1 de Mayo
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Garbiñe Aranburu: “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”

18:00 - 20:00

La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, en Radio Euskadi.

Euskaraz irakurri: Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”
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EITB

Última actualización

En vísperas del 1 de Mayo, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y se ha mostrado crítica con una patronal que, según ha indicado, ha “precarizado las relaciones laborales” y “devaluado los salarios”. En esta línea, ha cesurado la posición de la patronal sobre el absentismo y "el relato que ha construido": “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”.

Política Conflictos laborales Economía

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