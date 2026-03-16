Servicios mínimos establecidos en Hego Euskal Herria para la huelga de este martes
Las instituciones de Hego Euskal Herria han fijado los servicios mínimos de cara a la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, para este martes, 17 de marzo. Estos son, ámbito a ámbito, los servicios esenciales que se garantizarán:
Salud
Estos son los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco tanto en centros públicos como privados de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
- Hospitales: como un festivo en servicios de urgencia, cocina, reparto de comida y limpieza, y se mantienen tratramientos de diálisis y oncológicos.
- Atención primaria: como un sábado.
- Se mantienen al 100 %: Emergencias, PAC y transporte sanitario de urgencias, hemodiálisis, oncológicos, hospital de día y urgente intrahospitalario.
En Navarra, el Gobierno foral ha establecido los siguientes servicios esenciales:
- Hospitales: 100 % en la capacidad logística de la hospitalización, en hemodiálisis, tratamientos oncológicos, Urgencias, UCI, Areas de Partos y otras unidades similiares. Así, se realizarán las ecografías de la semana 20 y las amniocentesis. Se asegurará toda intervención quirúrgica de carácter urgente. En atención ordinaria, se garantizará con el 60 % del personal.
- Atención primaria: Habrá una persona profesional de medicina de familia, una de pediatría y una de enfermería por cada fracción de cinco o menos puestos de trabajo. Se mantendrá ese mismo esquema para los Centros de Atención Continuada.
- Se establece el 100 % del servicio en cocina y alimentación al paciente, y se garantizará la atención a pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados.
Educación
Todos los centros educativos de la CAV deberán permanecer abiertos.
- Control de acceso: Una persona del equipo directivo y una de la plantilla de subalternos/as por edificio, así como un coordinador en el caso del Consorcio de Haurreskolak y guarderías de titularidad municipal.
- Función de protección: Una persona profesora por cada etapa educativa, con refuerzos por cada 100 alumnos o alumnas. También habrá una persona especialista de apoyo educativo por aula en los casos de tener alumnado asignado.
- Servicios mínimos del 50 % en Centros de Educación Especial o en las aulas estables de educación especial.
- EHU, Musikene y Escuelas Oficiales de Idiomas: Una persona conserje por edificio y turno, así como un profesor o profesora para realizar los exámenes planificados.
En Navarra, así quedan repartidos los servicios mínimos:
- Enseñanza no universitaria: Una persona de dirección, un profesor o profesora por cada tres unidades o fracción de Educación Infantil y Primaria, y un profesor o profesora por cada cuatro unidades o fracción de Educación Secundaria Obligatoria o de ciclos formativos de grado básico. En cuanto a los especialistas de apoyo educativo, habrá al menos uno, y el 50 % donde haya más.
- Centros públicos de educación especial, se exige la presencia de la persona de dirección y cuatro profesores o profesoras por cada seis unidades, las personas especialistas de apoyo educativo encargadas del transporte escolar, el 67 % de la plantilla de especialistas de apoyo educativo y una persona que desempeñe funciones de limpieza.
- En las escuelas infantiles del Departamento, habrá una persona de dirección, una persona educadora infantil por cada dos unidades o fracción y a una cocinera o cocinero y, asimismo, una persona que realice tareas de limpieza.
Transporte
- Autobuses, metro, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial de la CAV (priorizadas las horas punta y líneas a hospitales): 30 %.
- Autopistas y túneles de peaje: 30 % en horas punta y 15 % en el resto.
- Gasolineras de Euskadi: al 20 %..
- Villavesas de Pamplona: 60 % en hora punta y 40 % en horas valle.
- Autobuses de Tudela: 50 %.
Centros de día y residencias
- Residencias de personas mayores, discapacitadas y centros de día de la CAV: 50 % del personal de atención directa, elevándose al 60 % en horas de comida. En el caso de los centros en los que la mayoría de las personas usuarias sean grandes dependientes, los servicios mínimos subirán al 70 % . 100 % en el turno de noche.
El personal sanitario, de cocina y de limpieza trabajarán, respectivamente, al 50 y al 20 %.
- Residencias de Santo Domingo de Estella-Lizarra y El Vergel de Pamplona, el CAIDIS San José de Pamplona y el piso tutelado Lur Gorri: personal será el previsto para festivos.
Administración y Justicia
- Zuzenean del Gobierno Vasco en las tres capitales: Una persona por turno.
- EJIE: Personal de festivos.
-Juzgados de la CAV: 100 %del personal de guardia. Se atenderán únicamente las actuaciones urgentes o con plazos de caducidad inminente.
- Instituto Navarro de Medicina de Medicina Legal y Ciencias Forenses: un auxiliar de autopsias.
- Asistencia a víctimas en Navarra: Una persona profesional de Psicología o Trabajo Social.
Emergencias
- SOS DEIAK: 100 % del servicio.
- Otros servicios de emergencia vascos (Servicios de atención de emergencias y meteorologia, Bomberos, Protección Civil, Centro de Gestión de Tráfico, mantenimiento de carreteras...): Personal equivalente a un festivo.
- SOS Navarra: Una persona de dirección, un técnico o técnica en materias de seguridad y las jefaturas de la Sección de Planificación y Coordinación de Emergencias y Sistemas de Comunicaciones y SOS Navarra. Además, habrá siete operadores auxiliares en turno de mañana; ocho, en turno de tarde, y cuatro, en turno de noche, junto con una jefatura de sala.
-Bomberos de Navarra: Un suboficial para todo el territorio y otro suboficial o sargento central y comarcal. Efectivos en los parques: 11 en Cordovilla, 7 en Trinitarios (Pamplona), 5 en Tudela y 4 en los parques de Alsasua, Burguete, Estella-Lizarra, Lodosa, Navascués, Oronoz, Sangüesa, Tafalla y Peralta.
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