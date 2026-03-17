HUELGA GENERAL
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Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru destacan el "amplio seguimiento" y "éxito" de la huelga general por un SMI propio en sus primeras horas

Las centrales sindicales han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido". Piquetes de la huelga general han cortado el tráfico en la N-1 a su paso por Andoain, en Kanpazar, en Trabakua y en el alto de Itziar.

greba orokorra M17 huelga general
Foto: ELA sindikatua
Euskaraz irakurri: Gutxieneko soldata propioaren aldeko greba orokorra "jarraipen zabala" izaten ari dela nabarmendu dute ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuek
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EITB

Última actualización

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han destacado el "amplio seguimiento" y "éxito" de la huelga general por un salario mínimo propio en sus primeras horas y han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido".

En sus primeras horas, han subrayado su "amplio seguimiento" y han señalado que el paro "impacta en muchos sectores" donde trabajadores y trabajadoras "no se han presentado a sus puestos de trabajo" y, por su parte, los piquetes están recorriendo polígonos y ciudades.

En un comunicado, las centrales sindicales han recordado que es una huelga general "convocada en toda Euskal Herria" para exigir un salario mínimo de, al menos, 1500 euros.

A las 12:30 horas, se desarrollarán las principales manifestaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, que serán en Bilbao, desde Plaza Elíptica, en Pamplona desde plaza del Castillo, en San Sebastián desde Plaza Pío XII y en Vitoria desde Plaza Bilbao. Previamente, a las 11:00 horas saldrán desde distintos puntos columnas hacia la marchas y está previsto que en la Bilbao tomen parte el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el coordinador general de LAB, Igor Arroyo.

Piquetes cortan carreteras con árboles y neumáticos

Piquetes de la huelga general han cortado el tráfico en la N-1, a su paso por Andoain, y la entrada de San Mamés en Bilbao. 

La N-1, entre Lasarte y Andoain, ha permanecido cortada en ambos sentidos desde las 07:00 hasta las 07:50 horas, hora a la que se han retirado los piquetes. Las retenciones han alcanzado los 7 kilómetros. 

Además, piquetes han realizado una sentada a la altura de la sede de EITB en Bilbao, interrumpiendo el tráfico en los accesos de San Mamés.

Piquetes cierran la carretera de entrada a Bilbao, en San Mamés

18:00 - 20:00
Piquetes cierran la carretera de entrada a Bilbao, en San Mamés

También ha habido incidencias en la GI-41 en la rotonda de Martutene, en la BI-20 en la carretera de Santo Domingo en Bilbao y en la N-634 a su paso por Amorebieta. Además, el acceso al campus de Leioa de la EHU ha sido cortado por la presencia de piquetes en el lugar. 

En Navarra, piquetes han cortado el tráfico a primera hora de la mañana en la PA-30, a la altura de Mutilva. Además, han cortado la autovía de la Sakana (A-10) en Arruazu. 

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), por su parte, ha realizado cortes de vía en los accesos a la empresa Aernnova (Vitoria-Gasteiz) y en el puerto de Bilbao para denunciar "el negocio bélico de los capitalistas".

Por otra parte, piquetes han cortado a primera hora de la mañana diversas carreteras con árboles y neumáticos en el Alto de Kanpazar (Bizkaia) y en el de Trabakua (Bizkaia), además de en el Alto de Itziar (Gipuzkoa). Sin embargo, estas tres últimas vías ya han sido reabiertas al tráfico para las 06:30 horas. 

Por último, una barricada ha cortado la circulación ferroviaria entre Andoain y Hernani. 

Estos son los servicios mínimos establecidos en Hego Euskal Herria por la huelga general
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