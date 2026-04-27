Ryanair elimina 1,2 millones de asientos para este verano
El recorte alcanza los tres millones de plazas desde 2024. El consejero delegado de Ryanair ha indicado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio hace que los aeropuertos, en especial los "regionales", no sean competitivos
El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, Eddie Wilson, ha avanzado este lunes que, seguramente, 2027 será el primer año en que la aerolínea no crezca en el estado español desde que comenzó a operar.
En un encuentro organizado con medios de comunicación, Wilson ha indicado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio hace que los aeropuertoss, en especial los "regionales", no sean competitivos, por lo que la compañía dirigirá sus recursos hacia otros países que resulten más beneficiosos económicamente, como Croacia, Albania o Marruecos.
Wilson ha aprovechado que este lunes se ha realizado el reparto de dividendos de Aena para poner de relieve que el gestor aeroportuario destina el 80 % de sus beneficios a repartirlos entre sus accionistas, mientras que se dedica a realizar inversiones en aeropuertos extranjeros —Brasil o Reino Unido— y a aumentar los costes de los aeropuertos del Estado "infrautilizados".
El directivo irlandés ha cargado de nuevo contra Aena y su propuesta tarifaria, recordando que la compañía ha eliminado 3 millones de asientos en aeropuertos pequeños desde 2024, 1,2 millones para esta temporada de verano, y que continuará reduciendo su capacidad a medida que las rutas dejen de ser competitivas.
La aerolínea considera que el Gobierno español, a pesar de poseer una participación del 51 % y "ser responsable de la política tarifaria", no está haciendo nada para evitar la salida de las aerolíneas y "en lugar de utilizar su control para bloquear el aumento del 21 %" de las tasas está optando por "maximizar los retornos de caja al permitir que Aena abuse de su posición de monopolio".
Wilson ha recordado que Ryanair está a la espera de recibir 300 nuevos aviones entre 2027 y 2034 y que es la única aerolínea de Europa con posibilidad de grandes crecimientos en el medio plazo, pero que no lo hará en el estado español.
La compañía, según ha señalado su consejero delegado, no tiene problemas derivados por el precio del combustible por el momento, ya que tiene comprometido el 80 % para este año, por lo que Wilson ha asegurado que no esta circunstancia no tendrá impacto en su operativa, al menos durante el mes de mayo y el de junio.
Te puede interesar
El servicio de traumatología del Hospital Universitario de Navarra cesa la actividad extraordinaria
73 facultativos especialistas de área, MIR y responsables de las unidades asistenciales toman la decisión de cesar su participación en la actividad extraordinaria y apoyan al jefe del servicio, Javier González Arteaga, quien ha dimitido.
La nueva línea C5 Karrantza-Aranguren se pondrá en servicio el 6 de mayo
Con la incorporación de cinco trenes por sentido en días laborables y uno en fines de semana y festivos, la población del entorno contará con un total de 101 circulaciones semanales entre Cercanías y Media Distancia, un 85 % más que en la actualidad.
Una piscifactoría de lenguado en la central de Lemoiz generará 200 empleos y 3.000 toneladas anuales
El proyecto Aquacría Basordas prevé una inversión de 170 millones de euros en diez años y se ubicará en los terrenos de la antigua central nuclear
Las estaciones del TAV de San Sebastián e Irún estarán operativas entre mayo y julio
Las primeras terminales del Tren de Alta Velocidad en Gipuzkoa encaran su recta final, mientras la plataforma del trazado estará prácticamente terminada este mismo año.
El comité de huelga médica emplaza a Pedro Sánchez a asumir la negociación en el conflicto
Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado "muy preocupado" con la huelga de médicos, que hoy ha arrancado su tercera semana, y ha pedido al Ministerio español de Sanidad y a su titular, Mónica García, que "sigan en la mesa" hasta que se solucione el conflicto.
Tubos Reunidos cae un 35 % en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores
Fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso, algo que Tubos Reunidos no ha confirmado.
Garbiñe Aranburu: “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”
En vísperas del 1 de Mayo, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y se ha mostrado crítica con una patronal que, según ha indicado, ha “precarizado las relaciones laborales” y “devaluado los salarios”. En esta línea, ha cesurado la posición de la patronal sobre el absentismo y "el relato que ha construido": “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”.
El BOE publica la declaración de Arrasate, Pasaia y Zestoa como zonas tensionadas para la vivienda
La CAV cuenta ya con más de 40 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.
Lecciones aprendidas del apagón: Cómo evitar que vuelva a ocurrir un 'cero eléctrico'
Los informes técnicos realizados hasta la fecha coinciden que el apagón del 28 de abril de 2025 se debió a un problema de tensión y, en líneas generales, convienen en que fue multifactorial.