ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17ko greba erregistratu dute, Euskadin eta Nafarroan LGS propio baten alde

Eusko Jaurlaritzaren egoitzan Erregistro ofiziala egin ondoren, sindikatuek lanuztearekin bat egiteko eskatu dute, "lan baldintzek okerrera egiten dutenean eta bizitzaren kostua etengabe handitzen denean erantzun kolektiboa emateko".

Sindikatuetako ordezkariak, gaur. Argazkia: ELA.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17rako greba orokorraren deialdia erregistratu dute. 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1500€. Soldatak hobetu aberastasuna banatzeko' leloa izango du greba horrek. 

Eusko Jaurlaritzaren egoitzan Erregistro ofiziala egin ondoren, sindikatuek lanuztearekin bat egiteko eskatu dute, "lan baldintzek okerrera egiten dutenean eta bizitzaren kostua etengabe handitzen denean erantzun kolektiboa emateko".

Testuinguru horretan, "gutxieneko soldata duin baten beharra premiazkoa" dela azpimarratu dute, eta "1500 euroko gutxieneko soldata propioa" aldarrikatu dute, "hemen erabakitakoa eta bertako errealitate sozioekonomikora egokitua".

SInidkatu horien ustez, proposamen horrek honek "zuzenean 167.000 langileren egoera hobetuko luke Hego Euskal Herrian". Gaineratu dutenez, "LGS altuago batek negoziazio kolektiboa baldintzatzen du soldata igoera handiagoak adostu daitezen". 

Halaber, sindikatuek gogorarazi dutenez, "gutxieneko soldataren inguruko erabakiak Euskal Herritik urrun hartzen dira gaur egun, langileen eguneroko beharretatik eta gure herriaren ezaugarrietatik aldenduta". Horren aurrean, erabakitzeko ahalmena hemen izatea funtsezkoa dela defendatu dute, lan-harremanetan burujabetzaren bidean urratsak emateko helburuz.

Egungo eskumenen barruan LGS propioa lortzeko aukera aurkeztu dute, patronalekin negoziazio mahai bat irekitzen saiatuz; bestetik "eskumen berriak lortzeko bidean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko" aukera aurkeztu dute. 

Hala ere, deitoratu dutenez "patronalak eta harekin bat egin duten alderdi politikoek bi bideak blokeatu dituzte".

Horregatik, "beharrezko" jo dute "hirugarren bide bat irekitzea", eta "ezinbesteko" jo dute gutxieneko soldataren auzia "funtsezko aldarrikapen gisa kokatzea estatus juridiko-politikoaren berrikuntzan".

Martxoaren 17ko greba orokorraren bidez, sindikatuek "soldatak hobetzea eta aberastasunaren banaketa bidezkoagoa exijituko dute, azken urteetan enpresen eta kapitalaren irabaziak handitu diren bitartean, langileek erosteko ahalmena galdu dutela salatzeko".

Bere aldetik, MIkel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak berretsi du Eusko Jaurlaritzak ez duela eskumenik Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) ezartzeko, eta grebarako eskubidea errespetatzen duela adierazi du, baina ez datorrela bat sindikatu abertzaleen deialdiaren arrazoiarekin.

Torresek gogorarazi du bere sailak gutxieneko soldatari buruzko azterlan bat egin zuela, eta defendatu du hazkunde ekonomikoak soldatak hobetzea ekarriko duela. Patronalaren eta sindikatuen arteko elkarrizketarako deia egin du berriro, akordioak lortzeko bidea hori dela iritzita.

