ELAk eta LABek helegitea jarriko diote EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioa areagotuko dute

Epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen duela eta Confebask negoziatzera behartu beharko lukeela defendatzen dute.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebasken aurka LGS propioagatik jarritako salaketa

Bi sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzeko Confebasken negoziaziorako ezezkoa, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakotzat jotzen zutelako. Auzitegiak arrazoia eman dio patronalari, eta adierazi du Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari ematen diola horretarako eskumena, eta, beraz, ziurtatu du patronalaren ezezkoa justifikatuta dagoela, gai hori ezin baita zentral salatzaileek sustatutako negoziazioan sartu. 

EAEko taxilariek manifestazioa egin dute Bilbon VTC plataformen "gehiegikerien" aurka

Taxien sektorean egiten dituzten azterketa berdinak eskatzen dizkiete erakundeei plataforma hauentzat. Salatu dutenez, Bizkaian ibilgailu hauentzat lizentzia berrien "jarioa etengabea" da, Foru Aldundiak baimenduta. Jakitera eman dutenez, Gipuzkoan egoera desberdina da, ez delako lizentzia berririk ematen. Araban, berriz, "erresistentzia instituzionala handiagoa" dela diote.

Mikel Jauregiren arabera, Tubos Reunidosen irtenbideak "bideragarria" izan behar du, eta berregituraketak, "epe luzekoa"

Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak eragile guztien artean Tubos Reunidosen benetako bideragarritasuna bilatzearen eta Amurrion eta Trapagaranen industria-jarduerari eutsiko dion "etorkizuneko industria-proiektu bat osatzearen alde" egin du Radio Euskadin. Hala ere, onartu du zorra arazo garrantzitsua dela eta "egoera zaila" dela. 

