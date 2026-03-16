Astearteko greba orokorrerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak Hego Euskal Herrian
Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak funtsezko eremuetan, hala nola, osasunean, hezkuntza edo larrialdietan, bete beharreko gutxieneko zerbitzuak finkatu dituzte. Honako hauek dira bermatuko direnak.
ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek astearterako, martxoaren 17rako, deitutako greba orokorraren harira, Hego Euskal Herriko erakundeek gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte. Hona, arloz arlo, bermatuko diren zerbitzuak:
Osasuna
Eusko Jaurlaritzak EAEko osasun zerbitzuaren, publiko zein pribatu, gutxieneko jarduna zehaztu du astearterako.
- Ospitaleak: jaiegunetako ohiko langileekin arituko dira larrialdietan, sukaldean, janari-banaketan, garbiketan eta ospitaleratutako gaixoei behar duten arretan. Dialisi prozesuak eta tratamendu onkologiko lehenetsiak eta atzeraezinak ere mantenduko dira.
- Lehen mailako arreta: larunbatetako beharginekin jardungo dute.
- Zerbitzua % 100ekoa izango da larrialdietan, Etengabeko Arreta Guneetan (EAG) eta osasun garraioan (larrialdiak, hemodialisian, tratamendu onkologikoetan, eguneko ospitaleko garraioan zein premiazkoan ).
- ESIetako dei guneak: % 50eko zerbitzua.
Nafarroan, honakoak dira Foru Gobernuak ezarritako gutxieneko zerbitzuak:
- Erietxeak: % 100eko zerbitzua egongo da larrialdietan, ZIUan, erditze gunean, hemodialisian, tratamendu onkologikoetan, antzeko unitateetan eta sukaldean. Premiazko ebakuntza guztiak egingo dira, baita 20 asteko ekografiak eta amniozentesi probak ere. Ohiko arretan, langileen % 60 bermatuko da.
- Lehen mailako arreta: Txanda bakoitzean, familia mediku, pediatra eta erizain bana egotea bermatuko da, ohiko zerbitzuan arloko bost langile edo gutxiago dauden kasuetan. Etengabeko Arreta Guneetan ere gutxieneko zerbitzu berak egongo dira.
Hezkuntza
EAEko ikastetxe eta hezkuntza zentro guztiek zabalik egon beharko dute.
- Unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan:
Sarrera kontrola: Zuzendaritzako kide bat eta mendekoen plantillako pertsona bat, txanda bakoitzeko. Haurreskolak Partzuergoa eta udal titulartasuneko haurtzaindegietan, koordinatzaile bat eta hura ordezkatuko duen pertsona.
Babes funtzioa egiteko: Hezkuntza-etapa bakoitzeko irakasle bat; 100 ikasleko, beste irakasle bat gehituko da. Hezkuntza laguntzako espezialista bat edo antzeko pertsona, hezkuntza berezi premiadun ikasleak dituen ikasgela bakoitzeko.
- % 50eko zerbitzua Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan edo hezkuntza bereziko gela egonkorretan.
- EHU, Musikene eta Hizkuntza Eskola Ofizialak: Zentro bakoitzeko atezain bat eta irakasle bat planifikatutako azterketak egiteko.
Nafarroan, honela banatu dituzte gutxieneko zerbitzuak:
- Unibertsitatez kanpoko hezkuntza:
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan. Zuzendaritzako pertsona bat eta irakasle bat, ohiko jardunean hiru irakasle dauden kasuetan. Hezkuntza laguntzako espezialista bakarra dagoen ikastetxeetan, hark egin beharko ditu gutxieneko zerbitzuak eta, gehiago egonez gero, espezialisten erdiek egon beharko dute.
- Hezkuntza bereziko ikastetxe publikoetan, ikastetxeko zuzendaritzako arduraduna eta ikasketa-burua, sei unitate bakoitzeko lau irakasle, eskola-garraioaz arduratzen diren hezkuntza-laguntzako espezialistak, hezkuntza-laguntzako espezialisten plantillaren % 67 eta garbiketa-lanak egiten dituen pertsona bat.
- Departamentuari atxikitako haur-eskolak. Zuzendaritzako arduradunak, haurren hezitzaile bat (ohiko zerbitzuan bi dauden kasuetan), sukaldari bat eta garbitzaile bat.
Garraio sektorea
- EAEko autobus, metro, tren, tranbia, funikular eta ibai garraioan (puntako orduak eta ospitaleetara zerbitzua eskaintzen dutenak lehenetsita): %30
- Ordainpeko autobide eta tuneletan: % 30 puntako orduetan, eta %15, gainerakoan.
- Euskadiko gasolina-zerbitzuguneetan: % 20
- Iruñerriko Villavesa zerbitzuan: % 60, puntako orduetan, eta % 40 gainerakoetan.
- Tuterako hiri autobusetan: % 50 .
Eguneko zentroak eta adinekoentzako zentroak
- Adinekoentzako, mendekotasun edo desgaitasunen bat duten pertsonentzako zentroetan eta eguneko egoitzetan: Arreta zuzena ematen duten langileen % 50; jatorduetan, % 60. Gainera, mendekotasun handia duten erabiltzaileak gehiengo diren zentroetan gutxieneko zerbitzuak % 70ekoak izango dira. Gaueko txandan % 100ekoak izango dira gutxieneko zerbitzuak kasu guztietan.
Osasun langileak, sukaldekoak eta garbitzaileak, hurrenez hurren, % 50 eta % 20an.
