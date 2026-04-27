El lehendakari opina que es la ministra quien tiene que negociar mientras que esta cree que el comité pide cosas “ilegales”

Con motivo de la huelga del personal sanitario, el lehendakari Imanol Pradales apunta que corresponde al Ministerio de Sanidad o a la ministra mantenerse en la mesa de negociación mientras dure el conflicto. Por su parte, la ministra Mónica García dice que el comité de huelga está pidiendo cosas “ilegales”, y por ello, cree que éste quiere mantener el conflicto “vivo”.