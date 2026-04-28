39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko 

Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte-hartzeko borondatea erakutsi du. Papresa hartzekodunen borondatezko konkurtsoan dago eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea. 

Agentziak | EITB

Cristian Lay industria taldeak zehaztu du Papresa erosteko eskaintza, Errenteriako paper-fabrika 39 milioi eurotan erosiko luke. E 

Eskaintza ofiziala da eta loteslea, eta 400 orrialdeko dokumentu baten bidez jakinarazi du konpainiak bere proposamena. Dokumentu horretan konpainiak azaldu duenez, bere esku geratuz gero, Papresak garatzen dituen bi jarduera industrialei eustea aurreikusten du, eta plantillaren bi heren ere mantenduko lituzke. 

Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak dagoeneko babestu du eskaintza; bere helburuekin bat datorrela dio eta Euskadiko hazkunde ekonomikoari laguntzen diola. 

Gainera, Industria sailak borondatea agertu du sozietatean behin-behinean parte hartzeko, eta jakiniarazi du Cristian layren kaudimen teknikoa eta ekonomikoa baliozkotu direla.  

Errenteriako Papresa paper-fabrika hartzekodunen borondatezko konkurtsoan sartu zen joan den apirilaren 23an, eta Cristian Layri lotutako CL Grupo Industrial enpresak hori erosteko eskaintza loteslea egin zuen. 

Era berean, hamabost eguneko epea zabaldu zen enpresa eskuratzeko interesa zuten beste eskaintza batzuk aurkeztu ahal izateko; epe horrek irekita jarraitzen du. 

Aitor Urresti: “Garraioaren sektoreak industriarena aurreratu du EAEn energia-kontsumoan, eta lehen postuan dago jada”

Azken bi hamarkadetan EAEko energia-kontsumoa % 8,6 jaitsi den arren, Aitor Urresti Energia Termikoan doktore eta EHUko irakasleak azaldu du prozesu industrial energetikoen kanporatzeak eta ekoizpen-ereduaren aldaketak eragin dutela jaitsiera hori. Era berean, garraioaren sektorearen kontsumoaren gorakada azaldu du: ibilgailuen tamaina handitu da eta "errebote-efektua" delakoak petrolioarekiko mendekotasuna sendotu du.

Lehendakariak dio ministroaren ardura dela negoziatzea, eta Garciak uste du batzordeak "legez kanpoko" gauzak eskatzen dituela

Osasun-langileen greba dela eta, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Osasun Ministerioari edo ministroari dagokiela negoziazio-mahaian jarraitzea gatazkak iraun bitartean. Bere aldetik, Monica Garcia Osasun ministroak esan du greba batzordea "legez kanpoko kontuak" eskatzen ari dela, eta horregatik, gatazka "bizirik egon dadin” nahi duela.

