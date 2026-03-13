Martxoaren 17ko greba orokorra "arrakastatsua" izatea aurreikusten dute sindikatu deitzaileek
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek adierazi dutenez, grebaren aldeko atxikimendua "oso zabala" izaten ari da eta dagoeneko 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek egin dute bat 24 orduko lanuztearekin.
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek martxoaren 17rako deitu duten greba orokorra "arrakastatsua" izango dela aurreikusten dute. Orain arte, 1.750 enpresatako lan batzordeek eta ehunka gizarte eragilek eman dute grebaren aldeko atxikimendua. Horrez gain, gutxieneko soldata propioa lortzeko aukerak egon badaudela azpimarratu dute.
Datorren astearterako deituta dagoen greba orokorraren atarian, sindikatu deitzaileek prentsaurrekoa eskaini dute beren aurreikuspenen berri emateko.
Bertan azaldu dutenez, grebaren aldeko atxikimendua oso zabala izaten ari da. Dozenaka enpresak grebari baiezkoa eman diote batzar lotesleen bidez, eta horien artean daude, adibidez, honako hauek: CAF (Beasain eta Irun), Biele (Azpeitia), Torraspapel (Leitza), Indar (Beasain), Arcelor (Bergara), Fagor elektronika (Arrasate), Irizar Koop. (Ormaiztegi), Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa), GKN (Legazpi), Oñatiko Udala, Hernaniko Udala, Tolosako Udala, ABC (Eibar), Munksjö (Elduain), JMA (Arrasate), Aralar Papelera (Amezketa).
Martxoaren 17an gutxieneko soldata propioa eta, oro har, soldatak hobetzea eskatuko dute, baina ez hori bakarrik, prentsaurrekoan aipatu bezala, gerraren kontrako eta justizia sozialaren aldeko greba ere izango baita.
Halaber, sindikatuek dei egin diete langileei eta herritarrei greba orokorrarekin bat egin eta mobilizazioetan parte hartzeko.
Gutxieneko soldata propioa
Bestalde, gutxieneko soldata propioa lortzeko aukerek zabalik jarraitzen dutela nabarmendu dute sindikatu deitzaileek. Azaldu dutenez, hala ondorioztatu dute eragileekin egindako errondan, eta, beraz, grebarekin bat egitearen garrantzia azpimarratu dute.
Testuinguru horretan, sindikatuek iragarri dute martxoaren 24an eta 25ean Confebask eta CEN patronalekin batzarra egiteko hitzordua jarri dutela.
Azkenik, sindikatuek EAJ, PSE-EE eta PSN alderdien jarrera kritikatu dute "modu antidemokratikoan" herri-ekimen legegilearen eztabaida eragotzi nahi izateagatik. Aitzitik, Madrilen, Diputatuen Kongresuan beraien proposamenak izandako harrera nabarmendu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Akordiorik gabe amaitu dute Tubos Reunidosen lan erregulazio espedientearen negoziazioa
Kontsulten epea akordiorik gabe amaitu ostean, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak esan du 301 kaleratzeak gauzatuko dituela Amurrioko eta Trapagarango lantegietan.
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon, enplegu espedientearen azken bilerarekin bat eginez
Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Bilboko Euskalduna Jauregiaren atarian, enpresa batzordeko ordezkariak eta zuzendaritza lan erregulazio espedientea negoziatzeko kontsulta epearen azken bilera egiten zuten bitartean.
Jauregik galdetu du ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak bere buruari galdetu dio ea "nor den ausarta" Tubos Reunidosen inbertitzera ausartzen dena, pilatutako zorraz gain, orain Ekialde Ertaineko gerraren ondorioek ere jo baitute. Radio Euskadin, Jauregik ohartarazi du horrek "shock bikoitza" eragin duela euskal industrian; izan ere, Trumpen Administrazioaren muga-zergen ondoren, AEBk Iranen aurka egindako gerrak eragina izan du energiaren, logistikaren eta merkatuen galeraren alorrean.
Arrautzen prezioa %30 igo da urtebetean eta fruta %6 azken hilabetean
Elikagaien prezioak mantendu ziren otsailean; arrautzak eta fruta freskoa izan baitziren garestienak. Erosketa-saskiak igoerak izan zituen hileko zein urteko datuak kontuan hartuta, eta tentsioa dago oinarrizko hainbat produktutan.
KPIa hamarren bat igo da Euskadin eta % 2,4an egon da otsailean
Hiru hilabetez jarraian behera egin ondoren, urte arteko inflazioak behera egin du otsailean Euskadin, jatetxeen eta elikagaien garestitzeagatik. Elektrizitatea, berriz, merkatu egin da.
Ormuzko itsasartearen itxierak Brent petrolioa 100 dolarren langaren gainetik kokatu du
AEBek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoaren aurretik 72 dolarretan zegoen. AEBetako Ogasun Departamentuak lizentzia eman du ontzietan kargatuta dagoen Errusiako petrolioa erostea baimentzeko.
Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko enplegu espedientearen bozketa, Mojtaba Khameneiren lehen mezua eta Pradalesek Sanchezi bidalitako gutuna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gestampek 280 lanpostu suntsituko ditu Abadiñoko lantegian datozen bost urteetan
Mercedesen furgoneta elektriko berrirako pieza gutxiago esleitu ondoren aurreikusitako lan-kargaren beherakadaren ondorioz murriztuko dute plantilla. Enpresak borondatezko irteerak eta alternatibak proposatu ditu 2026an txanda-kontratua lortu behar zuen kolektiboarentzat.
Amurrioko UGTko ordezkariek erregulazioko espedientearen aurka bozkatuko dute, eta ez du aurrera egingo
UGTk jakinarazi duenez, afiliatuekin izandako bileran, enpresaren azken eskaintzari ezetz esatea erabaki dute "aho batez", "neurriz kanpokoa" dela iritzita.