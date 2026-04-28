39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte-hartzeko borondatea erakutsi du. Papresa hartzekodunen borondatezko konkurtsoan dago eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Cristian Lay industria taldeak zehaztu du Papresa erosteko eskaintza, Errenteriako paper-fabrika 39 milioi eurotan erosiko luke. E
Eskaintza ofiziala da eta loteslea, eta 400 orrialdeko dokumentu baten bidez jakinarazi du konpainiak bere proposamena. Dokumentu horretan konpainiak azaldu duenez, bere esku geratuz gero, Papresak garatzen dituen bi jarduera industrialei eustea aurreikusten du, eta plantillaren bi heren ere mantenduko lituzke.
Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak dagoeneko babestu du eskaintza; bere helburuekin bat datorrela dio eta Euskadiko hazkunde ekonomikoari laguntzen diola.
Gainera, Industria sailak borondatea agertu du sozietatean behin-behinean parte hartzeko, eta jakiniarazi du Cristian layren kaudimen teknikoa eta ekonomikoa baliozkotu direla.
Errenteriako Papresa paper-fabrika hartzekodunen borondatezko konkurtsoan sartu zen joan den apirilaren 23an, eta Cristian Layri lotutako CL Grupo Industrial enpresak hori erosteko eskaintza loteslea egin zuen.
Era berean, hamabost eguneko epea zabaldu zen enpresa eskuratzeko interesa zuten beste eskaintza batzuk aurkeztu ahal izateko; epe horrek irekita jarraitzen du.
Zure interesekoa izan daiteke
