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Huelga general del 17 de marzo, en imágenes

Euskaraz irakurri: Martxoaren 17ko greba orokorra, iruditan
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EITB

Última actualización

Convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, la ciudadanía de Hegoalde está llamada a secundar la huelga general por un SMI propio bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.

Huelgas Sindicatos Economía

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