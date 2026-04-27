AHTaren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatz-uztail bitartean izango dira martxan
Abiadura Handiko Trenaren Gipuzkoako lehen terminalek azken txanpari ekin diote, eta ibilbidearen plataforma aurten bertan ia amaituko dute.
Jose Antonio Santano Garraio eta Mugikortasun Iraunkorraren Estatu idazkariak zehaztu duenez, AHTa Donostiara eramango duen geltokia maiatzean amaituko dute, eta Irungoa, berriz, ekain-uztail bitartean.
Bilbon egindako ekitaldi batean zehaztu dituzte datuok eta, adierazi dutenez, bi terminalak Gipuzkoako adarraren barruan erabat martxan egoten lehenak izango dira. Donostiako geltokia maiatzean egongo da prest, eta Irungoa ekain-uztailean amaituko da, Santanok zehaztu duenez.
Estatu idazkariak, gainera, nabarmendu du obrak ondo-ondo doazela aurrera, eta ziurtatu du AHTaren plataforma ia amaituta egongo dela urte amaierarako. Ildo horretan, gogorarazi du dagoeneko esleitu dela Martuteneko muntaketa-basea, Donostian; trenbidea biltegiratzeko erabiliko da hori.
Halaber, katenaria zenbait tartetan instalatzen ari direla azpimarratu du eta geltokietako lanak erritmo onean doazela azaldu du.
Bestalde, Santanok aitortu du ez dagoela nobedaderik AHTa Nafarroarekin nola lotuko den argitzeko auzian; izan ere, Gasteizko eta Ezkio-Itsasoko aukeren artean erabaki gabe dago oraindik.
Adierazpenak Karrantza eta Aranguren (Zalla) lotuko dituen C5 aldiriko linea berriaren aurkezpenean egin dituzte, Bilbon.
Zure interesekoa izan daiteke
Mihi-arrain haztegi batek 200 lanpostu eta 3.000 tona sortuko ditu urtean Lemoizko zentralean
Aquacria Basordas proiektuak 170 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du hamar urtean, eta zentral nuklear zaharraren lurretan kokatuko da.
Medikuen greba batzordeak Pedro Sanchezi galdegin dio har dezala bere gain gatazkaren negoziazioa
Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria "oso kezkatuta" agertu da medikuen grebaren harira, eta Osasun ministroari eskatu dio jarrai dezala negoziazio mahaian, gatazka konpondu arte.
Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.
Itzalalditik ateratako lezioak: Zer egin 'zero elektriko' bat berriro ez gertatzeko
Orain arte egindako hainbat txosten teknikoren arabera, tentsio gorabeherak kontrolatzeko ezintasunaren eta faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen itzalaldia.
Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”
Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuaren koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, “lan-harremanak prekarizatu” eta “soldatak debaluatu” ditu, eta “kontakizun bat eraiki du” absentismoaren inguruan: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan”.
Arrasate, Pasaia eta Zestoa etxebizitzarako gune tentsionatu direla argitaratu du Espainiako Aldizkari Ofizialak
Dagoeneko 40 udalerri baino gehiago daude EAEn etxebizitzarako eremu tentsionatuko zerrendan.
Alokairuen dekretua astearte honetan iritsiko da Kongresura, babes nahikorik gabe eta EAJk zer egin behar duen argi ez dagoela
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua.
Albistea izango dira: medikuen greba, Trumpen aurkako atentatu saiakera eta San Prudentzio bezpera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek
Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.