, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari "berehalako esku hartzea" eskatu dio, greba hasi zenetik 300 egun igaro baitira.
Hilaren 17an eta 18an 'Zaintzaldia' izeneko ekimena antolatu du sindikatuak, hots, Gipuzkoako egoitzen zinema jaialdia. Lehen protesta egunean hainbat ekintza egingo dituzte langileek: atxikimenduak jasoko dituzte, gatazkaren berri emango dute eta sariak banatuko dituzte. Ostiralean manifestazioa egingo dute Donostiako kaleetan zehar.
ELAk ohar bidez azaldu duenez, "hitzarmena berritzeko negoziazio mahaia 2025eko urtarrilean hasi zen, eta ekainetik hainbat bilera egin ondoren, berriro blokeatuta dago, patronalek ez baitute proposamen berririk egiteko gaitasunik".
"Foru Aldundiak abian jarritako aldebiko bilerek ez dute emaitzarik izan, hutsalak izan dira, edukirik gabekoak; eta proposamenik gabe", kritikatu du. Horrez gain, salatu du greba mugagabean dauden Zaintzen edo Biharko Gipuzkoa zentroetan grebalariak kaleratu dituztela; ELArentzat hori "oso larria" da, eta sindikatuak adierazi du ez duela onartuko "jazarpen sindikalik" eta erakundeei errespetua eta babesa eskatu dizkie.
Azkenik, "propaganda egiteari uzteko eta benetako esku hartzea egiteko" eskatu dio ELAK Aldundiari.
Gipuzkoako adinekoen egoitzen eta eguneko zentroen sektoreak 5.000 langile ditu, gehienak emakumeak. Foru Aldundiak finantzatutako zerbitzua da, nahiz eta behargin gehienek enpresa pribatuentzat lan egiten duten.
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