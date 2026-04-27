Huelga médica
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El lehendakari opina que es la ministra quien tiene que negociar mientras que esta cree que el comité pide cosas “ilegales”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela
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EITB

Última actualización

Con motivo de la huelga del personal sanitario, el lehendakari Imanol Pradales apunta que corresponde al Ministerio de Sanidad o a la ministra mantenerse en la mesa de negociación mientras dure el conflicto. Por su parte, la ministra Mónica García dice que el comité de huelga está pidiendo cosas “ilegales”, y por ello, cree que éste quiere mantener el conflicto “vivo”. 

Huelgas Personal médico Imanol Pradales Economía

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