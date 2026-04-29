El conflicto en Oriente Próximo genera "niveles inéditos" de incertidumbre en el sector turístico, según Aena
El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y la posibilidad de una crisis en el combustible de aviación están provocando niveles de incertidumbre sin precedentes para la industria de los viajes ante la temporada de vacaciones de verano, según ha declarado este miércoles Aena.
El operador aeroportuario español prefiere esperar a tener más datos antes de actualizar su previsión de crecimiento del tráfico de pasajeros, que se sitúa en torno al 1,3 % para este año, según ha afirmado el director financiero, Ignacio Castejón, durante una conferencia con analistas.
"Estamos viendo noticias sobre cancelaciones de vuelos o aerolíneas que confirman subidas en el precio de los billetes... Observamos muchas tendencias. Es demasiado pronto para dar una cifra dada la incertidumbre que, en mi opinión, se encuentra en los niveles más altos que he visto en mi carrera", ha señalado.
El sector turístico del Estado español se ha seguido beneficiando de una fuerte demanda a medida que los viajeros y las viajeras evitan Oriente Próximo, lo que ha llevado a las aerolíneas que operan en el Estado a aumentar su capacidad para la temporada estival. No obstante, la industria ha advertido de los riesgos potenciales derivados de un desabastecimiento de combustible, lo que podría restringir los viajes.
Varias aerolíneas europeas han alertado sobre el impacto de los altos precios del queroseno mientras el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20 % del petróleo mundial, permanezca cerrado.
Castejón ha afirmado que el suministro de combustible y queroseno está asegurado para las próximas semanas; sin embargo, alerta que “todo dependerá de la duración de la guerra".
Resultados financieros del primer trimestre
Aena ha informado que su beneficio neto del primer trimestre aumentó un 9,3 % respecto al año anterior, impulsado por un incremento del 3,2 % en el tráfico de pasajeros desde y hacia España.
La compañía asegura haber obtenido un beneficio neto de 329,4 millones de euros (equivalente a la previsión de los analistas de 325 millones de euros).
Te puede interesar
El Gobierno Vasco abre el 12 de mayo la ayuda Emantzipa para jóvenes desde los 23 años
De esta forma, se amplía el rango de edad. A partir de ahora, los jóvenes de 23 a 29 años podrán acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años.
El Superior vasco anula el despido de 59 trabajadores del colegio JM de Bilbao
El sindicato ELA ha valorado en una nota que el alto tribunal haya estimado su recurso en contra del despido colectivo. Ha señalado que la fallida fusión con el colegio Jesuitinas constituyó un proceso "opaco y mal gestionado" que generó "la inquietud de las familias, la desviación de matriculación del alumnado" y "condenó al cierre definitivo del centro". Todo ello, según ha denunciado la central, se llevó a cabo "con el beneplácito y la complicidad del Gobierno Vasco".
Los juzgados comienzan a convertir en fijos a interinos tras el fallo del TJUE
El pasado 14 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordó que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no compensa dichos abusos.
La tasa interanual del IPC se modera al 3,2 % en abril por el menor coste de la luz y pese al alza de los carburantes
Los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán. Su impacto se ve compensado por el comportamiento de la electricidad y por las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de España.
Iberdrola gana 1711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio neto ajustado para 2026
El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7 % con respecto a hace un año.
Los sindicatos denuncian en las movilizaciones del Día de la Salud Laboral el uso del absentismo por parte de la patronal
Todos los sindicatos han salido a las calles este 28 de abril. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU se han manifestado conjuntamente en Donostia-San Sebastián, mientras que ELA, CCOO y UGT han realizado sus propias movilizaciones en Bilbao.
Una veintena de proyectos vascos han sido premiados en el If Design Awards de Berlín
Anoche se repartieron los premios de diseño más importantes a nivel mundial en el If Design Awards, en Berlín. La categoría de oro se la llevó la empresa Niessen, de Oiartzun. Otra veintena de proyectos de Hegoalde también fueron premiados.
La tasa de paro sube al 8,23 % en la CAV y al 9,09 % en Navarra en el primer trimestre
En el último año, el paro ha aumentado en 6700 personas (8,08 %) en Euskadi y en 5800 personas en Navarra, mientras que se han contabilizado 7700 personas ocupadas más (0,78 %) en Euskadi y 1300 menos (0,41 %) en Navarra. Por otra parte, el paro suma 231 500 personas en España en el peor trimestre desde 2013 y la tasa se sitúa en el 10,8 %.
Cristian Lay concreta su oferta vinculante para hacerse con Papresa por 39 millones
Continuaría con las dos actividades industriales de la empresa, papel y embalaje y mantendría dos tercios de la plantilla. El Gobierno Vasco ha mostrado su apoyo a la operación y la voluntad de participar. Papresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores y el plazo para presentar ofertas de adquisición continúa abierto.