El apagón eléctrico de abril fue causado por "múltiples factores", según expertos europeos

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 fue resultado de "múltiples factores que interactuaron entre sí", proviniendo de un "problema muy local" en el sur de España que "escaló muy rápidamente", según las conclusiones del informe definitivo del panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) sobre el incidente.

De esta manera, la investigación europea elude señalar a un único culpable por el evento y reafirma que al cero eléctrico contribuyeron "una combinación de muchos factores y que no se debió a una sola causa raíz", según ha indicado el director de la investigación, Klaus Kaschnitz.

Así, el informe concluye que al histórico 'blackout' del sistema eléctrico peninsular se llegó a través de una secuencia que incluyó una combinación de fluctuaciones de voltaje y fenómenos oscilatorios, lo que provocó desconexiones generalizadas de generación en España, particularmente en recursos basados en inversores, seguidas de una cascada de desconexiones por sobretensión, para culminar en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa.

Damian Cortinas, presidente del Comité de Entso-E, ha subrayado que se trató de un apagón de una magnitud nunca vista, sin precedentes en las últimas dos décadas. "Este tipo de 'blackout' no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro", ha añadido.

Así, no se puede responsabilizar del incidente a una sola causa, sino que "fue una tormenta perfecta de múltiples factores que contribuyeron al 'blackout'".

El problema fue "muy local", iniciándose en el sur de España y "escalando muy rápidamente", afectando también a Portugal. "Solo se detuvo en los Pirineos antes de extenderse al resto de Europa. Pero al principio, fue un problema muy local. Cuando se observan todos los factores que contribuyeron al apagón, el único que no es local fueron las oscilaciones interregionales", ha destacado, en referencia a las dos oscilaciones que, durante la media hora anterior al apagón, se observaron, para terminar desencandenando el incidente a las 12:32 horas de ese día.

Asimismo, el informe considera que, a pesar de la correcta activación de los planes de defensa del sistema, "la naturaleza y magnitud de los eventos en cascada provocaron el colapso total de los sistemas español y portugués en cuestión de segundos".

En lo que respecta al proceso de reposición del sistema tras el apagón, valora que comenzó de inmediato y se completó en 12 horas en Portugal y en 16 horas en España, gracias a procedimientos de restablecimiento "exhaustivos, estrategias de contingencia y el pleno compromiso de todos los agentes, operadores, generadores y demás".

Junto a estas conclusiones, el informe se centra, principalmente, en abordar "recomendaciones claras y prácticas" en base a las enseñanzas que deja el 'blackout' para reducir la probabilidad de eventos similares y fortalecer la seguridad y la resiliencia generales de la red europea.



A este respecto, se propone reforzar la coordinación entre los distintos actores del sistema eléctrico (operadores de transmisión y distribución, grandes productores y consumidores) como elemento clave para gestionar eficazmente situaciones complejas y mejorar los marcos regulatorios. Además, se recomienda optimizar las prácticas operativas, aumentar la monitorización del sistema y fomentar el intercambio de datos.