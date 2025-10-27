Lan-gatazka
Avanza enpresaren zuzendaritzak eta langileen batzordeak aurreakordioa lotu dute: amaitu egin da Lurraldebuseko lan-gatazka

Gipuzkoako Foru Aldundia pozik agertu da Avanza enpresako langileen "lan-baldintzak hobetzen" dituen aurreakordioarekin. Lanaldia murriztea eta soldata % 12,10 igotzea daude jasota aurreakordioan, besteak beste. 

Avanza enpresaren lehiatila, kontzentrazio batean. Argazkia: Orain

EITB

ELAk, LABek, UGTk eta Aurrerak osatzen duten Avanza enpresako langileen batzordeak eta zuzendaritzak aurreakordioa sinatu dute, eta Lurraldebuseko lan-gatazkari amaiera eman diote.

Sinatutako aurreakordioaren arabera, hitzarmena bost urtez izango da indarrean (2023-2028) eta, beste hobekuntza batzuen artean, 2026, 2027 eta 2028rako lanaldia 7 ordu eta 20 minutura murriztea aurreikusten da; hortaz, 2028rako, urtean 1.628 ordura iritsiko da.

Soldata-igoerari dagokionez, % 12,10eko osoko igoera egitea aurreikusita dago: 2023rako, % 5,4koa, 2024rako, % 3,1ekoa, eta 2025erako, % 3,6koa. Horren ondorioz, UGTren arabera, langileek "atzerapenak kobratuko dituzte". 

Azahara Dominguez Gipuzkoako Mugikortasun, Turismo eta Antolamendu diputatua "pozik" agertu da aurreakordio horrekin, "Avanzako langileek lan-baldintzak hobetuko direlako".

Dominguezek azken urtean egin den lan "diskretu eta jarraitua" txalotu du, eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailaren bitartekaritza "funtsezkoa" izan dela azpimarratu du, "jarrerak hurbiltzeko eta alderdiak elkar ulertzea errazteko".

Azahara Dominguezek aitortu duenez, "hilabete zailak izan dira, greba egun ugari izan dira, eta egoera horrek egoera deserosoak eta ziurgabetasuna eragin ditu langileen eta herritarren artean", eta "benetan" eskertu du "denbora horretan erakutsitako pazientzia eta ulermena".

Ildo horretan, gogorarazi du bi urte hauetan Aldundiak emakidadun hori osatzen duten autobusen % 65 baino gehiago berritu dituela, eta "etengabeko zaintza- eta kontrol-lana" egin duela. Horren ondorioz, Dominguezen hitzetan, "2023an genituen gorabeherak nabarmen jaitsi dira".

Mugikortasuneko diputatuak gogorarazi du Gipuzkoa "une historikoan" dagoela garraio publikoaren erabilerari dagokionez, Lurraldebusek 28,8 milioi bidaiari izan baitzituen 2024an.

