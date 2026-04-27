El sindicato ELA ha anunciado que convocará huelga indefinida en el servicio de transporte de viajeros por carretera Avanza Movilidad Gipuzkoa (Lurraldebus) ante el "incumplimiento del preacuerdo" alcanzado entre este sindicato y UGT con la empresa el pasado octubre.



En un comunicado, ELA ha informado de que "no puede hablarse de cierre del conflicto mientras no exista un convenio que recoja lo pactado". En este sentido, ha señalado que seis meses tras la firma del preacuerdo "la situación en Avanza Movilidad Gipuzkoa sigue sin resolverse". "Lejos de haberse normalizado, el conflicto permanece abierto y sin convenio en vigor", según ha denunciado el sindicato.



ELA ha criticado que en su momento "el acuerdo fue trasladado a la opinión pública como el fin de las tensiones laborales y una mejora de las condiciones de la plantilla" e incluso la diputada foral de Movilidad de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, aseguró que "la situación que había en Avanza ya no existe".



Sin embargo, el sindicato ha señalado que "esa afirmación no se ajusta a la realidad actual". Al respecto ha indicado que el pasado 15 de abril en una reunión con el Gobierno Vasco "quedó de manifiesto que la empresa no tiene intención de ratificar el preacuerdo en los términos pactados para su inclusión en el convenio colectivo".

Para la central abertzale, "Avanza pretende introducir modificaciones unilaterales sobre lo acordado en el proceso de mediación, en el que participó la Viceconsejería de Trabajo como garante". A juicio del sindicato, "este hecho supone una vulneración grave de los consensos alcanzados en negociación colectiva, al no respetarse un acuerdo firmado en mediación" y ha anunciado que promoverá una huelga indefinida basada en las reivindicaciones planteadas en julio de 2025, con el objetivo de "garantizar un convenio digno para toda la plantilla".

El paro afectaría a las líneas que conectan la capital guipuzcoana con Bilbao y Vitoria-Gasteiz, a las rutas entre el aeropuerto de Loiu y San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Mondragón, así como a todas las del valle del Deba.