Gutxieneko soldata propioaren aldeko greba orokorra "jarraipen zabala" izaten ari dela jakinarazi dute sindikatu deitzaileek

ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuek adierazi dutenez, jarduera ohiko astegun batekoa baino askoz baxuagoa da, eta trafikoaren dentsitatea nabarmen jaitsi da. Halaber, piketeek errepideak moztea eragin dute Trabakuan, Kanpanzarren, Itziarko igoeran eta N-1 errepidean. 

greba orokorra
Gutxieneko soldata propioaren aldeko greba orokorra "jarraipen zabala" izaten ari da lehen orduetan, ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuen, deitzaileen, arabera. Ohar bidez azaldu dutenez, jarduera ohiko astegun batekoa baino askoz txikiagoa da, eta trafikoaren dentsitatea nabarmen jaitsi da. 

Deitzaileen arabera, "Gutxieneko soldata hemen erabaki. 1.500 euro. Soldatak hobetu aberastasuna banatzeko" aldarriak atxikimendu handia izan du langileen aldetik, eta askok erabaki dute gaur lanik ez egitea. 

Halaber, piketeen eragina nabaria da hainbat industrialde eta errepidetan. 

Eguneko manifestazio nagusiak 12:30ean egingo dira Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Bilbon Moyua plazatik, Iruñean Gazteluko plazatik, Donostian Pio XII.aren plazatik eta Gasteizen Bilbo plazatik. Aurrez, 11:00etan hasita, hiri bakoitzean zutabeak aterako dira manifestazioak egingo diren tokietara. Bilboko mobilizazioan Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak eta Igor Arroyo LABen koordinatzaile orokorrak parte hartuko dute. 

Piketeek hainbat errepide itxiarazi dituzte

Greba orokorreko piketeek N-1 errepidea itxi dute, Andoain parean, eta San Mameseko sarrera ere blokeatu dute Bilbon.

Era berean, N-1 errepidea blokeatu dute Andoainen, 07:00etatik 07:50era, eta 7 kilometrorainoko auto-ilarak eragin dituzte.

Halaber, grebarekin bat egin duten batzuek eserialdia egin dute EITBk Bilbon duen egoitzaren parean, eta San Mameseko sarrera-irteerak blokeatu dituzte. 

Piketeek Bilboko sarrera errepidea itxi dute, San Mamesen

Piketeek Bilboko sarrera errepidea itxi dute, San Mamesen

Horrez gain, protesten ondorioz auto-ilarak sortu dira Martuteneko biribilgunean, Donostian, Agirletako errepidean, Bilbon, eta N-634 errepidean Usansolo eta Zornotza artean. Gainera, EHUren Leioako campuserako sarbideak itxi dituzte. 

Nafarroan, Mutiloako industrialdean errepidea blokeatu dute eta Sakanako autobidea (A-10) ere itxi dute, Arruatzun. 

Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak (EHKS), bere aldetik, Aernnova enpresarako eta Bilboko porturako sarrerak itxi ditu, "industria militarraren negozioa" salatzeko.

Halaber, piketeek hainbat errepide itxi dituzte goizeko lehen orduan. Hori dela eta, trafiko eragozpenak izan dira Kanpanzarren (Elorrio), Trabakuan (Mallabia) eta Itziarko igoeran (Deba). Dena den, 06:30erako zirkulazioa bere onera itzuli da hiru puntu horietan. 

Azkenik, Renferen aldirietako tren zerbitzua eten dute Andoain eta Hernani artean, Hernaniko geltokian barrikada bat egin dutelako. 

Eguneko Titularrak Grebak Ela Sindikatua lab sindikatua STEILAS Sindikatuak Ekonomia

