ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17ko greba erregistratu dute, Euskadin eta Nafarroan LGS propio baten alde
Eusko Jaurlaritzaren egoitzan Erregistro ofiziala egin ondoren, sindikatuek lanuztearekin bat egiteko eskatu dute, "lan baldintzek okerrera egiten dutenean eta bizitzaren kostua etengabe handitzen denean erantzun kolektiboa emateko".
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17rako greba orokorraren deialdia erregistratu dute. 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1500€. Soldatak hobetu aberastasuna banatzeko' leloa izango du greba horrek.
Eusko Jaurlaritzaren egoitzan Erregistro ofiziala egin ondoren, sindikatuek lanuztearekin bat egiteko eskatu dute, "lan baldintzek okerrera egiten dutenean eta bizitzaren kostua etengabe handitzen denean erantzun kolektiboa emateko".
Testuinguru horretan, "gutxieneko soldata duin baten beharra premiazkoa" dela azpimarratu dute, eta "1500 euroko gutxieneko soldata propioa" aldarrikatu dute, "hemen erabakitakoa eta bertako errealitate sozioekonomikora egokitua".
SInidkatu horien ustez, proposamen horrek honek "zuzenean 167.000 langileren egoera hobetuko luke Hego Euskal Herrian". Gaineratu dutenez, "LGS altuago batek negoziazio kolektiboa baldintzatzen du soldata igoera handiagoak adostu daitezen".
Halaber, sindikatuek gogorarazi dutenez, "gutxieneko soldataren inguruko erabakiak Euskal Herritik urrun hartzen dira gaur egun, langileen eguneroko beharretatik eta gure herriaren ezaugarrietatik aldenduta". Horren aurrean, erabakitzeko ahalmena hemen izatea funtsezkoa dela defendatu dute, lan-harremanetan burujabetzaren bidean urratsak emateko helburuz.
Egungo eskumenen barruan LGS propioa lortzeko aukera aurkeztu dute, patronalekin negoziazio mahai bat irekitzen saiatuz; bestetik "eskumen berriak lortzeko bidean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko" aukera aurkeztu dute.
Hala ere, deitoratu dutenez "patronalak eta harekin bat egin duten alderdi politikoek bi bideak blokeatu dituzte".
Horregatik, "beharrezko" jo dute "hirugarren bide bat irekitzea", eta "ezinbesteko" jo dute gutxieneko soldataren auzia "funtsezko aldarrikapen gisa kokatzea estatus juridiko-politikoaren berrikuntzan".
Martxoaren 17ko greba orokorraren bidez, sindikatuek "soldatak hobetzea eta aberastasunaren banaketa bidezkoagoa exijituko dute, azken urteetan enpresen eta kapitalaren irabaziak handitu diren bitartean, langileek erosteko ahalmena galdu dutela salatzeko".
Bere aldetik, MIkel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez duela eskumenik Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) ezartzeko, eta grebarako eskubidea errespetatzen duela adierazi du, baina ez datorrela bat sindikatu abertzaleen deialdiaren arrazoiarekin.
Torresek gogorarazi du bere sailak gutxieneko soldatari buruzko azterlan bat egin zuela, eta defendatu du hazkunde ekonomikoak soldatak hobetzea ekarriko duela. Patronalaren eta sindikatuen arteko elkarrizketarako deia egin du berriro, akordioak lortzeko bidea hori dela iritzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskal gehiengo sindikalak martxoaren 17ko greba orokorra erregistratuko du gaur
ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk lanbidearteko gutxieneko soldata 2026an 1.500 eurokoa izatea proposatu dute. Dena den, EAEko eta Nafarroako parlamentuek onartu behar dute.
Euskal ekonomia % 1,9 haziko da 2026an eta % 1,6 2027an, langabezia % 6tik jaistearekin batera
Mikel Torres sailburuak ziurtatu duenez, industria da, gaur egun, "kezkarik handiena", 2025ean " % 0,3 baino ez baita hazi". Hala ere, 2026rako "baikor" agertu da, "industriaren sektorea pixkanaka suspertzea" espero baitu: "seinaleak ikusten hasi gara".
Arrantzaleen kofradiek jarduna eten dute, EBren araudi berriaren aurka protestan
Kofradiek ez dituzte kontrol neurri berriak begi onez ikusi, besteak beste, betebehar polemikoak inposatzen dizkietelako, hala nola porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea eta harrapaketen erregistroa "zero kilotik" egin behar izatea. Eskakizun horiek, sektorearen ustez, ez datoz bat baxurako arrantzaren eguneroko errealitatearekin.
Ordena berriaren urtea: euskal ekonomia, Trumpen muga-zergek baldintzatuta
Bilboko Portuan, AEBrekiko merkataritza-jarduera bikoiztu egin da, gas inportazioei esker. Hala ere, EAEtik AEBra egindako esportazioak % 11 murriztu dira, eta inportazioak % 4,5. Adituek premiazkotzat jo dute Europako araudia egokitzea.
EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatu dute, Lula faltan zela
Bi eskualdeek ia 26 urteko negoziazio aldia amaitu dute, akordioa adostu eta harremanetarako esparru berri bat ezarrita. Europako nekazariak eta EBko dozena erdi bat estatu akordioaren kontra daudenez, ituna berresteko prozesua gogorra izango da, aurreikuspenen arabera.
Getariako Txakolinak uzta berriaren 3,3 milioi botila merkaturatuko ditu
Jatorri Deituraren arabera, 2025eko uzta "kalitate onekoa" da, eta, kantitatez, 2024koaren "parekoa ia". 31 upategi daude deituraren baitan, eta guztira 479 hektarea dituzte landatuta, aurreko urtean baino 21 gehiago.
Enbalatze lerroa saltzea eta paperaren sektorean enplegu erregulazioko espediente bat ezartzea aztertzen ari da Papresa
Balizko erosleak, CL Grupo Industrial talde extremadurarrak, kartoizko plantan soilik du interesa, "paper salmentak izugarri jaitsi direlako". Enbalatzeek, ostera, online salmentei esker, errentagarritasun handia dutela argudiatu dute.
Nola eragingo dio EB-Mercosur merkataritza akordioak gure ekonomiari?
Haragi ekoizleen ustez, EB-Mercosur merkataritza akordioak lehia desleiala ekarriko du. Ardo eta olio ekoizleek, berriz, esportazioak handitzea espero dute. Batzuentzat aukera dena nekazaritza eta abeltzaintza sektorean mehatxua da; hori dela eta, ez dute baztertzen protestei eustea.
EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatuko dute gaur, baina akordioa berresteko prozesua gogorra izango da
Munduko merkataritza libreko eremu handienetako bat sortuko da, 700 milioi pertsonari eragingo diena.