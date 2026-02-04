SMI
ELA y LAB recurrirán la sentencia del TSJPV y redoblan la movilización por un salario mínimo propio

Defienden que el fallo avala la negociación de un salario mínimo y debería obligar a Confebask a sentarse a negociar.

