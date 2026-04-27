La CNMC inicia un expediente sancionador "muy grave" a Iberdrola en su investigación por el apagón eléctrico
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente "muy grave" a Iberdrola Generación Nuclear dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril el pasado año.
Iberdrola, que tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en el Estado español, es, además, la titular del 100 % de la nuclear de Cofrentes (Valencia), la única de la que es dueña en su totalidad.
Esta posible infracción "muy grave" se tramita en base al artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico español, por lo que estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.
Este nuevo expediente, incoado con fecha de 23 de abril, eleva a 56 el número total de procedimientos que estudia el regulador en relación con el apagón.
La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.
Te puede interesar
Tubos Reunidos cae un 37,5 % en bolsa ante la posibilidad de un concurso de acreedores
Fuentes próximas a la empresa han asegurado que ésta trabaja con el bufete de Uría y Menéndez en la preparación de este concurso, algo que Tubos Reunidos no ha confirmado.
El lehendakari opina que es la ministra quien tiene que negociar mientras que esta cree que el comité pide cosas “ilegales”
Con motivo de la huelga del personal sanitario, el lehendakari Imanol Pradales apunta que corresponde al Ministerio de Sanidad o a la ministra mantenerse en la mesa de negociación mientras dure el conflicto. Por su parte, la ministra Mónica García dice que el comité de huelga está pidiendo cosas “ilegales”, y por ello, cree que éste quiere mantener el conflicto “vivo”.
ELA convoca una huelga indefinida en Avanza ante el "incumplimiento del preacuerdo"
El paro afectaría a las líneas que conectan la capital guipuzcoana con Bilbao y Vitoria-Gasteiz, a las rutas entre el aeropuerto de Loiu y San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Mondragón, así como a todas las del valle del Deba.
Tubos Reunidos comunica al comité que no ha decidido si entra en concurso, pero es una de las opciones en las que trabaja
La empresa tiene contratado al despacho Uría Menéndez para preparar ese posible escenario.
El servicio de traumatología del Hospital Universitario de Navarra cesa la actividad extraordinaria
73 facultativos especialistas de área, MIR y responsables de las unidades asistenciales toman la decisión de cesar su participación en la actividad extraordinaria y apoyan al jefe del servicio, Javier González Arteaga, quien ha dimitido.
Ryanair elimina 1,2 millones de asientos para este verano
El recorte alcanza los tres millones de plazas desde 2024. El consejero delegado de Ryanair ha indicado que la subida de las tasas aeroportuarias propuesta por Aena para el próximo quinquenio hace que los aeropuertos, en especial los "regionales", no sean competitivos
La nueva línea C5 Karrantza-Aranguren se pondrá en servicio el 6 de mayo
Con la incorporación de cinco trenes por sentido en días laborables y uno en fines de semana y festivos, la población del entorno contará con un total de 101 circulaciones semanales entre Cercanías y Media Distancia, un 85 % más que en la actualidad.
Una piscifactoría de lenguado en la central de Lemoiz generará 200 empleos y 3.000 toneladas anuales
El proyecto Aquacría Basordas prevé una inversión de 170 millones de euros en diez años y se ubicará en los terrenos de la antigua central nuclear
Las estaciones del TAV de San Sebastián e Irún estarán operativas entre mayo y julio
Las primeras terminales del Tren de Alta Velocidad en Gipuzkoa encaran su recta final, mientras la plataforma del trazado estará prácticamente terminada este mismo año.