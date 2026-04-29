El Superior vasco anula el despido de 59 trabajadores del colegio JM de Bilbao

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulo el despido colectivo de 59 trabajadores del colegio JM de Bilbao por parte de la Fundación Bidaide, a la que pertenecía el centro.

El sindicato ELA ha valorado en una nota que el alto tribunal haya estimado su recurso en contra del despido colectivo en una sentencia que revoca un auto dictado con anterioridad por el Juzgado de lo Mercantil, según ha indicado.

Según ELA, la sentencia pone de manifiesto que el proceso de despido de estas 59 personas ha sido "opaco, de mala fe y no negociado".

El sindicato ha recordado que desde el principio denunció "las actitudes irregulares e irresponsables del Gobierno Vasco y de las diferentes empresas que conforman un grupo empresarial junto con la fundación Bidaide".

Ha señalado, en este sentido, que la fallida fusión con el colegio Jesuitinas constituyó un proceso "opaco y mal gestionado" en el que se quiso "ocultar" la existencia del grupo empresarial; un proceso que generó "la inquietud de las familias, la desviación de matriculación del alumnado" y "condenó al cierre definitivo del centro".

Todo ello, según ha denunciado la central, se llevó a cabo "con el beneplácito y la complicidad del Gobierno Vasco".

ELA ha explicado que la sentencia del TSJPV dictamina que existía un grupo de empresas a efectos laborales y concluye que "la Fundación Bidaide y las dos congregaciones propietarias de los edificios de los dos colegios que la integraban, la congregación JM y la congregación de las hermanas de la caridad, forman parte de la misma estructura", por lo que impone una responsabilidad solidaria a todos ellos.

Según el sindicato, "una de las razones para considerar nulo el despido ha sido que han querido ocultar esta realidad, impidiendo así una negociación real".

La otra razón ha sido que el objetivo del proceso negociador debería haber sido "negociar la posibilidad de evitar los despidos", pero la decisión de cerrar el centro fue anterior al inicio del período de negociación, según ELA.