Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han destacado el "amplio seguimiento" y "éxito" de la huelga general por un salario mínimo propio en sus primeras horas y han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido".

En sus primeras horas, han subrayado su "amplio seguimiento" y han señalado que el paro "impacta en muchos sectores" donde trabajadores y trabajadoras "no se han presentado a sus puestos de trabajo" y, por su parte, los piquetes están recorriendo polígonos y ciudades.

En un comunicado, las centrales sindicales han recordado que es una huelga general "convocada en toda Euskal Herria" para exigir un salario mínimo de, al menos, 1500 euros.

A las 12:30 horas, se desarrollarán las principales manifestaciones en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, que serán en Bilbao, desde Plaza Elíptica, en Pamplona desde plaza del Castillo, en San Sebastián desde Plaza Pío XII y en Vitoria desde Plaza Bilbao. Previamente, a las 11:00 horas saldrán desde distintos puntos columnas hacia la marchas y está previsto que en la Bilbao tomen parte el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el coordinador general de LAB, Igor Arroyo.

Piquetes cortan carreteras con árboles y neumáticos

Piquetes de la huelga general han cortado el tráfico en la N-1, a su paso por Andoain, y la entrada de San Mamés en Bilbao.

La N-1, entre Lasarte y Andoain, ha permanecido cortada en ambos sentidos desde las 07:00 hasta las 07:50 horas, hora a la que se han retirado los piquetes. Las retenciones han alcanzado los 7 kilómetros.

Además, piquetes han realizado una sentada a la altura de la sede de EITB en Bilbao, interrumpiendo el tráfico en los accesos de San Mamés.