HUELGA GENERAL
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Servicios mínimos establecidos en Hego Euskal Herria para la huelga de este martes

Los gobiernos vasco y navarro han fijado los servicios mínimos en ámbitos como la Salud, donde el paro coincide con la segunda semana de huelga del personal médico, la Educación, el transporte público o las emergencias. Consulta aquí los servicios esenciales decretados.
Hospital Donostia
Los hospitales de Osakidetza funcionarán con el personal habitual de un festivo. Foto: EFE
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EITB

Última actualización

Las instituciones de Hego Euskal Herria han fijado los servicios mínimos de cara a la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, para este martes, 17 de marzo. Estos son, ámbito a ámbito, los servicios esenciales que se garantizarán: 

Salud

Estos son los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco tanto en centros públicos como privados de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

- Hospitales: como un festivo en servicios de urgencia, cocina, reparto de comida y limpieza, y se mantienen tratramientos de diálisis y oncológicos.

Atención primaria: como un sábado.

- Se mantienen al 100 %: Emergencias, PAC y transporte sanitario de urgencias, hemodiálisis, oncológicos, hospital de día y urgente intrahospitalario.

En Navarra, el Gobierno foral ha establecido los siguientes servicios esenciales: 

- Hospitales: 100 % en la capacidad logística de la hospitalización, en hemodiálisis, tratamientos oncológicos, Urgencias, UCI, Areas de Partos y otras unidades similiares. Así, se realizarán las ecografías de la semana 20 y las amniocentesis. Se asegurará toda intervención quirúrgica de carácter urgente. En atención ordinaria, se garantizará con el 60 % del personal.

- Atención primaria: Habrá una persona profesional de medicina de familia, una de pediatría y una de enfermería por cada fracción de cinco o menos puestos de trabajo. Se mantendrá ese mismo esquema para los Centros de Atención Continuada. 

- Se establece el 100 % del servicio en cocina y alimentación al paciente, y se garantizará la atención a pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados. 

Educación

Todos los centros educativos de la CAV deberán permanecer abiertos. 

- Control de acceso: Una persona del equipo directivo y una de la plantilla de subalternos/as por edificio, así como un coordinador en el caso del Consorcio de Haurreskolak y guarderías de titularidad municipal. 

Función de protección: Una persona profesora por cada etapa educativa, con refuerzos por cada 100 alumnos o alumnas. También habrá una persona especialista de apoyo educativo por aula en los casos de tener alumnado asignado. 

- Servicios mínimos del 50 % en Centros de Educación Especial o en las aulas estables de educación especial.

- EHU, Musikene y Escuelas Oficiales de Idiomas: Una persona conserje por edificio y turno, así como un profesor o profesora para realizar los exámenes planificados. 

En Navarra, así quedan repartidos los servicios mínimos:

- Enseñanza no universitaria: Una persona de dirección, un profesor o profesora por cada tres unidades o fracción de Educación Infantil y Primaria, y un profesor o profesora por cada cuatro unidades o fracción de Educación Secundaria Obligatoria o de ciclos formativos de grado básico. En cuanto a los especialistas de apoyo educativo, habrá al menos uno, y el 50 % donde haya más. 

- Centros públicos de educación especial, se exige la presencia de la persona de dirección y cuatro profesores o profesoras por cada seis unidades, las personas especialistas de apoyo educativo encargadas del transporte escolar, el 67 % de la plantilla de especialistas de apoyo educativo y una persona que desempeñe funciones de limpieza. 

- En las escuelas infantiles del Departamento, habrá una persona de dirección, una persona educadora infantil por cada dos unidades o fracción y a una cocinera o cocinero y, asimismo, una persona que realice tareas de limpieza. 

Transporte

- Autobuses, metro, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial de la CAV (priorizadas las horas punta y líneas a hospitales): 30 %.

- Autopistas y túneles de peaje: 30 % en horas punta y 15 % en el resto.

- Gasolineras de Euskadi: al 20 %..

- Villavesas de Pamplona: 60 % en hora punta y 40 % en horas valle.

- Autobuses de Tudela: 50 %.

Centros de día y residencias

- Residencias de personas mayores, discapacitadas y centros de día de la CAV: 50 % del personal de atención directa, elevándose al 60 % en horas de comida. En el caso de los centros en los que la mayoría de las personas usuarias sean grandes dependientes, los servicios mínimos subirán al 70 % . 100 % en el turno de noche. 

El personal sanitario, de cocina y de limpieza trabajarán, respectivamente, al 50 y al 20 %. 

- Residencias de Santo Domingo de Estella-Lizarra y El Vergel de Pamplona, el CAIDIS San José de Pamplona y el piso tutelado Lur Gorri: personal será el previsto para festivos.

Administración y Justicia

- Zuzenean del Gobierno Vasco en las tres capitales:  Una persona por turno.

- EJIE: Personal de festivos. 

-Juzgados de la CAV: 100 %del personal de guardia. Se atenderán únicamente las actuaciones urgentes o con plazos de caducidad inminente.

- Instituto Navarro de Medicina de Medicina Legal y Ciencias Forenses: un auxiliar de autopsias.

- Asistencia a víctimas en Navarra: Una persona profesional de Psicología o Trabajo Social.

Emergencias

- SOS DEIAK: 100 % del servicio.

- Otros servicios de emergencia vascos (Servicios de atención de emergencias y meteorologia, Bomberos, Protección Civil, Centro de Gestión de Tráfico, mantenimiento de carreteras...): Personal equivalente a un festivo. 

- SOS Navarra: Una persona de dirección, un técnico o técnica en materias de seguridad y las jefaturas de la Sección de Planificación y Coordinación de Emergencias y Sistemas de Comunicaciones y SOS Navarra. Además, habrá siete operadores auxiliares en turno de mañana; ocho, en turno de tarde, y cuatro, en turno de noche, junto con una jefatura de sala. 

-Bomberos de Navarra: Un suboficial para todo el territorio y otro suboficial o sargento central y comarcal. Efectivos en los parques: 11 en Cordovilla, 7 en Trinitarios (Pamplona), 5 en Tudela y 4 en los parques de Alsasua, Burguete, Estella-Lizarra, Lodosa, Navascués, Oronoz, Sangüesa, Tafalla y Peralta.

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