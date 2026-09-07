LGS propioa borrokatzea eta sektore publikoa hobetzeko mobilizazio indartsuak egitea, ELAren urteko lehentasunak
Torres lehendakariordearen Elkarrizketa Sozialerako Legea bertan behera uzteko eskatuko dio sindikatuak lehendakariari, "ELA eta LAB zigortzeko erabili nahi delako".
Ikasturte berrirako ezarri dituen lehentasunak aurkeztu ditu gaur ELAk prentsaurrekoan: Lanbide Arteko Gutxieneko Soldata (LGS) propio baten defentsa berrabiaraztea eta negoziatzen dituen hitzarmen guztietan 1.600 euroko gutxieneko soldata ezartzea, besteak beste. Halaber, sektore publikoan borroka sindikala areagotuko duela iragarri du, gatazkak areagotuko direla eta "egiturazko arazoak" konpontzeko "mobilizazio indartsuak" egingo dtuztela aurreratuz.
Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta Amaia Muñoa idazkari nagusiaren ondokoak ikasturte honetarako estrategia sindikalaren barruan, KPItik gorako soldata-igoerak defendatzea lehenetsi dutela adierazi dute, eta ez dutela sinatuko gutxieneko erreferentzia horretatik beherako hitzarmenik.
Lakuntza "bereziki kezkatuta" agertu da langile klasea "pobretu" egin delako bizitzaren garestitzearen ondorioz. KPIa % 4,3koa dela gogoratu du, 2023ko otsailetik izan ez den bezalako zifra. "Erosketa saskia, batez beste, % 46 garestitu da 2019tik, eta soldatak, aldiz, % 20 baino ez dira hazi", ohartarazi du.
ELAko idazkari nagusiak nabarmendu duenez, "etxebizitza, energia eta elikagaiak Euskadiko eta Nafarroako familien gastuaren % 50 suposatzen dute jada", eta, beraz, "ELAk sinatutako hitzarmenetan 1.600 euroko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) ezartzea" erabaki dute pobretze hori eteteko estrategiaren baitan.
Gainera, sindikatuak "sektore guztietarako 1.500 euroko gutxieneko soldataren eskaria politikoki finkatzea exijitzen jarraituko du, joan den martxoaren 17ko greba orokorrean eskatu zen bezala", esan du".
Lakuntzak sektore publikoaren egoerari buruz ere hitz egin du. Aurreratu duenez, "gatazkak areagotu egingo dira eta mobilizazio sendoak egingo dira egiturazko arazoak behin betiko konpontzeko, besteak beste, Osakidetzan, Hezkuntzan eta udaletan".
ELAk beste sindikatuekin batera mobilizazioen egutegia zehazteko lanean jarraitzen duela azpimarratu ostean, Lakuntzak gogorarazi du "Gobernuak sakoneko arazoei erantzun gabe eta inbertsioa handitu gabe jarraitzen duela, eta, beraz, lan baldintzak hobetu gabe ez dagoela konponbiderik", salatu du.
Erreforma fiskala "patronalarentzat"
Pobretze testuinguru honetan eta "aberastasunaren banaketa gero eta injustuagoa denean", Lakuntzak "arinkeriatzat eta benetako zentzugabekeriatzat" jo du EAJk eta PSEk hitzartu duten erreforma fiskala, funtsean, Bizkaiko EAJk aurkeztutakoa izateaz gain, "patronalaren eskaerak jasotzeko diseinatutako" erreforma baita bere iritziz.
Lakuntzaren hitzetan, "enpresek eta soldata altuena dutenek are gutxiago ordaintzea besterik ez du bilatzen akordioak", "enpresen zati handi batek etekin errekorrak lortzen dituen testuinguru batean, baita Irango gerra egonik ere", salatu du.
"Garamendik eta Confebaskek txalotu egin dute patronalaren aldeko erreforma bat delako", adierazi du, eta "enpresa batzuen interes partikularren alde egiteko, gainerakoei kalte" egin nahi dietela azpimarratu du, "diru bilketa kaltetuz eta diskriminazioa eraginez".
Lehendakariari helaraziko dizkioten eskariak
Amaia Muñoak Imanol Pradales lehendakariak gizarte eragileekin deitutako bilera erronda izan du hizpide, eta bertara "Confebask LGS propioa negoziatzera eser dadin presionatzeko" joango direla iragarri du. Zentzu horretan, "politika publikoen orientazioa aldatzeko beharra" planteatuko dutela ere esan du.
Gainera, sektore publikoan irekitako gatazkak konpontzeko "enplegatzaile gisa inplikatzea" eskatuko dio ELAk lehendakariari, eta etxebizitzari, euskarari edo industria-politikari buruzko proposamenak helaraziko dizkio.
Bestalde, Mikel Torres lehendakariordeak iragarritako Gizarte Elkarrizketaren Lege proposamen "antisindikal eta antidemokratikoa" atzera botatzeko eskatuko dio ELAk "esplizituki" Pradalesi.
Izan ere, ELAko ordezkariek uste dute lege horrekin "ELA eta LAB zigortu" nahi dituztela, "edukirik gabeko mahaietan parte hartzera ukatzen direlako", eta hori "Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langileek gehiengoz aukeratutako ordezkaritzaren aurkako erasoa dela" ere gaineratu du Muñoak.
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