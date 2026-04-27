Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.
Tubos Reunidosek % 35 galerak izan ditu gaur, astelehenarekin, burtsan, saioa ireki eta bi ordura. Hartzekodunen konkurtsoa aurkezteko aukerak indarra hartu du azken orduetan, enpresak berak horrelakorik baieztatu ez badu ere.
Dena den, konpainiaren gertuko iturriek jakitera eman dute Uria Menendez bulegoarekin ari dela lanean Tubos Reunidos, hartzekodunen konkurtsoa abiatzeko.
Iaz, 118 milioi euroko galerak izan zituen enpresak, eta 263 milioi euroko zorra.
Mihi-arrain haztegi batek 200 lanpostu eta 3.000 tona sortuko ditu urtean Lemoizko zentralean
Aquacria Basordas proiektuak 170 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du hamar urtean, eta zentral nuklear zaharraren lurretan kokatuko da.
AHTaren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatz-uztail bitartean izango dira martxan
Abiadura Handiko Trenaren Gipuzkoako lehen terminalek azken txanpari ekin diote, eta ibilbidearen plataforma aurten bertan ia amaituko dute.
Medikuen greba batzordeak Pedro Sanchezi galdegin dio har dezala bere gain gatazkaren negoziazioa
Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria "oso kezkatuta" agertu da medikuen grebaren harira, eta Osasun ministroari eskatu dio jarrai dezala negoziazio mahaian, gatazka konpondu arte.
Itzalalditik ateratako lezioak: Zer egin 'zero elektriko' bat berriro ez gertatzeko
Orain arte egindako hainbat txosten teknikoren arabera, tentsio gorabeherak kontrolatzeko ezintasunaren eta faktore askoren konbinazioaren ondorioz gertatu zen itzalaldia.
Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”
Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuaren koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, “lan-harremanak prekarizatu” eta “soldatak debaluatu” ditu, eta “kontakizun bat eraiki du” absentismoaren inguruan: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan”.
Arrasate, Pasaia eta Zestoa etxebizitzarako gune tentsionatu direla argitaratu du Espainiako Aldizkari Ofizialak
Dagoeneko 40 udalerri baino gehiago daude EAEn etxebizitzarako eremu tentsionatuko zerrendan.
Alokairuen dekretua astearte honetan iritsiko da Kongresura, babes nahikorik gabe eta EAJk zer egin behar duen argi ez dagoela
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua.
Albistea izango dira: medikuen greba, Trumpen aurkako atentatu saiakera eta San Prudentzio bezpera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Astelehenetik aurrera aurtengo hirugarren lanuztean parte hartzeko deia egin dute medikuen sindikatuek
Azken egunotan, oztopoak agertu dira berriro bidean, estatutu markoaren erreformak irekitako gatazka tarteko, Monica Garcia Espainiako Osasun ministroaren dimisioa eskatu baitute Greba Batzordeak eta beste kolektibo batzuek.