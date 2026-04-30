La IA podría destruir hasta 2,3 millones de empleos en la próxima década en España
El centro de análisis Funcas estima la destrucción bruta de empleo de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo en el horizonte de diez años (2025-2035) por la Inteligencia Artificial (IA), concentrándose en los grupos de empleados administrativos y técnicos de nivel medio y superior.
Según el trabajo 'Inteligencia artificial y mercado de trabajo en España: Exposición ocupacional, efectos sobre el empleo y adopción empresarial', publicado por Funcas, la adopción empresarial de inteligencia artificial (IA) en España está acelerándose de forma notable.
En concreto, el 21,1 % de las empresas con 10 o más empleados ya utilizaba al menos una IA en el primer trimestre de 2025, frente al 12,4 % registrado en 2023, un incremento de 8,7 puntos porcentuales en apenas dos años. Así, sus efectos sobre el empleo comenzarán a materializarse de forma perceptible en los próximos años.
En el escenario optimista, la destrucción estimada se reduce a aproximadamente 700 000 puestos y en el pesimista podría superar los 3,5 millones. "Esta amplitud refleja la incertidumbre genuina sobre el ritmo de adopción tecnológica y la velocidad a la que las empresas rediseñarán sus procesos", ha explicado el autor del estudio.
La destrucción estimada no implica que todos esos puestos desaparezcan en bloque, sino que ese volumen de tareas -actualmente realizadas por trabajadores- podría ser ejecutado por sistemas de IA. Según el escenario planteado por Funcas, la realidad será una combinación de reducción de plantillas en renovaciones de contratos, menor contratación de sustituciones y reorganización de funciones dentro de puestos que permanecen.
Junto al canal de sustitución, hay dos fuerzas positivas sobre el empleo: la complementariedad y la creación de nuevas ocupaciones. Los efectos de complementariedad, que aumentan la productividad sin destruir empleo, afectan a un colectivo estimado de entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores, y los efectos de creación de nuevas ocupaciones también son significativos (1,61 millones de nuevas ocupaciones en el horizonte 2023-2033), aunque su distribución es desigual y su acceso depende de niveles educativos más elevados.
Las empresas que utilizan al menos una tecnología de IA presentan una productividad media un 27 % superior a las que no la utilizan. Sin embargo, se observa una causalidad inversa: las empresas más productivas son también las que con mayor probabilidad adoptan IA, por lo que la diferencia no puede atribuirse íntegramente al efecto de la tecnología.
Según las conclusiones del estudio, la prioridad debería ser el diseño de políticas activas de empleo específicamente orientadas a los grupos ocupacionales con mayor exposición al riesgo de sustitución, en particular, los empleados administrativos y los técnicos de nivel medio.
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