APAGÓN
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La CNMC inicia un expediente sancionador "muy grave" a Iberdrola en su investigación por el apagón eléctrico

El expediente estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.
Iberdrola Generacion Nuclear
Central nuclear de Cofrentes, en Valencia. Foto: Iberdrola
Euskaraz irakurri: Balioen Merkatuko Batzordeak zehapen-espediente "oso larria" ireki dio Iberdrolari, iazko itzalaldia dela eta
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EITB

Última actualización

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente "muy grave" a Iberdrola Generación Nuclear dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril el pasado año.

Iberdrola, que tiene participación en seis de las siete centrales nucleares que operan en el Estado español, es, además, la titular del 100 % de la nuclear de Cofrentes (Valencia), la única de la que es dueña en su totalidad.

Esta posible infracción "muy grave" se tramita en base al artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico español, por lo que estudia el papel de la compañía en "una reducción de producción o suministro sin autorización" o por el "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad" durante aquella jornada.

Este nuevo expediente, incoado con fecha de 23 de abril, eleva a 56 el número total de procedimientos que estudia el regulador en relación con el apagón. 

La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial

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