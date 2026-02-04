El TSJPV desestima la denuncia de ELA y LAB contra Confebask por el SMI propio

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la demanda interpuesta por ELA y LAB contra la negativa de Confebask a constituir una mesa que negocie un acuerdo interprofesional en Euskadi para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio.



El juicio, en el que ambas centrales sindicales solicitaron declarar ilegal la negativa de la patronal por entenderla contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores, se celebró el pasado 20 de enero.



La sentencia, conocida este miércoles, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, según ha informado el TSJPV.



En su resolución, la Sala de lo Social del alto tribunal vasco considera, sin embargo, que el rechazo de la patronal está justificado porque tal materia no puede ser objeto de la negociación promovida por las centrales demandantes.



El tribunal precisa que ese "salario o retribución mínima" que reclaman las centrales "afectaría a todas las personas que trabajan" en el País Vasco, por lo que no se trata de un "salario profesional de convenio", sino de un "salario o retribución mínima interprofesional" ya que se va a aplicar a "todas las personas trabajadoras".



El tribunal recuerda que el SMI es el límite mínimo o suelo común de retribución global para todos los trabajadores sometidos a la legislación laboral sin distinción de sectores de producción, de niveles profesionales, de modalidades contractuales y de sexo o edad.



Precisa así que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno central su fijación anual previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.



El TSJPV añade que la negociación colectiva consagrada en la Constitución es la vía más adecuada para fijar los salarios, pero matiza que ese papel de la negociación colectiva no puede extenderse a la fijación de un SMI o "salario o retribución mínima para todas las personas trabajadoras en los exactos términos de la pretensión ejercitada en la demanda".



Precisa que esta materia es competencia del Gobierno y afecta "a materias vedadas a dicha negociación colectiva".



"No siendo la materia de un salario o retribución mínima para las personas trabajadoras que presten servicios en el ámbito territorial del País Vasco susceptible de ser objeto de la negociación colectiva, no puede considerarse que la organización empresarial demandada haya vulnerado su deber de negociación que, con carácter general, se impone en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores", concluye.