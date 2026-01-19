ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde registran la huelga del 17 de marzo por un SMI propio en Euskadi y Navarra
Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han registrado la convocatoria de huelga general para el 17 de marzo, bajo el lema "Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1.500 euros. Mejorar los salarios para repartir la riqueza".
Tras hacer el registro de forma oficial en la sede del Gobierno Vasco, las organizaciones sindicales han instado a secundar el paro "con el objetivo de dar una respuesta colectiva ante el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento constante del coste de la vida".
En este contexto, han insistido "en la necesidad urgente de un salario mínimo digno" y han reivindicado "un salario mínimo propio de 1500 euros, decidido aquí y adecuado a la realidad socioeconómica de aquí".
A su entender, esa propuesta "mejoraría de forma directa la situación de 167 000 trabajadores" en Euskadi y Navarra porque "un SMI más alto condiciona la negociación colectiva para que acuerden mayores subidas salariales".
Asimismo, los sindicatos han criticado que "las decisiones sobre el salario mínimo se toman en la actualidad lejos de Euskal Herria, apartadas de las necesidades diarias de las y los trabajadores y de las características de nuestro pueblo".
Han presentado la posibilidad de conseguir un SMI propio dentro de las competencias actuales, intentando abrir una mesa de negociación con las patronales, o también "en el camino hacia la consecución de nuevas competencias" acordando la posibilidad de "establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa".
Sin embargo, han constatado que "la patronal y los partidos políticos que se han alineado con ella han bloqueado ambas vías".
Por ello, "es necesario abrir una tercera vía, y resulta imprescindible situar la cuestión del salario mínimo como una reivindicación esencial en la renovación del estatus jurídico-político".
A través de la huelga general del 17 de marzo, los sindicatos "exigirán mejorar los salarios y un reparto más justo de la riqueza, denunciando que mientras en los últimos años se han incrementado los beneficios de las empresas y del capital, las y los trabajadores han perdido poder adquisitivo".
Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reiterado que el Gobierno Vasco no es competente para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en Euskadi y ha afirmado que respeta el derecho a la huelga, pero que no comparte el motivo de la convocatoria de los sindicatos nacionalistas.
Torres, que ha recordado que su departamento elaboró un estudio sobre el salario mínimo y ha defendido que el crecimiento económico se traduzca en mejoras salariales, ha vuelto a llamar al diálogo entre la patronal y los sindicatos sobre este asunto al considerar que es la vía para llegar a acuerdos.