- Lizarrako Santo Domingo egoitzan, Iruñeko El Vergel eta CAIDIS San Jose zentroetan eta Lur Gorri tutoretzapeko etxebizitza lagunduan (Nafarroa): jaiegunetako langileak.
Administrazioa eta Justizia
- Eusko Jaurlaritzako Zuzenean zerbitzua hiru hiriburuetan: Dokumentuak erregistratzeko pertsona bat txanda bakoitzean.
- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea (EJIE): Jaiegunetako langile kopurua.
- EAEko epaitegietan honakoak bermatuko dira: guardia-zerbitzua eta dokumentuak jasotzea eta erregistratzea. Gainera, legeak ezarritako epe bat amaitzen den jarduera guztiak egingo dira, baldin eta epe hori ez betetzeak eskubideak galtzea edo kaltetzea ekar badezake.
- Nafarroako Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzietako Nafarroako Institutuan: autopsietako laguntzaile bat.
- Nafarroako delituaren biktimei laguntza: Psikologiako edo Gizarte Laneko profesional bat.
Larrialdiak
- SOS DEIAK: Zerbitzuaren % 100
- EAEko beste larrialdi zerbitzu batzuk (larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zerbitzuak, suhiltzaileak, errepideen mantentzea, Babes Zibila, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa...): Jaiegunetako beharginak.
- SOS Nafarroa: Zerbitzuaren zuzendaria, segurtasunaren arloko teknikari bat eta Larrialdiak eta Komunikazio Sistemak Planifikatzeko eta Koordinatzeko Ataleko eta SOS Nafarroa Ataleko buru titularrak. Gainera, goizeko txandan, koordinazioko 7 operadore laguntzaile; 8, arratsaldekoan eta 4, gaueko txandan, eta kasu guztietan Aretoko buru bat ere bai.
- Nafarroako suhiltzaileak: Lurralde osorako ofizialorde bat, ofizialorde edo sarjentu zentral bat eta eskualdeko beste bat egongo dira. Gainera, parke bakoitzean gutxienez kopuru hauek egongo dira: 11, Cordovillakoan; 7, Iruñeko Trinitarioen parkean; 5, Tuterakoan eta 4, Altsasu, Auritz, Lizarra, Lodosa, Nabaskoze, Oronoz, Zangoza, Tafalla eta Azkoiengo parkeetan.
Zure interesekoa izan daiteke
Medikuek bigarren greba astea hasi dute, estatutu propioa eskatzeko
Horien ordezkarien arabera, otsailean lanuzteak izan zirenetik "ez da harreman formalik izan" greba batzordearen eta Espainiako Osasun Ministerioaren artean.
Energia sektorerako eta mozkin handiko enpresentzako zergak proposatu ditu EH Bilduk
Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa zuzendariak azaldu duenez, aberastasuna "banatzeko" neurri-sorta proposatu dio koalizioak Espainiako Gobernuari, "gerraren ondorioak familiek ordain ez ditzaten".
Errenta kanpaina apirilaren 15ean hasiko da Bizkaian
Bizkaiko zergadunek ekainaren 30era arteko epea izango dute errenta aitorpena egiteko, eta hiru bide izango dituzte horretarako: aurrez aurre, telefonoz eta online. Gainera, aurten, 20.000 eurora igo da errenta aitorpena derrigor aurkezteko errenta-zenbatekoa.
Arabako errenta-kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 25era izango da
Zergadunek "Rentafacil" modalitatean egindako proposamena onartu ahal izango dute egoitza elektronikoan, apirilaren 7tik ekainaren 17ra bitartean. Halaber, "Rentared" Arabako Ogasunaren Laguntza Programaren bidez egindako aitorpenak ere apirilaren 7tik aurrera aurkeztu ahal izango dira.
Gizartea greba orokorraren aldarriarekin "bat" datorrela eta langileen babesa duela adierazi du Mitxel Lakuntzak
Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, sindikatuek grebara jotzeko premia izan dute Eusko Legebiltzarrak legegintzarako herri-ekimena geldiarazi duelako eta Confebask patronalak negoziaziori uko egin diolako. Halaber, Nafarroan gutxieneko soldata propioa negoziatzeko aukera egon daitekeela uste du Lakuntzak.
Brent upelaren prezioak 105 dolarren langa gainditu du
Iranen aurka AEBk eta Israelek egindako erasoaren aurretik, petrolio upelak 72 dolar balio zuen. Gainera, gas naturalaren prezioa % 2 baino gehiago igo da, eta megawatt orduko 52 eurotik gorakoa da jada. Aliatuek Ormuzko itsasartea berriz irekitzen laguntzen ez badute, NATOk "etorkizun makurra" izango duela ohartarazi du AEBko presidenteak.
Greba mugagabea hasi dute Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegian, jarraipen osoarekin
Langile talde batek piketea egin du lantegiaren atarian. Sindikatuen arabera, grebaren jarraipena erabatekoa izaten ari da, eta soilik zerbitzu minimoetako beharginak joan dira lanera.
Etxeko langileek bat egingo dute astearteko grebarekin, beren lan-baldintzak hobetzearen alde
Greba eskubidea bermatuta ez duten arren, etxeko langileen kolektiboek bat egingo dute astearteko mobilizazioekin. Grebarekin bat datozela adierazteko, besoko laranja bat eramango dute egun horretan, lanean dauden bitartean.
Greba mugagabea hasiko dute igande honetan Amurrioko Tubos Reunidos lantegian
Gaueko txandan hasiko da greba (22:00etan), baina aldez aurretik lau orduko lanuztea deituta dagoenez; benetan, 18:00etatik aurrera hasiko dira lanuzteak.