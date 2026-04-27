Greba mugagabea deituko du ELAk Avanzan, aurreakordioa "ez delako bete"

Lanuzteak Gipuzkoa Bilborekin, Gasteizekin eta Loiuko aireportuarekin lotzen dituen zerbitzuei eragingo lieke, eta baita, Debagoieneko garraio zerbitzuari ere. 

 

Avanza Movilidad Gipuzkoa enpresan greba mugagabea deituko duela iragarri du ELA sindikatuak, joan den urrian izenpetutako aurreakordioa "ez delako bete".  Gipuzkoa Bilborekin, Gasteizekin eta Loiuko aireportuarekin lotzen dituzten Lurraldebusen zerbitzuak kudeatzen ditu Avanzak, eta baita, Debagoieneko garraio zerbitzua ere. 

Ohar batean, ELAk esan du  ezin dela gatazka amaitutzat jo, hitzartutakoa jasoko duen "hitzarmenik ez" dagoen bitartean.  "Avanza Movilidad Gipuzkoako egoerak konpondu gabe jarraitzen du: gatazkak zabalik jarraitzen du eta hitzarmenik gabe", salatu dute idatzian. 

Zentralaren arabera, ELAk eta UGTk enpresarekin izenpetutako aurreakordioa "gatazkaren amaiera gisa" aurkeztu zitzaion iritzi publikoari, "langileen baldintzak hobetu" zirela azalduz. "Are gehiago, Azahara Dominguez Gipuzkoako Mugikortasuneko diputatuak adierazi zuen Avanzan zegoen gatazka jada ez dela existitzen”, erantsi dute.

Halaber, sindikatuak adierazi du, joan den apirilaren 15ean Eusko Jaurlaritzako bitartekaritzarekin egindako bileran, argi geratu zela enpresak ez duela "aurreakordioa hitzartutako baldintzetan berresteko asmorik" eta "bitartekaritza prozesuan adostutakoari alde bakarrez aldaketak" sartu nahi dizkiola. "Gertakari hori negoziazio kolektiboan lortutako adostasunen urraketa larria da, bitartekaritzan sinatutako akordioa ez delako errespetatzen".

 

Zure interesekoa izan daiteke

Publizitatea
