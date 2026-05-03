OPEP+ek ekainerako petrolio eskaintza erabakiko du Vienan, mundu mailako energia krisiaren erdian

Zazpi ekoizle handi baino ez dira bilduko (Saudi Arabia, Errusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljeria eta Oman) batzarrean, Arabiar Emirerri Batuek erakundea uztea erabaki ondoren.

ORMUZ, 28/04/2026.- El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

AEBk Ormuzko itsasartean blokeatutako petrolio-ontzi bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

OPEP+ aliantza ahulduta iritsiko da gaurko aurreikusitako bilera telematikora. Ekainerako petrolio eskaintza erabakiko dute, Ormuzko itsasartean zirkulazioa bere onera itzultzeko aukerek baldintzatutako agertoki batean.

Zazpi ekoizle handi baino ez dira bilduko bertan (Saudi Arabia, Errusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljeria eta Oman), ostiralean Arabiar Emirerri Batuek erakundea utzi baitu, Irango gerrak eta hornidura arazoek baldintzatutako mundu mailako energia krisiaren erdian.

Azken urtean, Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeko herrialdeek eta haien aliatuek (OPEP+) ekoizpen igoera mailakatuak adostu dituzte 2023an aplikatutako borondatezko murrizketen zati bat merkatura itzultzeko. 2025eko apiriletik abendura egunean 2,9 milioi upel gehiago merkaturatzea hitzartu zituzten, munduko ekoizpenaren % 2,8 inguru.

Ormuzko itsasartea blokeatuta dago, eta munduan merkaturatzen den petrolio  guztiaren % 20 inguru bertatik igarotzen da. Golkoan, gainera, energia azpiegituren aurkako erasoak izan dira, eta, ondorioz, Saudi Arabia, Arabiako Emirerri Batuak, Irak eta Kuwait herrialdeen ekoizpenak beherakada handia izan du.

Horri Errusiak dituen mugak gehitu behar zaizkio, Mendebaldeak ezarritako zigorrek eta Ukrainak petrolio-instalazioei egindako erasoek eragindakoak.

Maiatzaren 1ean Arabiar Emirerri Batuek erakundea utzi izanak, gainera, asko handitu du ziurgabetasuna; izan ere, erabaki horrek ustekabean harrapatu ditu aliatuak.

Persiar golkoko "gorabeherengatik" hartu du erabakia, otsaila eta martxoa bitartean bere ekoizpena egunean 3,4 milioi upel ekoiztetik 1,5 milioi ekoiztera igaro ostean, Abu Dhabik esan duenaren arabera.

Aleksandr Novak Errusiako lehen ministrorde eta petrolio arduradunak iragarri du litekeena dela ekoizpenaren gorakada txiki bat adostea gaurkoan.

