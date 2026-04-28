Los sindicatos denuncian en las movilizaciones del Día de la Salud Laboral el uso del absentismo por parte de la patronal

Los sindicatos vascos han denunciado la utilización "interesada" del concepto absentismo que hace la patronal en las movilizaciones y actividades que han realizado en Donostia-San Sebastián y Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU se han manifestado en Donostia, bajo el lema La mentira del absentismo. ¡Defendamos nuestro derechos laborales. La movilización ha concluido ante la sede del Gobierno Vasco, donde han denunciado que el absentismo "no es más que precariedad, al igual que la falta de prevención".

Estos sindicatos han destacado que "no hay día sin noticias sobre el absentismo” y han denunciado la "utilización poco rigurosa" del término, con la "intención de extender la idea de fraude generalizado". Han explicado que el concepto engloba "derechos conquistados mediante la lucha: el derecho a enfermar sin perder ingresos, a conciliar o a ejercer derechos sindicales, o situaciones como los ERTE".

Además, han recordado a las y los 84 empleados que murieron en 2025 en Euskal Herria mientras trabajaban, así como "la realidad de quienes mueren por enfermedades profesionales y de quienes sufren daños físicos y mentales".