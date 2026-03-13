ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde prevén una huelga general "potente y exitosa" el 17 de marzo

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde prevén que la huelga general convocada para el próximo martes 17 será "potente y exitosa", ya que cuenta hasta la fecha con 1750 adhesiones de comités de empresa y de personal, así como más de un centener de agentes sociales. Además, se han mostrado convencidos de que "las posibilidades de lograr un SMI propio están abiertas".

En vísperas de la huelga general, los representantes de los sindicatos convocantes han comparecido en rueda de prensa en San Sebastián, en la que se han felicitado por que la adhesión a la huelga "está siendo muy amplia".

Tal y como han detallado, a través de asambleas vinculantes han dado su apoyo a la huelga, por ejemplo, CAF Beasain y CAF Irun, Biele (Azpeitia), Torraspapel (Leitza), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate), Irizar koop. (Ormaiztegi), Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa), GKN-Legazpi, Ayuntamiento de Oñati, Ayuntamiento de Hernani, Ayuntamiento de Tolosa, ABC (Eibar), Munksjö Papel (Elduain), JMA (Arrasate) y Aralar Papelera (Amezketa).

Los sindicatos convocantes han recordado que el día 17 pedirán un salario mínimo propio y mejoras salariales en general, pero que también será "una huelga contra la guerra y a favor de la justicia social".

Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la huelga general y las movilizaciones del 17 de marzo y a participar en las manifestaciones principales del mediodía en las cuatro capitales de Hegoalde.

SMI propio

Por otra parte, han subrayado que las posibilidades de conseguir un SMI propio "siguen abiertas". Así lo deducen de la ronda llevada a cabo con los agentes, por lo que han subrayado la importancia de sumarse a la huelga.

En esa línea han avanzado que el 24 y el 25 de marzo han citado a Confebask y CEN, respectivamente, para sendos intentos de negociación. En ese sentido, han precisado que aún no han obtenido respuesta a esta petición de reunión.

Así, los sindicatos han criticado que PNV, PSE-EE y PSN pretendan impedir "de forma antidemocrática" el debate de la ILP. En cambio, han aplaudido la voluntad mostrada por algunos partidos soberanistas en Madrid.