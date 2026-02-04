ELA y LAB recurrirán la sentencia del TSJPV y redoblan la movilización por un salario mínimo propio
Defienden que el fallo avala la negociación de un salario mínimo y debería obligar a Confebask a sentarse a negociar.
Confebask celebra la sentencia sobre el SMI porque demuestra que "no ha incumplido su deber de negociar"
En un comunicado, la patronal ha recordado que "siempre argumentó" que existía "una 'causa legal' que impedía esa negociación al ser ésa una materia exclusiva del Gobierno".
El TSJPV desestima la denuncia de ELA y LAB contra Confebask por el SMI propio
Ambas centrales sindicales solicitaron declarar ilegal la negativa de Confebask, por entenderla contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal da la razón a la patronal y señala que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno de España su fijación, asegurando, por lo tanto, que el rechazo de la patronal está justificado toda vez que tal materia no puede ser objeto de la negociación promovida por las centrales demandantes.
Los taxistas vascos se manifiestan en Bilbao contra los "abusos" de las plataformas VTC
Los taxistas vascos se movilizan hoy contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi. Denuncian que en Bizkaia hay un "goteo constante" de nuevas licencias VTC, autorizadas por la Diputación foral, a diferencia de Gipuzkoa, donde no se dan nuevas licencias, o en Álava, donde se encuentran "bastante más resistencia institucional".
Según Mikel Jauregi, la salida de Tubos Reunidos debe ser "viable" y no puede pasar por "falsos rescates o patadas para adelante"
El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha abogado en Radio Euskadi por buscar entre todos los agentes una viabilidad real de Tubos Reunidos y coneseguir "un proyecto industrial a futuro, que mantenga la actividad industrial en Amurrio y Trápaga y alimente el entorno indirecto". No obstante, ha admitido que la deuda es un problema importante y la "situación es complicada".
Gipuzkoa podría aplicar la tasa turística este verano
El Consejo del Gobierno Foral prevé aprobar el proyecto de la norma que regulará el impuesto el próximo 17 de marzo. A continuación, se debatirá en Juntas Generales y, tras su aprobación, los municipios podrán comenzar a aplicarla.
Cebek aboga por acordar incentivos en la negociación colectiva para reducir el absentismo
La patronal bizkaina ha llamado a abordar la negociación colectiva "sin imposiciones" y con una apuesta por el diálogo, y ha defendido incluir en los convenios acuerdos e incentivos (no necesariamente económicos) que permitan reducir el impacto del absentismo, que considera "un problema social".
El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único
Las pensiones contributivas subirán un 2,7 %, las mínimas más de un 7 %, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4 %. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.
La planta de combustibles sintéticos de Petronor estará operativa en 2027, con una inversión de 170 millones
La planta producirá combustibles sintéticos como diésel, SAF y nafta, componente principal de la gasolina, con una capacidad de producción de 2000 tonelada anuales. Estos combustibles podrán ser utilizados en vehículos como camiones, barcos o aviones.
Fallece Iñaki López de Gandásegui, fundador de Aernnova
Bermeotarra e ingeniero industrial, fundó la empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.