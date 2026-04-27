TREN DE ALTA VELOCIDAD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las estaciones del TAV de San Sebastián e Irún estarán operativas entre mayo y julio

Las primeras terminales del Tren de Alta Velocidad en Gipuzkoa encaran su recta final, mientras la plataforma del trazado estará prácticamente terminada este mismo año.
BILBAO, 27/04/2026.- La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca (d), y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (i), han presentado este lunes en Bilbao el nuevo servicio de cercanías ferroviarias entre Karrantza y Aranguren (Zalla). EFE/ Miguel Toña
José Antonio Santano junto a Susana García Chueca, consejera de Movilidad Sostenible. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AHTren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatzetik uztailera bitartean egongo dira martxan
author image

EITB

Última actualización

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha concretado que la estación que permitirá la llegada del TAV a San Sebastián estará finalizada en mayo, mientras que la de Irún se completará entre junio y julio.

Las fechas, detalladas durante un acto celebrado en Bilbao, sitúan a ambas terminales como las primeras en estar plenamente operativas dentro del ramal guipuzcoano. La estación de Donostia estará lista de forma inminente en mayo y la de Irún quedará culminada entre junio y julio, según ha precisado Santano.

El secretario de Estado ha destacado además el avance global de las obras, y ha asegurado que la plataforma del TAV estará prácticamente terminada a lo largo de este año. En este sentido, ha recordado que ya se ha adjudicado la base de montaje de Martutene, en San Sebastián, que servirá para el almacenamiento y despliegue de la vía.

Asimismo, ha explicado que ya se está instalando la catenaria en distintos tramos y que los trabajos en las estaciones avanzan a buen ritmo.

Por otro lado, Santano ha reconocido que no hay novedades sobre la conexión del TAV con Navarra, que sigue pendiente de decidirse entre las alternativas de Vitoria-Gasteiz o Ezkio-Itsaso.

Las declaraciones se han producido en el marco de la presentación en Bilbao de la nueva línea de Cercanías C5, que conectará Karrantza con Aranguren, en Zalla.

Tren de Alta Velocidad Donostia-San Sebastián Irún Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Garbiñe Aranburu: “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”

En vísperas del 1 de Mayo, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi y se ha mostrado crítica con una patronal que, según ha indicado, ha “precarizado las relaciones laborales” y “devaluado los salarios”. En esta línea, ha cesurado la posición de la patronal sobre el absentismo y "el relato que ha construido": “El absentismo como tal no existe: la patronal viene a la ofensiva y ha construido todo un relato”.

Cargar más
Publicidad
X