Absentismoaz patronalak egiten duen erabilera salatu dute sindikatuek laneko osasunaren eguneko mobilizazioetan
Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Egunean, patronalak egiten duen absentismoa kontzeptuaren erabilera "interesatua" dela salatu dute EAEko sindikatuek, Donostian eta Bilbon egin dituzten mobilizazio eta jardueretan.
LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuak elkarrekin mobilizatu dira Donostian, Absentismoa: gezurra ari du. Gure lan-eskubideak defenda ditzagun! lelopean. Sindikatu hauek, “patronalak horrenbeste aipatzen duen absentismoa langileen prekarietatea baino ez dela” salatu dute, Gipuzkoako hiriburuan Eusko Jaurlaritzak duen egoitzan amaitu duten manifestazioan.
Nabarmendu dutenez, “ez dago absentismoari buruzko berririk gabeko egunik” eta salatu dute patronalak kontzeptu horren “erabilera ez oso zorrotza” egiten duela, “iruzur orokortuaren ideia” zabaltzeko. Azaldu dutenez, kontzeptu horrek “borrokaren bidez lortutako eskubideak ere” barne biltzen ditu; hala nola, kontziliozko neurriak edota aldi baterako EEEak.
Horrez gainera, 2025ean Euskal Herrian, lanean ari zirela hildako 84 langileak gogoan izan dituzte, baita “laneko gaixotasunen ondorioz hildakoen eta kalte fisiko eta mentalak jasaten dituztenen errealitatea” ere.
ELA sindikatuak ere absentismoaren kontzeptuaren erabilera “okerra” salatu du Bilbon, 400 delegatu bildu dituen ekitaldi eta manifestazioan. Euskal Herrian absentismoa % 0 da. Kriminalizazioaren aurrean, prebentzioa lehen lerrora! leloarekin irten dira kalera.
Andoni Larralde lan osasuneko ordezkariak salatu du patronalak “absentismoaren aurkako gurutzada” baliatzen duela, kontrol eta zigor neurriak justifikatzeko. Haren esanetan, benetako arazoa “presentismoa” da: langile asko osatu gabe lanera joatera behartzea.
Gainera, kritikatu du mutuak eta enpresa pribatuak gero eta protagonismo handiagoa hartzen ari direla bajen kontrolean, eta horrek osasun sistemaren ezkutuko pribatizazioa dakarrela.
UGTk Bilboko Moyua plazan elkartu ditu delegatuak, laneko ezbeharren aurrean, "zero tolerantzia" eskatzeko. Aurten gutxienez 13 pertsona hil direla EAEn lanean ari zirela salatu du.
Horrez gainera, sindikatuko arduradun Tximi Lopezek mezua bidali nahi izan dio patronalari absentismoari egiten zaizkion aipamenen inguruan. Langileekiko “enpatia falta” eta laneko bajen arrazoien "analisi falta" kritikatu ditu.
“Absentismoaz hitz egiten hainbeste tematzen den patronalari gogorarazi nahi diogu lanean bizia galtzen dutenak ez direla hurrengo egunean joaten, eta ez dutela nahita egiten. Gauza bera gertatzen da medikuaren aginduz bajan dagoenarekin”, esan du.
Azkenik, CCOO sindikatuak batzarra eta manifestazioa egin ditu Bilbon, ordaindu gabeko aparteko orduak “esplotazioa” direla salatzeko. Alfonso Ríos, lan osasunaren arduradunak, azaldu du iaz 270.000 aparteko ordu egin zirela astean EAEn eta horien erdiak ez zirela ordaindu.
Bere ustetan, patronalak absentismoari buruz darabilen diskurtsoa baliogabetzen du datu horrek: “hemen ez dago absentismorik”, esan du, eta gehitu du “langile klasearen esplotazio hutsa” egiten dutela “enpresa batzuk”.
CCOOk azpimarratu duenez, lanaldiak luzatzeak, erritmoak areagotzeak eta doako lana normalizatzeak nekea, estresa eta lan-arriskuekiko esposizio areagotzen ditu.
Euskal Herriko hamaika proiektu nabarmendu dituzte Berlinen If Design sari-banaketan
Mundu mailako diseinu-saririk garrantzitsuenak dira If Design sariketak banatzen dituztenak. Bart banatu zituzten sariak, eta Oiartzungo Niessen enpresak urrezko kategoria irabazi zuen. Bestalde, EAEko eta Nafarroako beste hogei bat proiektu ere izendatu zituzten.
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan
Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.
39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena, eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte hartzeko borondatea du. Papresa hartzekodunen konkurtsoan dago, eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du.
Albiste izango dira: Itzalaldiaren lehen urteurrena, medikuen greba eta San Prudentzio
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”
Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Ingeniaritza Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.
EAEk duela bi hamarkada baino energia gutxiago kontsumitzen du, baina petrolioaren mende dago gero eta gehiago
Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duela 20 urte baino energia gutxiago kontsumitzen dute. Industria-kontsumoaren jaitsierak eta garraioaren gorakadak energia-banaketa eraldatu dute, eta erregai fosilen mende jarraitzen du.
Tubos Reunidosek ez du baztertzen hartzekodunen konkurtsoa eskatzea
Konpainiaren egoerak "bideragarritasuna arriskuan jartzen du", eta baliteke "neurri gehigarriak hartzea", izandako "narriaduraren ondorioz", jakinarazi dio astelehen honetan enpresak Espainiako Balore Merkatuaren Batzordeari.
Tubos Reunidosek % 37,5 galdu du burtsan, hartzekodunen konkurtsoaren aukerak indarra hartu ostean
Konpainiaren gertuko iturriek adierazi dutenez, Uria Menendez bulegoarekin ari da lanean, hartzekodunen konkurtsoa aurrera eramateko. Tubos Reunidosek, baina, ez du informazioa baieztatu.