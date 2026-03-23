Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara

Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote.  Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei. 

Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
Tamara Yagüe Confebaskeko presidentea EITBri eskainitako elkarrizketa batean.
EITB

Confebaskek uko egin dio, beste behin, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gutxieneko soldata propioa ezartzeko negoziazioari

ELAk eta LABek auzia aztertzeko bilera deitu zuten biharko Lan Harremanen Kontseiluan, baina EAEko patronalak ohar bidez jakinarazi du ez dela bilerara joango. Hain justu, astea beteko da asteartean Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa aldarrikatzeko greba orokorra egin zela, eta lanuzteak izandako "arrakasta" baliatu nahi izan dute sindikatuok hitzordua egiteko. 

Confebaskek, baina, lehengo lepotik du burua. Oharrean azaldu duenez, "harrigarria" egin zaio bi sindikatuek beste deialdi bat egin izana, eta erantsi du auzia mahai gainean izan dutela "hainbat aldiz" —hiru aldiz bildu ziren iaz—. EAEko patronalak beti argudiatu du Espainiako Estatuari dagokiola gutxieneko soldata sindikatuekin negoziatzea, eta beraz, berak halakorik egitea "juridikoki ezinezkoa" dela. 

Are, gogorarazi du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman ziola, eta hura negoziatzea "legez kanpokoa" litzatekeela

Gainera, adierazi du ELAk eta LABek epaia errekurritu dutela Auzitegi Gorenean, eta kasazio helegite hori ebazteko zain dagoela. Confebasken esanetan, "egoera horrek eskatzen du negoziaziorik ez egotea". 

ELAren eta LABen erantzuna

Ezezkoaren ondotik, ia berehala heldu da bi sindikatuen erantzuna. Ohar bateratu batean, bi sindikatuek salatu dute patronalak bere "izaera autoritarioa eta probokatzailea" berretsi duela, eta "entzungor" egin diola martxoaren 17an milaka langilek aldarrikatutakoari. "Confebaskek  argi erakutsi du beste behin langileak esplotatzea beste negozio eredurik ez duela ezagutzen", kritikatu dute. 

ELAren eta LABen ustez, patronalaren ezezkoak "zuzenean interpelatu" ditu Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiak, EAJ eta PSE-EE. "Munduan zehar patronalak gutxieneko soldata negoziatzeari uko egiten dionean instituzioek lege-ekimenekin erantzuten dute. Confebasken ezezkoaren ondoren legezko eskumena aldarrikatzeko momentua iritsi zaie EAJ eta PSE-EEri. Hori da, hain zuzen, milaka eta milaka langilek martxoaren 17an eskatutakoa", argudiatu dute. Sindikatuek nabarmendu dutenez, Jaurlaritzak Confebaski "aurre egin" behar dio, "eragile sozialen arteko ekidistantziak bilatzeari" utzita.

Azkenik, sindikatuon arabera, "greba orokorraren ondoren sindikatuek interlokuzio fase berri bat ireki dute. Interlokuzio eta negoziazio fase honek akordiorik gabe bukatuko balu berriro ere mobilizazioekin hasteko garaia iritsiko da. Gutxieneko soldataren aldarria geratzeko etorri da eta lortu bitartean ekimen sindikalak ez dira geldituko".

Elkarrizketan "ahal beste saiatzeko" eskatu die Jaurlaritzak patronalari eta sindikatuei

Erreskadan etorri da Jaurlaritzaren erreakzioa ere. Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak elkarrizketarako deia egin du, eta horretan "hala beste saiatzeko" eskatu die bi aldeei. 

Torresen ustez, Confebaskek eta sindikatuek bide horretatik jarraitu behar dute, "bereizten dituzten desberdintasun legitimoetatik" abiatuta, euskal lan merkatuak gaur egun dituen erronkei aurre egiteko eta, horrela, enpresa lehiakorrak lortzeko, lan baldintza onak dituzten enpleguak sortuko dituztenak.

Jaurlaritzak ohartarazi duenez, "akatsa" da elkarrizketa sozialik ez egitea eta lan gatazkak judizializatzea. “Negoziazio kolektiboko arazoak, horien artean Euskadiko egoera soziolaboralarekin bat datozen soldatak lortzea, ez dira epaitegietara eraman behar, ezta aurreikusi ezin daitezkeen ondorioak dituzten lege erreformetara ere, elkarrizketa sozialaren mahaira baizik”, nabarmendu du.

Confebask Soldatak Sindikatuak Ela Sindikatua lab sindikatua Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

