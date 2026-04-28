Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Eguna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Absentismoaz patronalak egiten duen erabilera salatu dute sindikatuek laneko osasunaren eguneko mobilizazioetan

Sindikatu guztiak irten dira kalera apirilaren 28 honetan. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuek elkarrekin egin dute manifestazioa Donostian. ELAk, CCOOk eta UGTk euren mobilizazio propioak egin dituzte Bilbon.
GRAFCAV2633. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 28/04/2026.- Movilización convocada por los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-etxalde e Hiru con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo frente a la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián. EFE/ Juan Herrero
LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuen protesta Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, Donostian. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Egunean, patronalak egiten duen absentismoa kontzeptuaren erabilera "interesatua" dela salatu dute EAEko sindikatuek, Donostian eta Bilbon egin dituzten mobilizazio eta jardueretan.

LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuak elkarrekin mobilizatu dira Donostian, Absentismoa: gezurra ari du. Gure lan-eskubideak defenda ditzagun! lelopean. Sindikatu hauek, “patronalak horrenbeste aipatzen duen absentismoa langileen prekarietatea baino ez dela” salatu dute, Gipuzkoako hiriburuan Eusko Jaurlaritzak duen egoitzan amaitu duten manifestazioan.

Nabarmendu dutenez, “ez dago absentismoari buruzko berririk gabeko egunik” eta salatu dute patronalak kontzeptu horren “erabilera ez oso zorrotza” egiten duela, “iruzur orokortuaren ideia” zabaltzeko. Azaldu dutenez, kontzeptu horrek “borrokaren bidez lortutako eskubideak ere” barne biltzen ditu; hala nola, kontziliozko neurriak edota aldi baterako EEEak.

Horrez gainera, 2025ean Euskal Herrian, lanean ari zirela hildako 84 langileak gogoan izan dituzte, baita “laneko gaixotasunen ondorioz hildakoen eta kalte fisiko eta mentalak jasaten dituztenen errealitatea” ere. 

ELA sindikatuak ere absentismoaren kontzeptuaren erabilera “okerra” salatu du Bilbon, 400 delegatu bildu dituen ekitaldi eta manifestazioan. Euskal Herrian absentismoa % 0 da. Kriminalizazioaren aurrean, prebentzioa lehen lerrora! leloarekin irten dira kalera.

Andoni Larralde lan osasuneko ordezkariak salatu du patronalak “absentismoaren aurkako gurutzada” baliatzen duela, kontrol eta zigor neurriak justifikatzeko. Haren esanetan, benetako arazoa “presentismoa” da: langile asko osatu gabe lanera joatera behartzea.

Gainera, kritikatu du mutuak eta enpresa pribatuak gero eta protagonismo handiagoa hartzen ari direla bajen kontrolean, eta horrek osasun sistemaren ezkutuko pribatizazioa dakarrela.

UGTk Bilboko Moyua plazan elkartu ditu delegatuak, laneko ezbeharren aurrean, "zero tolerantzia" eskatzeko. Aurten gutxienez 13 pertsona hil direla EAEn lanean ari zirela salatu du.

Horrez gainera, sindikatuko arduradun Tximi Lopezek mezua bidali nahi izan dio patronalari absentismoari egiten zaizkion aipamenen inguruan. Langileekiko “enpatia falta” eta laneko bajen arrazoien "analisi falta" kritikatu ditu.

“Absentismoaz hitz egiten hainbeste tematzen den patronalari gogorarazi nahi diogu lanean bizia galtzen dutenak ez direla hurrengo egunean joaten, eta ez dutela nahita egiten. Gauza bera gertatzen da medikuaren aginduz bajan dagoenarekin”, esan du.

Azkenik, CCOO sindikatuak batzarra eta manifestazioa egin ditu Bilbon, ordaindu gabeko aparteko orduak “esplotazioa” direla salatzeko. Alfonso Ríos, lan osasunaren arduradunak, azaldu du iaz 270.000 aparteko ordu egin zirela astean EAEn eta horien erdiak ez zirela ordaindu.

Bere ustetan, patronalak absentismoari buruz darabilen diskurtsoa baliogabetzen du datu horrek: “hemen ez dago absentismorik”, esan du, eta gehitu du “langile klasearen esplotazio hutsa” egiten dutela “enpresa batzuk”.

CCOOk azpimarratu duenez, lanaldiak luzatzeak, erritmoak areagotzeak eta doako lana normalizatzeak nekea, estresa eta lan-arriskuekiko esposizio areagotzen ditu.

Confebask lab sindikatua Ela Sindikatua UGT CCOO STEILAS ESK Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X