Langilearen eguna
‘Jo ta ke hemen erabaki arte’ lelopean, ELAk 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa aldarrikatuko du Maiatzaren 1ean

Sindikatuak Confebasken jarrera kritikatu du, "euskal gizartetik gero eta urrunago" dagoelako, eta Pradalesi eskatu dio "gutxieneko soldata propioaren alde egiteko".

BILBAO, 13/04/2026.- El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza (d), y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa (i), han presentado este lunes en Bilbao los actos, el lema, el cartel y las reivindicaciones del sindicato para el Primero de Mayo. EFE/ Miguel Toña

ELAko idazkari nagusia, Mitxel Lakuntza, eskuinean, eta idazkari nagusiaren albokoa, Amaia Muñoa, Maiatzaren 1eko aurkezpenean. Argazkia: EFE

EITB

ELA sindikatuak 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa izango du aldarrikapen nagusi Maiatzaren Lehenean, eta ohartarazi du ez duela eskari hori baztertuko. “Jo ta ke hemen erabaki arte” lelopean mobilizatuko da Langilearen Egunean, eskumen horren transferentzia eskatuz, eta lehendakariari, Imanol Pradalesi, bere gain har dezala galdegin dio.

Astelehen honetan eman dute posizio horren berri Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta Amaia Muñoa bere ondokoak. Halaber, kritikatu dute Confebask patronalaren jokabidea, uste baitute “gero eta urrunago dagoela euskal gizartearen errealitatetik”

ELAren arabera, patronalak ez du soilik negoziazioari uko egiten; haren jarrera politikoa ere auzitan jarri dute. “Ez da soilik sindikatuekin esertzeari uko egiten diotela; haien jarrera politikoa ere bada. Confebaskek ez du agertu inperialismoaren, gerren eta interes ekonomikoen nagusitasunaren aurkako jarrerarik. Beste kezka batzuk dauzkate”, adierazi dute.

Borondate falta, ez oztopo juridikorik

Sindikatuko arduradunek azaldu dute gutxieneko soldata propioa ezartzeko "ez dagoela oztopo juridikorik", hitzarmenen bidez egin daitekeelako. Arazoa, haien ustez, “borondate falta da”, eta salatu dute “Confebaskek prekarietatea mantendu nahi duela”.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzari ere zuzendu zaio Lakuntza, eta eskatu dio “1.500 euroko soldata minimoaren aldeko jarrera har dezala”. Era berean, “EH Bildu eta EAJ alderdiei dei egin die gai hori lehentasun bihur dezaten Madrilekin dituzten negoziazioetan”.

ELAk nabarmendu du auzia bereziki esanguratsua dela, “gutxieneko soldata jasotzen dutenen gehiengoa emakumeak direlako, eta haiek pairatzen dituztelako prekarietate egoerarik gogorrenak”. Horrez gain, soldata arrakalak nabarmendu dituzte: % 13koa generoari dagokionez, eta % 30etik gorakoa tokikoen eta migratzaileen artean Hego Euskal Herrian.

Burujabetzaren aldeko apustua

Sindikatuak aldarrikatu du gutxieneko soldata propioak lotura zuzena duela burujabetzarekin. Haien ustez, "erabakitzeko ahalmena hurbilago izateak politika bidezkoagoak ahalbidetzen ditu".

Horregatik, “hemen erabakitzea” jarri du erdigunean ELAk, Maiatzaren Leheneko mobilizazioetarako.

Politika Ekonomia

Publizitatea
