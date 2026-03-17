HUELGA GENERAL

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Los piquetes causan destrozos en una tienda de la Gran Vía de Bilbao

BILBAO, 17/03/2026.- Un establecimiento comercial con destrozos durante la Huelga general de este martes en Bilbao. La mayoría sindical liderada por las centrales nacionalistas ELA y LAB llaman a la huelga general en el País Vasco y Navarra bajo el lema 'Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1.500 euros'. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Piketeek kalteak eragin dituzte Bilboko Kale Nagusiko denda batean
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EITB

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Varias personas han accedido al interior del establecimiento que estaba con la persiana a medio cerrar. Se han producido desórdenes y daños materiales, según muestran las imágenes.

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