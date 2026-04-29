23 urtetik gorakoek maiatzaren 12tik aurrera eskatu ahal izango dute Emantzipa dirulaguntza
Hala, zabaldu egingo du adin tartea. Orain arte 25 urtetik gorakoek eska zezaketen, baina, aurrerantzean, 23 eta 29 urte arteko gazteek izango dute aukera laguntza hori eskatzeko.
Eusko Jaurlaritzak asteazken honetan onartu du Emantzipa Programaren 2026 deialdia, eta berrikuntza batekin, gainera: adin-tartea handitu egingo du. Hemendik aurrera, 23 eta 29 urte bitarteko gazteek laguntza hori jaso ahal izango dute. Orain arte 25 urtetik gorakok zeukaten aukera.
Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 12an irekiko da, eta azaroaren 30ean itxi, betiere funtsak lehenago agortzen ez badira. Laguntza hileko 300 euroko ordainketa zuzena da, gehienez 24 hilabetez jaso ahal izango da, eta helburua da alokairu edo hipoteka gastuak ordaintzen laguntzea.
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu Nerea Melgosak zehaztu duenez, Jaurlaritzak 36,25 milioi euro bideratuko ditu, guztira, 2028ra arte (13,9 milioi 2026an, 15 milioi 2027an eta 7,35 milioi 2028an).
Baldintzak
Urtean 3.000 eurotik gorako eta 30.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten gazteek eskuratu ahal izango dute laguntza. (36.500 eurora arteko diru-sarrera, aitorpen bateratua eginez gero).
Nola eskatu?
Eskabideak bide elektronikoz zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira bai Zuzenean zerbitzuko bulegoetan eta administrazio-prozeduraren araudian zehaztutako lekuetan.
Programaren balantzea
Abian jarri zenetik, Emantzipak 39 milioi euro inguru mobilizatu ditu. 2024tik 2025era bitartean milaka laguntza eman dira, Bizkaia izanik onuradun handiena. Melgosaren arabera, deialdi honek berretsi egiten du Euskadik "oztopoak gainditzeko" eta bizimodu autonomoa hasi nahi duten gazteei egonkortasuna eskaintzeko duen konpromisoa.
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetzat jo du Bilboko JM ikastetxeko 59 langile kaleratzeko erabakia
ELA sindikatuak ohar batean adierazi duenez, Auzitegi Gorenak kaleratze kolektiboaren aurkako errekurtsoa onartu izanak agerian uzten du porrot egin zuen Jesuitinas ikastetxearekin bat egitea eta langileak kaleratzea prozesu "iluna eta gaizki kudeatua" izan zela, eta horrek "familien kezka eta ikasleen matrikulazio-desbideratzea" eragin zituela, "ikastetxea behin betiko ixtera kondenatu" arte; "guztia, Eusko Jaurlaritzaren onespenarekin eta konplizitatearekin", sindikatuaren arabera.
Epaitegi batzuk hasi dira langile interinoak finko egiten, Europako Justiziaren epaiaren ondoren
Pasa den apirilaren 14an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da neurri nahikoa abusu horiek konpentsatzeko.
KPIaren urtearteko tasa % 3,2ra jaitsi da apirilean, erregaia igo arren, argindarra jaitsi izanak bultzatuta
Erregaiak dira oraindik ere goranzko presio handiena egiten dutenak, Irango gerrak eragindako shockak irauten duen seinale. Hala ere, eragin hori leundu dute, nolabait, elektrizitatearen prezioaren jaitsierak eta Espainiako Gobernuak onartutako neurri fiskalek.
Iberdrolak 1.711 milioi irabazi ditu lehen hiruhilekoan, eta 2026rako mozkin garbi doituaren aurreikuspenak hobetu ditu
Konpainiak urtarrila eta martxoa artean izandako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 4.067,1 milioi eurora iritsi da, duela urtebete baino % 9,7 gutxiago.
Patronala absentismoa nola erabiltzen duen salatu dute sindikatuek laneko osasunaren eguneko mobilizazioetan
Sindikatu guztiak irten dira kalera apirilaren 28 honetan. LAB, ESK, STEILAS, EHNE-Etxalde eta HIRU sindikatuek elkarrekin egin dute manifestazioa, Donostian. ELAk, CCOOk eta UGTk euren mobilizazio propioak egin dituzte, Bilbon.
Euskal Herriko hamaika proiektu nabarmendu dituzte Berlinen If Design sari-banaketan
Mundu mailako diseinu-saririk garrantzitsuenak dira If Design golardoak. Bart banatu zituzten, eta Oiartzungo Niessen enpresak urrezko kategoria irabazi zuen. Bestalde, EAEko eta Nafarroako hogei bat proiektu izendatu zituzten.
Langabezia-tasa % 8,23ra igo da EAEn eta % 9,09ra Nafarroan, lehen hiruhilekoan
Iazko lehen hiruhilekotik aurtengo lehen hiruhilekora, 6.700 langabe gehiago zenbatu dituzte EAEn (% 8,08), eta 5.800 gehiago Nafarroan. Landunen kopuruak ere gora egin du Euskadin (7.700 gehiago) eta behera, berriz, Nafarroan (1.300 gutxiago). Bestalde, Espainiako Estatuan 231.500 langabe gehiago erregistratu dituzte 2026ko lehen hiruhilekoan, 2013tik izandako hiruhilekorik txarrenean.
39 milioiko eskaintza egin du Cristian Layk Papresa erosteko
Enpresaren bi industria-jarduerei eustsiko lieke CLk, paperarena eta enbalajearena, eta plantillaren bi heren mantenduko lituzke. Eusko Jaurlaritzak begi onez ikusi du operazioa eta parte hartzeko borondatea du. Papresa hartzekodunen konkurtsoan dago, eta zabalik da hura erosteko eskaintzak aurkezteko epea.
Kongresuak, itxuraz, atzera botako du alokairuen dekretua gaurko bozketan
Azken orduko ezustekorik ezean, Kongresuak indargabetu egingo du 2026ko martxoaren 21etik 2027ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen diren alokairu kontratuak bi urtez luzatzea ahalbidetzen duen lege dekretua. EAJk abstentziora joko duela iragarri du.