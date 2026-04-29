EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bilboko JM ikastetxeko 59 langileren kaleratzea
ELA sindikatuak ohar batean adierazi duenez, Auzitegi Gorenak kaleratze kolektiboaren aurkako errekurtsoa onartu izanak agerian uzten du porrot egin zuen Jesuitinas ikastetxearekin bat-egitea eta langileen kaleratzea prozesu "iluna eta gaizki kudeatua" izan zela, eta horrek "familien kezka eta ikasleen matrikulazio-desbideratzea" eragin zituela, azkenean , "ikastetxea behin betiko ixtera kondenatu" arte; "guztia, Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin eta konplizitatearekin", sindiakatuaren arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak (EAEAN) arrazoia eman dio ELA sindikatuari eta baliogabetzat jo du Bilboko JM ikastetxea kide zuen Bidaide Fundazioak bultzatutako 59 langileren kaleratze kolektiboa. Hala, epaiak atzera bota du aurretik Merkataritza Epaitegiak emandako autoa.
ELAren arabera, epaiak agerian utzi du 59 pertsona horiek kaleratzeko prozesua "iluna, fede txarrekoa eta negoziatu gabea"izan dela.
Sindikatuak gogorarazi du hasieratik salatu zituela "Eusko Jaurlaritzaren eta Bidaide fundazioarekin enpresa taldea osatzen duten enpresa kide desberdinen jarrera irregularrak eta arduragabeak".
Ildo horretan, adierazi du Jesuitinas ikastetxearekin bat-egiteko saiakera "iluna eta gaizki kudeatua" izan zela, prozesuan enpresa-taldea zegoela "ezkutatu" nahi izan zela, eta "familien kezka eta ikasleen matrikulazio-desbideratzea" eragin zuela, azkenean "ikastetxea behin betiko ixtera kondenatuz".
Hori guztia, zentralak salatu duenez, "Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin eta konplizitatearekin" egin zen.
ELAk azaldu duenez, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak dio enpresa-talde bat existitzen zela lan-ondorioetarako eta ondorioztatzen du "Bidaide Fundazioa eta berau osatzen zuten bi ikastetxeren eraikinen jabe diren bi kongregazioak (JM kongregazioa eta karitateko ahizpen kongregazioa) egitura bereko parte direla". Horrela, erantzunkizun solidarioa ezartzen die guztiei.
Sindikatuaren arabera, "kaleratzea baliogabetzat jotzeko arrazoietako bat da errealitatea ezkutatu nahi izan dutela izan da, benetako negoziazioa eragotziz".
Beste arrazoia izan da negoziazio-prozesuaren helburua "kaleratzeak saihesteko aukerak negoziatzea" izan behar zela; baina, epaian jasotakoa aipatuz, ELAk azaldu du, "ikastetxea ixteko erabakia kaleratzeak ekiditeko negoziazio-aldia hasi aurrekoa" zela.
