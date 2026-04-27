Tubos Reunidos comunica al comité que no ha decidido si entra en concurso, pero es una de las opciones en las que trabaja

Tubos Reunidos ha trasladado este lunes al comité de empresa que no hay una decisión tomada respecto a una posible entrada en concurso de acreedores, aunque es uno de los escenarios en los que está trabajando entre las distintas opciones y, para ello, se contrató hace tiempo al despacho Uría Menéndez, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación de la compañía.

Esos rumores de un posible registro del concurso de acreedores en el juzgado se han intensificado a lo largo de esta jornada y han provocado que las acciones de Tubos Reunidos llegaran, en algún momento, a caer cerca de un 40 %. A las 15:40, el precio de la acción se situaba en 0,1436 euros (-35,89%).

Precisamente, este mismo lunes se ha acercado a la sede de la empresa en Bilbao una representación del comité de Amurrio, donde les ha recibido, entre otros, el CEO, Carlos López de las Heras, quien les ha comunicado que "no hay decisión tomada" sobre una posible entrada en concurso. Según han explicado desde la parte sindical, los directivos les han recordado que es una decisión que debe adoptar el consejo de Administración.

No obstante, fuentes conocedoras de la actual situación han apuntado que ese es uno de los posibles escenarios que no se pueden descartar, dada su difícil coyuntura condicionada, principalmente, por el impacto que han tenido en su negocio los aranceles al acero establecidos por Estados Unidos, uno de sus principales mercados. Una situación agravada aún más por el conflicto en Oriente Próximo.

La empresa, que cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 118 millones, ha puesto en marcha un plan de viabilidad, que contempla, por un lado, el cierre de la acería de Amurrio, la externalización de actividades logísticas y la salida de 240 trabajadores de esta planta alavesa y la de Valle de Trápaga (Bizkaia) con un ERE que se cerró sin acuerdo por la parte sindical y que ha sido impugnado por ELA, UGT, LAB y ESK. Junto ello, planteó medidas para la renegociación de la deuda con la SEPI, la refinanciación bancaria y nueva financiación, y, por otro lado, la diversificación comercial.

La empresa, que en los últimos 10 ejercicios, solo ha obtenido resultados positivos en dos de ellos, mantiene una deuda de 263,2 millones de euros, principalmente con la SEPI, sin que por el momento se haya avanzado el proceso para su reestructuración, lo que, a su vez, complica la posible búsqueda de inversores.

El Gobierno Vasco trasladó a la SEPI, principal acreedor con 150 millones, una propuesta para la reestructuración de la deuda, pero la solución de refinanciación ofrecida por la SEPI, que rechaza una posible quita y que aboga por la flexibilidad en los plazos en intereses, no resulta suficiente. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones y los intereses han elevado la deuda hasta los actuales 150 millones.

En esta situación, la empresa viene analizando y preparando todos los posibles escenarios, lo que también incluye el de un concurso de acreedores y, dentro de ese estudio de las distintas opciones, contrató hace tiempo al bufete Uría Menéndez para encargarse de la preparación de esa posible medida.