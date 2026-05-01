Sindikatuek LGS propioa, pentsio eta soldata "duinak" edota etxebizitza eskubidea aldarrikatuko dituzte maiatzaren 1eko mobilizazioetan

ELA eta LAB bakoitza bere aldetik aterako dira kalera, ESK eta LSB-USO bezala; CCOO eta UGT, aldiz, elkarrekin mobilizatuko dira. Alderdi politikoek ordezkariak bidaliko dituzte deialdi horietako askotara.

Maiatzaren Leheneko mobilizazioak, iaz.

Langileen Nazioarteko Egunarekin bat eginez, sindikatuek Euskal Herriko kaleak aldarrikapenez beteko dituzte maiatzaren 1ean. ELAk, LABek eta ESKk, bakoitzak bere aldetik, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa (LGS) eta langile klasearen aldeko politikak eskatuko dute. CCOO eta UGT, ostera, elkarrekin mobilizatuko dira, soldatak, etxebizitza eta demokrazia oinarrizko eskubideak direla defendatzeko. ESKk eta LSB-USOk ere deialdiak egin dituzte.

ELAren manifestazioak, Iruñean eta Bilbon

ELA sindikatuak 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa izango du aldarrikapen nagusi, eta eskari horren alde borrokatzen jarraituko duela azpimarratu du. “Jo ta ke hemen erabaki arte” lelopean kalera ateratzeko deia egin die langileei, eskumen horren transferentzia eskatzeko, eta Imanol Pradales lehendakariari, berriz, horren ardura bere gain har dezala galdegin dio.

Halaber, Confebask patronalaren jokabidea kritikatu du, euskal gizartearen errealitatetik “gero eta urrunago· dagoela iritzita. 

ELAk Bilbon (Jesusen Bihotza) eta Iruñean (Erorien Monumentua) egingo ditu eguneko mobilizazio nagusiak, 11:30ean hasita. 

26 deialdi egin ditu LABek

Bestalde, LAB sindikatuak hiru neurri zehatz eskatuko ditu "Langileok eragin" lelopean Euskal Herrian zehar deitu dituen 26 manifestazioetan, hala nola, etxebizitza eskubidea, kalitatezko zerbitzu publikoak eta soldata eta pentsio duinak.

LABen arabera, patronala, finantza krisiarekin, pandemiarekin eta Ukrainako gerrarekin gertatu zen bezala, "Ekialde Hurbileko gerraren faktura langile klaseak ordain dezan" saiatuko da, "prezioak garestituz eta enpleguari eta lan baldintzei eraso eginez". Horri erantzunez, LABek irmoki adieraziko du gerraren aurkako mezua. 

LABek manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko sei hiriburutan: Baionan (11:00etan, Santa Ursulan), Bilbon (Zabalburun, 12:00etan), Donostian (12:00etan, Easo plazan), Gasteiz (12:30ean, Probintzia plazan), Iruñean (12:00etan, Gaztelu plazan) eta Maulen (11:00etan, Kioskoan).  

UGT eta CCOO, elkarrekin

UGTk eta CCOOk sindikalismoaren papera aldarrikatuko dute, nazioarteko ezegonkortasunaren eta gorroto-diskurtsoen aurrean. "Eskubideak, ez lubakiak. Soldatak, etxebizitza eta demokrazia" lelopean, Bilbo, Donostia eta Gasteizko kaleak betetzeko deia egin diete herritarrei. 

EAEko hiru hiriburuetan egingo dituzte mobilizazioak: Bilbon, 11:30ean, Jesusen Bihotzetik; Donostian, 12:00etan, Alderdi Ederretik, eta Gasteizen, 12:00etan, Andre Maria Zuriaren plazatik. 

ESK hiriburuetan aterako da kalera

Bestalde, ESK sindikatuak mobilizazioak deitu ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, "Kapitalismoa, inperialismoa borrokatu!" lelopean. Sindikatuak langile klasearen "pobretzea" salatuko du eta 1.500 euroko LGS bat eskatuko du.

Mobilizazioak 11:30ean izango dira Bilbon (Kale Nagusia, 56), 12:00etan Donostian (San Telmo museoa) eta Iruñean (Baratxurien plaza), eta 12:30ean Gasteizen (Europa Jauregia).

LSB-USO, Bilbon

Azkenik, LSB-USO sindikatuak "enplegua gizatiartzeko" deia egin du maiatzaren lehen honetan,  bizitza garestitzeari eta etxebizitzaren arazoari aurre egiteko. Diotenez, gaur egun, lana izateak ez du duintasunez bizitzea bermatzen.

Manifestazioa egingo du Bilbon, 11:45ean, Albiako lorategietatik abiatuta.

Alderdi politikoak manifestazioetan

Aurreko urteetan bezala, alderdi politikoek ordezkariak bidaliko dituzte mobilizazio horietako askotara. 

EH Bilduk LAB, ELA, Steilas, CCOO eta UGT sindikatuen deialdietan parte hartuko du. Ordezkaritza adierazgarriena Donostiako LABen martxan izango da. Bertan, Mertxe Aizpurua Kongresuko bozeramailea, Nerea Kortajarena Programa idazkari eta legebiltzarkidea eta Maddalen Iriarte Gipuzkoako bozeramailea izango dira.

PSE-EEren kasuan, Eneko Andueza idazkari nagusiak bat egingo du CCOOk eta UGTk Bilbon egin duten deialdiarekin.

Sumarri dagokionez, Jon Hernandez legebiltzarkideak, Lander Martinez diputatuak eta Alba Garcia idazkari nagusiak CCOO eta UGTren martxan hartuko dute parte. Ondoren, Martinez eta Garcia ESKren mobilizaziora gehituko dira. 

Azkenik, Podemos Euskadiko ordezkaritza batek bat egingo du ESK-k deitutako manifestazioekin, langileen borroka "ezinbestekoa" dela defendatzeko, "aurrerapen erreakzionarioaren eta sistema kapitalista gero eta oldarkorrago baten aurrean".

EHKSk Iruñeko kaleak hartuko ditu

Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak (EHKS) ere egin du maiatzaren 1 honetarako deialdia. Gerra inperialistaren aurka mobilizatuko dira eta “NATOri, Europako Batasunari eta sionismoari ezetz" esango diote. Langile-klaseak "nazioarteko indar bilakatzeko premia" duela aldarrikatuko dute.

Iruñean egingo duten manifestazioa 12:30ean abiatuko da zezen plazatik.

