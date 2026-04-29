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El conflicto en Oriente Próximo genera "niveles inéditos" de incertidumbre en el sector turístico, según Aena

El operador aeroportuario español asegura que el suministro de combustible y queroseno está asegurado para las próximas semanas; sin embargo, alerta que “todo dependerá de la duración de la guerra".
Hondarribia-Valencia-aeorpuerto- AENA
Imagen de archivo de un avión.
Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gatazkak "inoiz ez bezalako ziurgabetasun-mailak" sortzen ditu turismoaren sektorean, Aenaren arabera
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Agencias | EITB

Última actualización

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y la posibilidad de una crisis en el combustible de aviación están provocando niveles de incertidumbre sin precedentes para la industria de los viajes ante la temporada de vacaciones de verano, según ha declarado este miércoles Aena.

El operador aeroportuario español prefiere esperar a tener más datos antes de actualizar su previsión de crecimiento del tráfico de pasajeros, que se sitúa en torno al 1,3 % para este año, según ha afirmado el director financiero, Ignacio Castejón, durante una conferencia con analistas.

"Estamos viendo noticias sobre cancelaciones de vuelos o aerolíneas que confirman subidas en el precio de los billetes... Observamos muchas tendencias. Es demasiado pronto para dar una cifra dada la incertidumbre que, en mi opinión, se encuentra en los niveles más altos que he visto en mi carrera", ha señalado.

El sector turístico del Estado español se ha seguido beneficiando de una fuerte demanda a medida que los viajeros y las viajeras evitan Oriente Próximo, lo que ha llevado a las aerolíneas que operan en el Estado a aumentar su capacidad para la temporada estival. No obstante, la industria ha advertido de los riesgos potenciales derivados de un desabastecimiento de combustible, lo que podría restringir los viajes.

Varias aerolíneas europeas han alertado sobre el impacto de los altos precios del queroseno mientras el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20 % del petróleo mundial, permanezca cerrado.

Castejón ha afirmado que el suministro de combustible y queroseno está asegurado para las próximas semanas; sin embargo, alerta que “todo dependerá de la duración de la guerra".

Resultados financieros del primer trimestre

Aena ha informado que su beneficio neto del primer trimestre aumentó un 9,3 % respecto al año anterior, impulsado por un incremento del 3,2 % en el tráfico de pasajeros desde y hacia España.

La compañía asegura haber obtenido un beneficio neto de 329,4 millones de euros (equivalente a la previsión de los analistas de 325 millones de euros).

Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Foronda Aeropuerto de Hondarribia Aeropuerto de Pamplona-Noáin Verano Viajes Economía

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