Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean

Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Tubos Reunidos. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek % 35 galerak izan ditu gaur, astelehenarekin, burtsan, saioa ireki eta bi ordura. Hartzekodunen konkurtsoa aurkezteko aukerak indarra hartu du azken orduetan, enpresak berak horrelakorik baieztatu ez badu ere.

Dena den, konpainiaren gertuko iturriek jakitera eman dute Uria Menendez bulegoarekin ari dela lanean Tubos Reunidos, hartzekodunen konkurtsoa abiatzeko.

Iaz, 118 milioi euroko galerak izan zituen enpresak, eta 263 milioi euroko zorra.

