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El Congreso derogará hoy, previsiblemente, el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

Salvo sorpresa de última hora, el pleno del Congreso derogará el decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta. El PNV ha anunciado que se abstendrá en la votación.

MADRID , 17/02/2026.- Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes en Madrid. EFE/ Víctor Lerena
Pleno del Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Alokairuen dekretua Kongresura iritsiko da gaur, babes nahikorik gabe eta EAJren abstentzioarekin
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EITB

Última actualización

El pleno del Congreso derogará hoy, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto, que apoyan el PSOE y el resto de partidos de izquierdas, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman PP, Vox y Junts. 

La ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo. Sin embargo, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.

El grupo de Junts en el Congreso ha asegurado que no apoyará el decreto. Así lo han trasladado a EFE fuentes de Junts, después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se mostrara optimista en la aprobación definitiva del decreto. 

De hecho, llegó a instar al PSOE a dar a Junts el IVA franquiciado a los autónomos y bonificaciones a caseros para que los convergentes apoyen el decreto.

Por su parte, el PNV se abstendrá en la votación. Ha sido el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el que ha anunciado, en una entrevista a Euskadi Irratia, que el Grupo Vasco se abstendrá en el decreto de prórroga de alquileres.

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