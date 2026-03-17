Huelga general del 17 de marzo, en imágenes
Convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde, la ciudadanía de Hegoalde está llamada a secundar la huelga general por un SMI propio bajo el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza'.
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Antes del conflicto bélico, el precio de referencia para el crudo estaba en 72 euros. El cierre del estrecho de Ormuz está contribuyendo de manera decisiva al alza de los precios.
Será noticia: huelga general 17M, medidas del Gobierno Vasco para paliar la crisis energética y salidas voluntarias en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Piquetes cierran la carretera de entrada a Bilbao, en San Mamés
Al grito de "Gaur, greba orokorra" ("Hoy, huelga general") y "Borroka da bide bakarra" ("La lucha es el único camino"), un grupo de personas ha cerrado la carretera de salida de Bilbao por San Mamés a primera hora de la mañana.
Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru destacan el "amplio seguimiento" y "éxito" de la huelga general por un SMI propio en sus primeras horas
Las centrales sindicales han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido". Piquetes de la huelga general han cortado el tráfico en la N-1 a su paso por Andoain, en Kanpazar, en Trabakua y en el alto de Itziar.
Estos son los servicios mínimos establecidos en Hego Euskal Herria por la huelga general
Los gobiernos vasco y navarro han fijado los servicios mínimos en ámbitos como la Salud, donde el paro coincide con la segunda semana de huelga del personal médico, la Educación, el transporte público o las emergencias. Consulta aquí los servicios esenciales decretados.
El personal médico se moviliza en su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio
El sector afirma que desde los paros de febrero no se han producido “contactos formales” entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad español.
El personal médico vasco pide que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos"
Cientos de profesionales de la medicina han reclamado este lunes que se atienda a sus reivindicaciones con "hechos" durante las manifestaciones celebradas en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y se han mostrado convencidos de que lograrán sus objetivos "cueste lo que cueste".
Tubos Reunidos logra las 301 salidas voluntarias que contemplaba en el ERE
La empresa dio de plazo hasta hoy, lunes, a las 15:00 para acogerse voluntariamente a estas bajas incentivadas. Destaca que este objetivo era un paso necesario para lograr el plan de viabilidad.
Tubos Reunidos de Amurrio comienza el paro indefinido contra el ERE con seguimiento total
Un grupo de trabajadores forma un piquete en la entrada de la fábrica, donde ningún operario ajeno a los servicios mínimos ha ido a trabajar, según los sindicatos.