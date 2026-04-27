Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela
Osasun-langileen greba dela eta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Osasun Ministerioari edo ministroari dagokiola negoziazio-mahaian mantentzea gatazkak iraun bitartean. Bere aldetik, Monica Garcia Osasun ministroak esan du greba batzordea "legez kanpoko gauzak" eskatzen ari dela, eta horregatik, gatazka "bizirik mantendu” nahi duela.
Te puede interesar
Greba mugagabea deituko du ELAk Avanzan, aurreakordioa "ez delako bete"
Donostia Bilbokin eta Gasteizekin lotzen duten zerbitzuei; Loiuko aireportua eta Donostia, Gasteiz eta Arrasate artekoei; eta Debagoieneko linea guztiei eragingo lieke grebak.
Tubos Reunidosek langileen batzordeari jakinarazi dio ez duela lehiaketan sartzea erabaki, baina aukeretako bat dela adierazi du
Enpresak Uria Menendez bulegoa kontratatuta dauka agertoki posible hori prestatzeko.
Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Traumatologia Zerbitzuko langileek aparteko ordurik ez egitea erabaki dute
Arloko 73 profesionalek —mediku espezialistak, BAME ikasleak eta laguntza-unitateetako arduradunak— egin dute bat erabakiarekin, eta denek babesa adierazi diote dimititu berri duen Javier González Arteaga traumatologiako zerbitzuburuari.
Ryanairrek 1,2 milioi eserleku gutxiago eskainiko ditu uda honetan
2024tik, asko murriztu du bere eskaintza aire konpainiak. Hain zuzen ere, duela bi urte baino 3 milioi eserleku gutxiago eskaintzen ditu gaur egun. Ryanairren kontseilari delegetuak adierazi du Aenak proposatutako aireportuetako tasen igoera dela eskaintza murriztearen arrazoietako bat.
Karrantza eta Aranguren arteko C5 linea berria maiatzaren 6an jarriko dute abian
Lanegunetan, bost tren zerbitzu berri egongo dira norabide bakoitzean, eta asteburuan, bakarra. Guztira, 101 joan-etorri —orain arte baino % 85 gehiago— izango dituzte astean inguru horietako bizilagunek.
Mihi-arrain haztegi batek 200 lanpostu eta 3.000 tona arrain ekarriko ditu urtean Lemoizko zentralean
Aquacria Basordas proiektuan hamar urtean 170 milioi euroko inbertsioa egitea aurreikusten da, eta zentral nuklear zaharraren lurretan kokatuko da.
AHTaren Donostiako eta Irungo geltokiak maiatz-uztail bitartean izango dira martxan
Abiadura Handiko Trenaren Gipuzkoako lehen terminalek azken txanpari ekin diote, eta ibilbidearen plataforma aurten bertan ia amaituko dute.
Medikuen greba batzordeak Pedro Sanchezi galdegin dio har dezala bere gain gatazkaren negoziazioa
Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria "oso kezkatuta" agertu da medikuen grebaren harira, eta Osasun ministroari eskatu dio jarrai dezala negoziazio mahaian, gatazka konpondu arte.
Tubos Reunidosek % 35 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, enpresa hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.