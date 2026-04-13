ELA reclamará el 1 de Mayo un SMI vasco de 1500 euros, bajo el lema ‘Jo ta ke hemen erabaki arte’
El sindicato ELA centrará la celebración del Primero de Mayo en la exigencia de un Salario Mínimo Interprofesional vasco de 1500 euros, en cuya reivindicación "no cesará". Lo hará bajo el lema 'Jo ta ke hemen erabaki arte', reivindicando el traspaso de esta competencia y pidiendo al lehendakari, Imanol Pradales, que "haga suya la reivindicación”.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa, han presentado este lunes su posición de cara al 1 de mayo, Día del Trabajador, y han interpelado al respecto a Confebask, una patronal a la que "ven cada vez más alejado de la sociedad vasca".
"No es solo que se nieguen a sentarse con los sindicatos, sino que es también su propia posición política. No hemos escuchado una posición contraria a un mundo donde se impone el imperialismo, las guerras, los intereses económicos y el belicismo. Las preocupaciones de Confebask están en otro punto”, han indicado.
Contra los argumentos de Confebask
Desde el sindicato, asimismo, han indicado que la patronal "no tiene un problema jurídico" para establecer un SMI propio, algo que pueden hacer "vía convenio", sino "un problema de voluntad". "Confebask quiere seguir manteniendo la precariedad en este país", han añadido.
En la misma línea, Lakuntza ha interpelado al Gobierno de Imanol Pradales para instarle a que haga suya la reivindicación de los 1.500 euros. “EH Bildu y PNV tienen que priorizar en cualquier relación y negociación con el Gobierno una cuestión tan sensible como el SMI", ha añadido.
Desde ELA han añadido que se trata de una cuestión sensible porque "casi dos tercios de quienes perciben el SMI son mujeres, que sufren las situaciones de precariedad más duras". De esta manera, han aludido a la brecha salarial de género en Euskadi, del 13 %, y a la brecha entre locales y migrantes, que "supera el 30% en Hego Euskal Herria".
El lema
ELA celebrará el 1 de mayo bajo el lema 'Jo ta ke hemen erabaki arte' (sin descanso hasta decidir aquí), una reivindicación "muy fácil de identificar", y ha vinculado el avance hacia la soberanía con el desarrollo de políticas “más justas”.
"Con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas", han reclamado.
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