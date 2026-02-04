EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebasken aurka LGS propioagatik jarritako salaketa
Bi sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzeko Confebasken negoziaziorako ezezkoa, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakotzat jotzen zutelako. Auzitegiak arrazoia eman dio patronalari, eta adierazi du Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari ematen diola horretarako eskumena, eta, beraz, ziurtatu du patronalaren ezezkoa justifikatuta dagoela, gai hori ezin baita zentral salatzaileek sustatutako negoziazioan sartu.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebaskek Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propioa (LGS) finkatzeko Euskadin lanbide arteko akordio bat negoziatuko duen mahai bat eratzeari uko egitearen aurka jarritako demanda.
Sindikatuen iritziz, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakoa izan zen Confebasken ezezkoa eta salaketa horren inguruko epaiketa joan den urtarrilaren 20an egin zen.
Epaia ez da irmoa, eta Auzitegi Gorenean errekurritu daiteke, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez.
Ebazpenean, ordea, EAEko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak uste du patronalaren gaitzespena justifikatuta dagoela, gai hori ezin delako zentral demandatzaileek sustatutako negoziazioaren xede izan.
Auzitegiak zehaztu duenez, zentralek eskatzen duten "gutxieneko soldata edo ordainsari horrek Euskadin lan egiten duten pertsona guztiei eragingo lieke", eta, beraz, ez da "hitzarmen-soldata profesional bat", "lanbide arteko gutxieneko soldata edo ordainsaria" baizik, "langile guztiei" aplikatuko zaien heinean.
Epaimahaiak gogorarazi du LGS lan-legeriaren mende dauden langile guztientzako ordainsari globalaren gutxieneko muga edo lurzoru komuna dela, edozein izanda ere langilearen ekoizpen sektorea, maila profesionala, kontratu modalitatea, sexua edo adina.
Zehazten duenez, Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari esleitzen dio LGS hori urtero finkatzeko eskumena, ordezkaritza handieneko sindikatuei eta enpresaburuen elkarteei kontsulta egin ondoren.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak gaineratu du Konstituzioan jasotako negoziazio kolektiboa dela soldatak finkatzeko biderik egokiena, baina zehaztu du negoziazio kolektiboaren funtzioa ezin dela zabaldu LGS edo "langile guztientzako gutxieneko soldata edo ordainsaria" finkatzera, salatzaileek eskatu bezala.
Zehaztu du gai hori Espainiako Gobernuaren eskumena dela eta "negoziazio kolektibo horretan sartu ez daitezkeen gaiei" eragiten diela.
"Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan zerbitzuak ematen dituzten langileen gutxieneko soldata edo ordainsariaren gaia ezin denez negoziazio kolektiboan eztabaidagai izan, ezin da ulertu salatutako enpresa-erakundeak urratu egin duenik Langileen Estatutuaren 89. artikuluan oro har ezartzen den negoziazio-betebeharra", ondorioztatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
EAEko taxilariek manifestazioa egin dute Bilbon VTC plataformen "gehiegikerien" aurka
Taxien sektorean egiten dituzten azterketa berdinak eskatzen dizkiete erakundeei plataforma hauentzat. Salatu dutenez, Bizkaian ibilgailu hauentzat lizentzia berrien "jarioa etengabea" da, Foru Aldundiak baimenduta. Jakitera eman dutenez, Gipuzkoan egoera desberdina da, ez delako lizentzia berririk ematen. Araban, berriz, "erresistentzia instituzionala handiagoa" dela diote.
Mikel Jauregiren arabera, Tubos Reunidosen irtenbideak "bideragarria" izan behar du, eta berregituraketak, "epe luzekoa"
Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak eragile guztien artean Tubos Reunidosen benetako bideragarritasuna bilatzearen eta Amurrion eta Trapagaranen industria-jarduerari eutsiko dion "etorkizuneko industria-proiektu bat osatzearen alde" egin du Radio Euskadin. Hala ere, onartu du zorra arazo garrantzitsua dela eta "egoera zaila" dela.
Gipuzkoako Aldundia tasa turistikoa uda honetan indarrean jartzekotan dago
Foru Gobernuaren Kontseiluak aurreikusten du martxoaren 17an onartu dezakeela zerga arautuko duen lege-proiektua. Ondoren, Batzar Nagusietara eramango dute eztabaidatzeko eta, onartzen bada, udalerriak aplikatzen hasi ahal izango dira.
Absentismoa murrizteko negoziazio kolektiboan pizgarriak adostearen alde egin du Cebekek
Bizkaiko patronalak negoziazio kolektiboari "inposiziorik gabe" eta elkarrizketaren aldeko apustuarekin ekiteko deia egin du, eta hitzarmenetan absentismoaren eragina murriztea ahalbidetuko duten akordioak eta pizgarriak (ez dute zertan ekonomikoak izan) sartzea defendatu du.
2026rako pentsioen igoera onartu du Ministroen Kontseiluak, dekretu batean
Kotizaziopeko pentsioak % 2,7 igoko dira, gutxienekoak % 7 baino gehiago, eta familia-kargak dituzten alargunentzako pentsioak, kotizazio gabekoak eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera % 11,4 igoko dira. Igoera horiek lege-dekretu batean jaso dira, banandurik, eta azkenean "gizarte-ezkutua" deitutakotik bereizi da, eta Kongresuan onartuta, pentsiodunen erosahalmena bermatu nahi da.
Erregai sintetikoak ekoizteko Petronorren instalazioa 2027an egongo da martxan, 170 milioiko inbertsioarekin
Instalazioan erregai sintetikoak sortuko dira, hala nola diesela, SAFa eta nafta, gasolinaren osagai nagusia. Urtean 2.000 tona ekoizteko moduko planta izango da. Erregai horiek kamioiak, itsasontziak eta hegazkinak hornitzeko erabili ahal izango dira.
Iñaki Lopez Gandasegui hil da, Aernovaren sortzailea
Bermeotarra jaiotzez, ingeniari industriala zen, eta aeroegituren enpresa ezaguna sortu zuen. 2025era arte enpresa horren presidentea izan zen.
Langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian: 108.140 langabe EAEn eta 29.614 Foru Erkidegoan
706 lagun gehiago daude langabezian Euskadin, eta 131 gehiago Nafarroan, abenduarekin alderatuta, nahiz eta bi erkidegoek urtearteko beherakadari eutsi dioten.
Hernani, Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Izendapen horiekin, Euskadin dagoeneko 14 udalerri daude tentsionatuen zerrendan, eta litekeena da laster Arrasate, Zestoa, Pasaia eta Basauri ere gehitzea.