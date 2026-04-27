ABIADURA HANDIKO TRENA
AHTaren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatz-uztail bitartean izango dira martxan

Abiadura Handiko Trenaren Gipuzkoako lehen terminalek azken txanpari ekin diote, eta ibilbidearen plataforma aurten bertan ia amaituko dute.

Jose Antonio Santano, Susana Garcia Chueca, Mugikortasun Iraunkorreko sailburuarekin. Argazkia: EFE

Jose Antonio Santano, Susana Garcia Chueca, Mugikortasun Iraunkorreko sailburuarekin. Argazkia: EFE

Jose Antonio Santano Garraio eta Mugikortasun Iraunkorraren Estatu idazkariak zehaztu duenez, AHTa Donostiara eramango duen geltokia maiatzean amaituko dute, eta Irungoa, berriz, ekain-uztail bitartean.

Bilbon egindako ekitaldi batean zehaztu dituzte datuok eta, adierazi dutenez, bi terminalak Gipuzkoako adarraren barruan erabat martxan egoten lehenak izango dira. Donostiako geltokia maiatzean egongo da prest, eta Irungoa ekain-uztailean amaituko da, Santanok zehaztu duenez.

Estatu idazkariak, gainera, nabarmendu du obrak ondo-ondo doazela aurrera, eta ziurtatu du AHTaren plataforma ia amaituta egongo dela urte amaierarako. Ildo horretan, gogorarazi du dagoeneko esleitu dela Martuteneko muntaketa-basea, Donostian; trenbidea biltegiratzeko erabiliko da hori.

Halaber, katenaria zenbait tartetan instalatzen ari direla azpimarratu du eta geltokietako lanak erritmo onean doazela azaldu du.

Bestalde, Santanok aitortu du ez dagoela nobedaderik AHTa Nafarroarekin nola lotuko den argitzeko auzian; izan ere, Gasteizko eta Ezkio-Itsasoko aukeren artean erabaki gabe dago oraindik.

Adierazpenak Karrantza eta Aranguren (Zalla) lotuko dituen C5 aldiriko linea berriaren aurkezpenean egin dituzte, Bilbon.

