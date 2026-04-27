Garbiñe Aranburu: “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”

En vísperas del 1 de Mayo, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y se ha mostrado crítica con una patronal que, según ha indicado, ha “precarizado las relaciones laborales” y “devaluado los salarios”. En esta línea, ha cesurado la posición de la patronal sobre el absentismo y "el relato que ha construido": “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”.