AAk 2,3 milioi lanpostu suntsitu ditzake datorren hamarkadan Espainian

Bereziki enplegatu administrarien eta erdi-mailako zein goi-mailako teknikarien taldeei eragingo lieke. Hala ere, AAri lotutako 1,61 milioi lanpostu berri inguru sortuko lirateke eta, horrek, suntsitutako lanpostuen zati handi bat konpentsatuko luke.

Call center worker uses AI technology on laptop to provide quick replies to common customer queries, close up. Customer service agent generates automated responses to clients using AI tech on notebook

Langile bat AA baliatzen. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Adimen Artifizialak (AA) 1.700.000 eta 2.300.000 lanpostu artean suntsitu ditzake hamar urteko epean (2025-2035), Funcas analisi-zentroak egindako txosten baten arabera. Kualifikazio handiko zeregin kognitiboak ordezkatuko lituzke, batez ere administrariak eta erdi eta goi mailetako teknikariak.

Funcas-ek argitaratutako "Adimen Atifiziala eta lan merkatua Espainian: egungo egoera, enpleguan dituen ondorioak eta enpresen erabilera" lanaren arabera, gero eta gehiago dira eguneroko lana errazteko asmoz Adimen Artifiziala erabiltzen dituzten enpresak Espainian.

Zehazki, 10 langile edo gehiago zituzten enpresen % 21,1ek AA bat erabiltzen zuten jada 2025eko lehen hiruhilekoan, eta % 12,4k, berriz, 2023an. Hala, oso nabaria da bi urtetan emandako aldea (8,7ko igoera). Testuinguru horretan, hurrengo urteotan agerikoa izango da enpleguan izan dezakeen eragina.

Aukera baikorrean, 700.000 postu inguru suntsituko dira, eta ezkorrean 3.500.000 lanpostutik gora. "Teknologia-ezarpenaren erritmoari eta enpresek prozesuak berriz diseinatzeko abiadurari buruzko benetako ziurgabetasuna islatzen du horrek", azpimarratu du txostenak.

Aurreikusitako suntsiketak ez du esan nahi lanpostu horiek guztiak aldi berean desagertuko direnik, baizik eta zeregin-bolumen hori –gaur egun langileek egiten dutena– AAren bidez egitea posible izango dela. Funcasen arabera, baliteke kontratuak berritzean plantillak murriztea, ordezkapenak murriztea eta jarraitzen duten lanpostuen baitan funtzioak berrantolatzea.

Horrekin batera, enpleguarekin lotutako bi aukera positibo daude: osagarritasuna eta okupazio berrien sorrera

Osagarritasun efektuek produktibitatea handitzen dute, enplegurik suntsitu gabe, eta 2,8 eta 3,5 milioi langile arteko kolektibo zenbatetsi bati eragiten diote. Okupazio berriak sortzearen ondorioak ere esanguratsuak dira (1,61 milioi okupazio berri 2023-2033 hamarkadan), nahiz eta horien banaketa desberdina den eta sarbidea hezkuntza maila handiagoen mende egon.

Gutxienez AA teknologia bat erabiltzen duten enpresek erabiltzen ez dutenek baino % 27 produktibitate handiagoa dute batez beste. Hala ere, alderantzizko kausalitatea ikusten da: enpresa produktiboenak dira, halaber, AA aukera gehiagorekin erabiltzen dutenak, eta, beraz, aldea ezin zaio osorik egotzi teknologiaren ondorioari.

Azterlanaren ondorioen arabera, lehentasuna enplegu-politika aktiboak diseinatzea izan beharko litzateke, ordezkapen arrisku handiena duten okupazio-taldeei berariaz bideratuta, bereziki administrariei eta erdi eta goi mailetako teknikariei.

