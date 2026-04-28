Los sindicatos denuncian en las movilizaciones del Día de la Salud Laboral el uso del absentismo por parte de la patronal
Todos los sindicatos han salido a las calles este 28 de abril. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU se han manifestado conjuntamente en Donostia-San Sebastián, mientras que ELA, CCOO y UGT han realizado sus propias movilizaciones en Bilbao.
Los sindicatos vascos han denunciado la utilización "interesada" del concepto absentismo que hace la patronal en las movilizaciones y actividades que han realizado en Donostia-San Sebastián y Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde e HIRU se han manifestado en Donostia, bajo el lema La mentira del absentismo. ¡Defendamos nuestro derechos laborales. La movilización ha concluido ante la sede del Gobierno Vasco, donde han denunciado que el absentismo "no es más que precariedad, al igual que la falta de prevención".
Estos sindicatos han destacado que "no hay día sin noticias sobre el absentismo” y han denunciado la "utilización poco rigurosa" del término, con la "intención de extender la idea de fraude generalizado". Han explicado que el concepto engloba "derechos conquistados mediante la lucha: el derecho a enfermar sin perder ingresos, a conciliar o a ejercer derechos sindicales, o situaciones como los ERTE".
Además, han recordado a las y los 84 empleados que murieron en 2025 en Euskal Herria mientras trabajaban, así como "la realidad de quienes mueren por enfermedades profesionales y de quienes sufren daños físicos y mentales".
El sindicato ELA también ha denunciado el uso "erróneo" del concepto de absentismo en un acto y una manifestación en Bilbao que ha reunido a 400 delegados, bajo el lema En Euskal Herria el absentismo es del 0 %. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea.
El representante de salud laboral, Andoni Larralde, ha denunciado que la patronal utiliza la “cruzada contra el absentismo” para justificar medidas de control y sanción. En su opinión, el verdadero problema es el “presentismo”: obligar a personas trabajadoras a acudir al trabajo sin haberse recuperado.
Además, ha criticado que las mutuas y empresas privadas están adquiriendo cada vez más protagonismo en el control de las bajas, lo que supone una privatización encubierta del sistema sanitario.
UGT ha reunido a sus delegados y delegadas en la plaza Moyua de Bilbao para exigir "tolerancia cero" ante la siniestralidad laboral y ha denunciado que al menos 13 personas han fallecido en lo que va de año en la CAV.
Tximi López, responsable de UGT Euskadi, también ha querido enviar un mensaje a la patronal respecto a sus permanentes referencias al absentismo. Ha criticado la "falta de empatía y de análisis de las causas reales de las bajas laborales".
"A la patronal, que tanto empeño pone en hablarnos de absentismo, queremos recordarle que quienes pierden la vida en el trabajo no acuden al día siguiente, y no lo hacen deliberadamente. Lo mismo ocurre con quien está de baja por prescripción médica", ha señalado.
Por último, CCOO ha celebrado una asamblea y una manifestación en Bilbao para denunciar que las "horas extra no pagadas son una forma de precariedad que deteriora las condiciones de trabajo, impide crear empleo y también afecta a la salud laboral".
Alfono Ríos, responsable de salud laboral, ha advertido de que en Euskadi se realizaron durante 2025 270.000 horas extra a la semana, de las que más de la mitad no se pagaron. A su juicio, este dato invalida el discurso de la patronal sobre el absentismo: "aquí no hay ningún absentismo, lo que hay es explotación pura y dura de la clase trabajadora por parte de algunas empresas”.
CCOO ha subrayado que alargar jornadas, intensificar ritmos y normalizar el trabajo gratuito genera fatiga, estrés y mayor exposición a riesgos laborales.
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