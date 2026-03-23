Confebask rechaza acudir a la nueva reunión convocada por ELA y LAB para negociar el salario mínimo en Euskadi
La patronal vasca argumenta que el TSJPV ha establecido que negociar este extremo es "ilegal". El encuentro estaba convocado para este martes, cuando se cumple una semana de la huelga general. ELA y LAB han denunciado el "carácter autoritario y provocador" de la patronal al negarse a negociar e instan al Gobierno Vasco a "hacer frente" a Confebask. Por su parte, el ejecutivo vasco ha pedido a ambos “hacer los esfuerzos necesarios” para avanzar en la negociación colectiva.
Confebask ha rechazado reunirse este martes con los sindicatos ELA y LAB para negociar un salario mínimo propio en Euskadi, según ha detallado en una nota de prensa.
Los sindicatos abertzales habían convocado la reunión en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbao, justo cuando se cumple una semana de la huelga general del 17M, animados por el "éxito" de la convocatoria.
La patronal vasca, que se ha mostrado "sorprendida" por la convocatoria, recuerda que la cuestión "ya ha sido debatida" en el seno del CRL —ambas partes se reunieron en tres ocasiones en 2025—. Confebask siempre ha defendido negociar esta cuestión es "jurídicamente imposible" ya que se trata de una materia de competencia exclusiva del Estado.
En ese sentido, la patronal que dirige Tamara Yagüe recuerda que el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) le dio la razón y subrayó que "existe una causa legal para no negociar esa materia".
Además, esgrime que la materia se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que, en su opinión, "exige la ausencia de negociación".
Respuesta de ELA y LAB
La reacción de los sindicatos convocantes no se ha hecho esperar, y ambos han denunciado, en una nota conjunta, el "carácter autoritario y provocador" de la patronal con este nuevo "veto". En su opinión, Confebask "ha demostrado una vez más que no conoce otro modelo de negocio que el de la explotación de las personas trabajadoras, y ha hecho oídos sordos" a las demandas de miles de personas durante el 17M, pero también "al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco, que reclamaron a los agentes sociales la negociación del salario mínimo”
ELA y LAB también han dirigido sus críticas al Gobierno Vasco, ya que consideran que la negativa de la patronal vasca "interpela directamente al PNV y al PSE-EE".
"En todo el mundo Cuando la patronal se niega a negociar el salario mínimo, las instituciones responden con iniciativas legales. Tras la negativa de Confebask, PNV y PSE-EE han de reivindicar la competencia legal para establecer el salario mínimo. Además de pedir la competencia, el Gobierno Vasco debe dejar de buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask, para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras", aseguran.
Por último, avisan de que tras la huelga general los sindicatos han abierto una nueva fase de interlocución y de que si esta concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones. "La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a parar", han advertido.
Gobierno Vasco reivindica el diálogo social
El Gobierno Vasco, en boca del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha vuelto a defender el diálogo social para avanzar en la negociación colectiva. En este sentido, ha pedido a ambas partes a “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.
Torres considera que Confebask y los sindicatos deben seguir por ese camino y afrontar, "desde las diferencias legítimas que les separan", los retos que actualmente tiene el mercado laboral vasco y lograr de ese modo empresas competitivas que generen empleos con buenas condiciones de trabajo.
Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales son “un error”. “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.
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