Las instituciones de Hego Euskal Herria han fijado los servicios mínimos de cara a la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, para este martes, 17 de marzo. Estos son, ámbito a ámbito, los servicios esenciales que se garantizarán:

Salud

Estos son los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco tanto en centros públicos como privados de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

- Hospitales: como un festivo en servicios de urgencia, cocina, reparto de comida y limpieza, y se mantienen tratramientos de diálisis y oncológicos.

- Atención primaria: como un sábado.

- Se mantienen al 100 %: Emergencias, PAC y transporte sanitario de urgencias, hemodiálisis, oncológicos, hospital de día y urgente intrahospitalario.

En Navarra, el Gobierno foral ha establecido los siguientes servicios esenciales:

- Hospitales: 100 % en la capacidad logística de la hospitalización, en hemodiálisis, tratamientos oncológicos, Urgencias, UCI, Areas de Partos y otras unidades similiares. Así, se realizarán las ecografías de la semana 20 y las amniocentesis. Se asegurará toda intervención quirúrgica de carácter urgente. En atención ordinaria, se garantizará con el 60 % del personal.

- Atención primaria: Habrá una persona profesional de medicina de familia, una de pediatría y una de enfermería por cada fracción de cinco o menos puestos de trabajo. Se mantendrá ese mismo esquema para los Centros de Atención Continuada.

- Se establece el 100 % del servicio en cocina y alimentación al paciente, y se garantizará la atención a pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados.

Educación

Todos los centros educativos de la CAV deberán permanecer abiertos.

- Control de acceso: Una persona del equipo directivo y una de la plantilla de subalternos/as por edificio, así como un coordinador en el caso del Consorcio de Haurreskolak y guarderías de titularidad municipal.

- Función de protección: Una persona profesora por cada etapa educativa, con refuerzos por cada 100 alumnos o alumnas. También habrá una persona especialista de apoyo educativo por aula en los casos de tener alumnado asignado.

- Servicios mínimos del 50 % en Centros de Educación Especial o en las aulas estables de educación especial.

- EHU, Musikene y Escuelas Oficiales de Idiomas: Una persona conserje por edificio y turno, así como un profesor o profesora para realizar los exámenes planificados.

En Navarra, así quedan repartidos los servicios mínimos:

- Enseñanza no universitaria: Una persona de dirección, un profesor o profesora por cada tres unidades o fracción de Educación Infantil y Primaria, y un profesor o profesora por cada cuatro unidades o fracción de Educación Secundaria Obligatoria o de ciclos formativos de grado básico. En cuanto a los especialistas de apoyo educativo, habrá al menos uno, y el 50 % donde haya más.

- Centros públicos de educación especial, se exige la presencia de la persona de dirección y cuatro profesores o profesoras por cada seis unidades, las personas especialistas de apoyo educativo encargadas del transporte escolar, el 67 % de la plantilla de especialistas de apoyo educativo y una persona que desempeñe funciones de limpieza.

- En las escuelas infantiles del Departamento, habrá una persona de dirección, una persona educadora infantil por cada dos unidades o fracción y a una cocinera o cocinero y, asimismo, una persona que realice tareas de limpieza.

Transporte

- Autobuses, metro, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial de la CAV (priorizadas las horas punta y líneas a hospitales): 30 %.

- Autopistas y túneles de peaje: 30 % en horas punta y 15 % en el resto.

- Gasolineras de Euskadi: al 20 %..

- Villavesas de Pamplona: 60 % en hora punta y 40 % en horas valle.

- Autobuses de Tudela: 50 %.

Centros de día y residencias

- Residencias de personas mayores, discapacitadas y centros de día de la CAV: 50 % del personal de atención directa, elevándose al 60 % en horas de comida. En el caso de los centros en los que la mayoría de las personas usuarias sean grandes dependientes, los servicios mínimos subirán al 70 % . 100 % en el turno de noche.

El personal sanitario, de cocina y de limpieza trabajarán, respectivamente, al 50 y al 20 %.

- Residencias de Santo Domingo de Estella-Lizarra y El Vergel de Pamplona, el CAIDIS San José de Pamplona y el piso tutelado Lur Gorri: personal será el previsto para festivos.