23 urtetik gorakoek maiatzaren 12tik aurrera eskatu ahal izango dute Emantzipa dirulaguntza

Hala, zabaldu egingo du adin tartea. Orain arte 25 urtetik gorakoek eska zezaketen, baina, aurrerantzean, 23 eta 29 urte arteko gazteek izango dute aukera laguntza hori eskatzeko. 

Eusko Jaurlaritzak asteazken honetan onartu du Emantzipa Programaren 2026 deialdia, eta berrikuntza batekin, gainera: adin-tartea handitu egingo du. Hemendik aurrera, 23 eta 29 urte bitarteko gazteek laguntza hori jaso ahal izango dute. Orain arte 25 urtetik gorakok zeukaten aukera.

Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 12an irekiko da, eta azaroaren 30ean itxi, betiere funtsak lehenago agortzen ez badira. Laguntza hileko 300 euroko ordainketa zuzena da, gehienez 24 hilabetez jaso ahal izango da, eta helburua da alokairu edo hipoteka gastuak ordaintzen laguntzea.

Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu Nerea Melgosak zehaztu duenez, Jaurlaritzak 36,25 milioi euro bideratuko ditu, guztira, 2028ra arte (13,9 milioi 2026an, 15 milioi 2027an eta 7,35 milioi 2028an).

Baldintzak

Urtean 3.000 eurotik gorako eta 30.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten gazteek eskuratu ahal izango dute laguntza. (36.500 eurora arteko diru-sarrera, aitorpen bateratua eginez gero).

Nola eskatu?

Eskabideak bide elektronikoz zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira bai Zuzenean zerbitzuko bulegoetan eta administrazio-prozeduraren araudian zehaztutako lekuetan.

Programaren balantzea

Abian jarri zenetik, Emantzipak 39 milioi euro inguru mobilizatu ditu. 2024tik 2025era bitartean milaka laguntza eman dira, Bizkaia izanik onuradun handiena. Melgosaren arabera, deialdi honek berretsi egiten du Euskadik "oztopoak gainditzeko" eta bizimodu autonomoa hasi nahi duten gazteei egonkortasuna eskaintzeko duen konpromisoa.

Etxebizitza Eusko Jaurlaritza Ekonomia

