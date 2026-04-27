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La nueva línea C5 Karrantza-Aranguren se pondrá en servicio el 6 de mayo

Con la incorporación de cinco trenes por sentido en días laborables y uno en fines de semana y festivos, la población del entorno contará con un total de 101 circulaciones semanales entre Cercanías y Media Distancia, un 85 % más que en la actualidad.
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano
Presentación en la estación de La Concordia en Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Karrantza eta Aranguren arteko C5 linea berria maiatzaren 6an jarriko dute abian
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Agencias | EITB

Última actualización

La nueva línea ferroviaria C5 de Cercanías entre las estaciones de Karrantza y Aranguren (Zalla), en Enkarterri (Bizkaia), se pondrá en servicio el próximo 6 de mayo, con la incorporación de cinco trenes por sentido en días laborables y uno en fines de semana y festivos, con lo que la población del entorno contará con un total de 101 circulaciones de trenes semanales entre Cercanías y Media Distancia, un 85 % más que en la actualidad.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, han presentado este lunes el nuevo servicio de cercanías ferroviarias entre Karrantza y Aranguren (Zalla), que supondrá una inversión de hasta 900 000 euros anuales por parte del Gobierno Vasco.

Esta nueva línea se sumará a las que ya existen en el núcleo de Cercanías gestionado por el Gobierno Vasco y operado por Renfe en Bizkaia, la C1 (Bilbao-Santurtzi), C2 (Bilbao-Muskiz), C3 (Bilbao-Orduña) y C4 (Bilbai-Balmaseda/La Calzada).

El nuevo servicio tendrá paradas en la estaciones de Karrantza, Villaverde de Trucíoz, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz (Zalla) y Aranguren (Zalla), paradas situadas en municipio con una población total de más de 12 000 habitantes.

En la estación de Aranguren las personas viajeras podrán transbordar en la línea C4, que conecta Balmaseda y Bilbao (La Concordia) y que cuenta con una media de 94 000 personas viajeras mensuales.

Zalla Bizkaia Transporte público Economía

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