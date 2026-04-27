Las estaciones del TAV de San Sebastián e Irún estarán operativas entre mayo y julio
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha concretado que la estación que permitirá la llegada del TAV a San Sebastián estará finalizada en mayo, mientras que la de Irún se completará entre junio y julio.
Las fechas, detalladas durante un acto celebrado en Bilbao, sitúan a ambas terminales como las primeras en estar plenamente operativas dentro del ramal guipuzcoano. La estación de Donostia estará lista de forma inminente en mayo y la de Irún quedará culminada entre junio y julio, según ha precisado Santano.
El secretario de Estado ha destacado además el avance global de las obras, y ha asegurado que la plataforma del TAV estará prácticamente terminada a lo largo de este año. En este sentido, ha recordado que ya se ha adjudicado la base de montaje de Martutene, en San Sebastián, que servirá para el almacenamiento y despliegue de la vía.
Asimismo, ha explicado que ya se está instalando la catenaria en distintos tramos y que los trabajos en las estaciones avanzan a buen ritmo.
Por otro lado, Santano ha reconocido que no hay novedades sobre la conexión del TAV con Navarra, que sigue pendiente de decidirse entre las alternativas de Vitoria-Gasteiz o Ezkio-Itsaso.
Las declaraciones se han producido en el marco de la presentación en Bilbao de la nueva línea de Cercanías C5, que conectará Karrantza con Aranguren, en Zalla.
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