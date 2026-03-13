GREBA OROKORRA
Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek

ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin. 

Rueda de prensa de ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde sobre la huelga general del 17 de marzo
Martxoaren 17ko greba orokorra deitu duten sindikatuek prentsaurrekoa eman dute gaur. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17rako deitu duten greba orokorra "arrakastatsua" izango dela aurreikusten dute. Orain arte, 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek eman dute grebaren aldeko atxikimendua. Horrez gain, gutxieneko soldata propioa lortzeko aukerak egon badaudela azpimarratu dute. 

Datorren astearterako deituta dagoen greba orokorraren atarian, sindikatu deitzaileek prentsaurrekoa eskaini dute beren aurreikuspenen berri emateko. 

Bertan azaldu dutenez, grebaren aldeko atxikimendua oso zabala izaten ari da. Dozenaka enpresak grebari baiezkoa eman diote batzar lotesleen bidez, eta horien artean daude, adibidez, honako hauek: CAF (Beasain eta Irun), Biele (Azpeitia), Torraspapel (Leitza), Indar (Beasain), Arcelor (Bergara), Fagor elektronika (Arrasate), Irizar Koop. (Ormaiztegi), Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa), GKN (Legazpi), Oñatiko Udala, Hernaniko Udala, Tolosako Udala, ABC (Eibar), Munksjö (Elduain), JMA (Arrasate), Aralar Papelera (Amezketa).

Martxoaren 17an gutxieneko soldata propioa eta, oro har, soldatak hobetzea eskatuko dute, baina ez hori bakarrik, prentsaurrekoan aipatu bezala, gerraren kontrako eta justizia sozialaren aldeko greba ere izango baita. 

Halaber, sindikatuek dei egin diete langileei eta herritarrei greba orokorrarekin bat egin eta mobilizazioetan parte hartzeko.

Gutxieneko soldata propioa

Bestalde, gutxieneko soldata propioa lortzeko aukerek zabalik jarraitzen dutela nabarmendu dute sindikatu deitzaileek. Azaldu dutenez, hala ondorioztatu dute eragileekin egindako errondan, eta, beraz, grebarekin bat egitearen garrantzia azpimarratu dute.

Testuinguru horretan, sindikatuek iragarri dute martxoaren 24an eta 25ean Confebask eta CEN patronalekin batzarra egiteko hitzordua jarri dutela. 

Azkenik, sindikatuek EAJ, PSE-EE eta PSN alderdien jarrera kritikatu dute "modu antidemokratikoan" herri-ekimen legegilearen eztabaida eragotzi nahi izateagatik. Aitzitik, Madrilen, Diputatuen Kongresuan beraien proposamenak izandako harrera nabarmendu dute. 

Eguneko Titularrak Grebak Ela Sindikatua lab sindikatua STEILAS Soldatak Sindikatuak Ekonomia

